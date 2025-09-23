  • Новость часаПосольство России опровергло нарушения воздушных границ Норвегии
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    23 сентября 2025, 21:58 • Новости дня

    Иностранец был выдворен из России после хулиганства на стадионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Самарские правоохранители наказали молодого иностранца за выбегание на поле во время футбольного матча, назначив ему штраф и выдворение из страны.

    Об инциденте сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС. Она заявила: «В Самаре мои коллеги из городского УМВД России привлекли к административной ответственности болельщика, который выбежал на футбольное поле во время матча между командами «Крылья Советов» и «Краснодар».

    Мужчине назначено наказание в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области».

    Инцидент произошел 17 сентября на стадионе в Самаре. Один из зрителей преодолел ограждение и выбежал на поле, создав помеху продолжению футбольной встречи. Молодого мужчину сразу задержали и передали сотрудникам полиции.

    В ходе проверки выяснилось, что нарушитель в день матча отметил свое восемнадцатилетие и оказался гражданином государства ближнего зарубежья, находившимся в России в нарушение режима пребывания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время футбольного матча чемпионата Белгородской области в Губкине болельщик «Губкина» напал на тренера «Каскада» Сергея Цвелева. Серьезные инциденты произошли после матча Лиги наций УЕФА Грузия-Армения в Тбилиси, где хозяева выиграли со счетом 6:1.

    Британские власти предъявили обвинения украинцу Евгению Лубненко в нарушении закона о безопасности при проведении футбольных матчей.

    23 сентября 2025, 12:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву

    Военный эксперт Кнутов: Налет украинских БПЛА на Москву – пиар-акция Зеленского

    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ запускают БПЛА мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в системе противовоздушной обороны Москвы. Противник преследует несколько целей, одна из которых – получить от США и Европы ЗРК Patriot, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник.

    «Налет украинских БПЛА на Москву носит политический характер. Это очередная «пиар-акция», на этот раз приуроченная к визиту Владимира Зеленского в Нью-Йорк и его предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Зеленскому нужны аргументы для того, чтобы получить ЗРК Patriot», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что ранее ВС России нанесли удары по Киеву и другим городам Украины, где находятся оборонные предприятия, включая те, где противник в очередной раз пытался наладить выпуск оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». «В этих условиях решение направить десятки дронов на Москву призвано продемонстрировать США и Европе: ВСУ якобы способны нанести Москве ущерб, но сами они нуждаются в средствах обороны», – добавил собеседник.

    Кроме того, у происходящего есть и внутриукраинское измерение. Ранее Зеленский встретился  с представителями своей партии «Слуга народа», одной из тем стало содержание ВСУ на 2026 год. «Атакой дронов на столицу России украинская сторона хочет показать, что она может «огрызаться». В то же время это нехороший знак, который говорит о желании Зеленского воевать, что называется, до последнего украинца», – рассуждает Кнутов.

    Он указал, что налет БПЛА длится с вечера понедельника, и при этом дроны летят на Москву по две – три штуки. Такая тактика выбрана противником неслучайно. «Он запускает аппараты мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в нашей системе противовоздушной обороны. Если бы ВСУ сразу направили, скажем, 30-40 беспилотников, то примерно половина была бы уничтожена», – пояснил эксперт.

    «Более того, важно понимать, что у нас задействуются не только зенитно-ракетные средства, но и мобильные группы ПВО, вертолеты, которые перехватывают цели в воздухе», – перечислил аналитик, уточнив, что ни одна система не может дать 100% гарантии полной защиты от средств воздушного нападения.

    «Тем более, что дроны все время совершенствуются и создаются совместно с западными компаниями таким образом, чтобы их очень сложно было засечь на радарах. Кроме этого, Запад делится с Украиной разведданными и дает позиции, где расположены системы ПВО. В результате противник может вычислить их зону поражения и определить высоты, на которых надо проходить те или иные участки, чтобы аппараты были менее заметны», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, налет говорит о том, что предприятия и школы дроноводов на территории Украины продолжают действовать. Задача ВС России – их выявлять и уничтожать высокоточным оружием», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Любитель красивых пиар-жестов Зеленский на встречу с Трампом решил привезти красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом. Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Но что-то пошло не так. Украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы. Но это в том числе и разведка боем. Киев пробивает маршрут к Москве. То, что три десятка дронов до нее преодолели сотни километров, для них уже результат. Идет работа на поиск бреши в сам город. А ее нет», – заключил военкор.

    Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник. Атаку БПЛА на столицу средства ПВО отражают с вечера 22 сентября. Обломки дрона повредили четыре машины в подмосковном Реутове, сообщил глава округа Филипп Науменко. Жертв и разрушений нет, угроза для граждан отсутствует, добавил он.

    Аэропорт Шереметьево приостанавливал прием и отправку рейсов. В Росавиации сообщали, что ограничения вводили с 20.20 мск 22 сентября до полуночи для обеспечения безопасности полетов. Около 1.00 мск гавань заработала в стандартном режиме.

    «Аэрофлоту» и «Победе» пришлось скорректировать расписание рейсов. Часть летевших в Москву самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару. Авиакомпания «Аэрофлот» намерена вернуться в штатный режим выполнения рейсов до конца дня, заявили в пресс-службе.

    Отметим, всего с полуночи до 07.00 мск 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА. Беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, а также Московским регионом и Крымом.

    23 сентября 2025, 15:59 • Новости дня
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против России, пока европейские партнеры продолжают закупать нефть и газ у Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант усиления давления на Россию, если понадобится, однако считает необходимым согласовать такие шаги с европейскими союзниками, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что Европа должна первой прекратить покупки российских энергоресурсов, прежде чем Вашингтон предпримет аналогичные меры. По его словам, «в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России». Он добавил, что считает важным, чтобы именно европейские союзники проявили инициативу в этом вопросе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    23 сентября 2025, 15:38 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска

    Минобороны: ВС России взяли под контроль 5,6 тыс. зданий в Купянске

    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска и продолжают блокировать противника с юга, сообщило Минобороны.

    В Минобороны отметили, что операция по освобождению Купянска продолжается. По информации из Telegram-канала ведомства, российские соединения и воинские части группировки войск «Запад» взяли под контроль 5 667 (65%) зданий из 8 667 в городе.

    Минобороны подчеркнуло, что российские войска сумели заблокировать значительную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв противника в полукольцо, а сейчас продолжают выполнение задач по блокированию с юга.

    «В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны», – заявили в Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что в Купянске блокировано до 700 военнослужащих ВСУ, из которых 250 уже уничтожено.

    Ранее ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам. Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснил, что использование газовой трубы для перемещения заметно облегчает логистику и снабжение бойцов на переднем крае.

    23 сентября 2025, 19:46 • Новости дня
    В Молдавии признали ошибкой запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Совет по аудиовизуалу Молдавии объяснил блокировку «Иван Васильевич меняет профессию»

    В Молдавии признали ошибкой запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Кабельный оператор в Молдавии заблокировал советский фильм, хотя никаких официальных решений о запрете не принималось, сообщили власти страны.

    Показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию» был ошибочно заблокирован одним из кабельных операторов Молдавии, передает ТАСС.

    Совет по аудиовизуальному контенту заявил, что на поступивший в СМИ скриншот с уведомлением о запрете фильма не существует решений регулятора или других госструктур о запрете картины или аналогичных лент.

    В ведомстве пояснили: «Ни регуляторный орган, ни какое-либо иное государственное учреждение не принимали решения о запрете показа данного фильма или других аналогичных кинолент».

    Причиной блокировки, по их версии, могла стать ошибка со стороны оператора кабельного телевидения, который руководствовался внутренними правилами или местным законодательством. В Совете по аудиовизуалу подчеркнули, что такие случаи возможны именно по инициативе операторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии прервали показ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» во время телевизионного эфира из-за «милитаристского содержания».

    Владимир Мединский заявил, что власти Молдавии «обессмертят» себя этим запретом. Мария Захарова прокомментировала решение Кишинева запретить фильм Леонида Гайдая.

    23 сентября 2025, 18:23 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Индию, Китай и страны НАТО за покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп подверг критике Индию, Китай и американских союзников по НАТО за то, что они продолжают закупать энергоносители из России.

    «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, поскольку они не перестают приобретать российскую нефть. Но что непростительно, так это что даже страны НАТО не отказались от части энергоносителей из России», – заявил он, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей.

    Издание Politico писало, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа к концу 2026 года.

    23 сентября 2025, 01:20 • Новости дня
    «Золотой мяч» вручили нападающему ПСЖ Дембеле

    Футболист Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»

    Tекст: Антон Антонов

    На торжественной церемонии в Париже нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле получил «Золотой мяч» – награду, вручаемую журналом France Football совместно с УЕФА и L'Equipe лучшему футболисту сезона.

    Торжественная церемония награждения состоялась в театре Шатле, а награду спортсмену вручил бразилец Роналдиньо, который сам получал этот приз в 2005 году, передает РИА «Новости».

    Второе место по итогам голосования журналистов из 100 стран занял Ламин Ямаль, выступающий за «Барселону», а третьим стал Витинья из «ПСЖ» и сборной Португалии.

    Помимо них, в десятку лучших вошли Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рафинья («Барселона»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Коул Палмер («Челси»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») и Нуну Мендеш («ПСЖ»).

    Среди женщин награду «Золотой мяч» третий год подряд получила Айтана Бонмати из «Барселоны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) присудила Лионелю Месси первое место в рейтинге лучших футболистов всех времен. Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» и чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

    23 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Госдеп США призвал Киев согласиться на мирные договоренности

    Рубио: Киеву нужно согласиться на договоренности по урегулированию конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон считает нужным для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Украинцы должны согласиться на сделку о мире», – сказал Рубио интервью телеканалу NBC, передает ТАСС.

    Он отметил, что урегулирование конфликта является одним из важнейших приоритетов для президента США Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на закрытой встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» Зеленский предупредил о «трудных решениях» в случае ухудшения ситуации на фронте.

    23 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Командир бомбардировщика: Первую стопку всегда пьем за истребителей
    Командир бомбардировщика: Первую стопку всегда пьем за истребителей
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Матвей Мальгин, Валерия Городецкая

    Пилот бомбардировщика Су-34, принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, почему первую стопку летчики-бомбардировщики всегда пьют за истребителей.

    По его словам, в боевых условиях роль истребителей неоценима. «Истребитель прикрытия висит высоко и видит далеко. И предупреждает нас, если видит шлейф пущенной по нам зенитной ракеты», – подчеркнул летчик.

    Он отметил, что успех бомбардировщиков на 80% зависит от работы истребителей, поэтому на совместных сборах и праздниках первая стопка всегда поднимается за истребителей. «Пацаны прут до конца, молодцы. Это ведь уже о чем-то говорит, правда?» – сказал он.

    Полное интервью летчика бомбардировщика Су-34 газете ВЗГЛЯД можно прочитать здесь.

    23 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп предположил сроки конфликта на Украине

    Трамп: Конфликт на Украине продлится еще долго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

    По словам Трампа, «очень тяжелые бои» на Украине создают впечатление, что конфликт не завершится в ближайшее время, передает ТАСС.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Россия располагает «очень большой армией».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Президент Турции Тайип Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта на Украине.

    23 сентября 2025, 16:30 • Новости дня
    Зеленский проигнорировал вопрос о перспективах встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время визита в штаб-квартиру ООН глава киевского режима Владимир Зеленский не стал комментировать возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным или сроки новых переговоров.

    Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН, окруженный людьми в гражданской одежде, передает РИА «Новости». Сам он был одет в черный пиджак и брюки. На вопрос корреспондента агентства о перспективах встречи с Путиным Зеленский не ответил.

    Кроме того, Зеленский не стал реагировать на уточняющий вопрос о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее Путин пригласил Зеленского в Москву и выразил готовность обеспечить ему и делегации Киева безопасность при визите в российскую столицу.

    Зеленский отказался приехать в Москву для встречи с Путиным.

    23 сентября 2025, 20:44 • Новости дня
    Трамп в ООН назвал слова экологов про изменение климата «величайшим мошенничеством»

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп подверг сомнению научные прогнозы по изменению климата, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Трамп назвал предупреждения об изменении климата «величайшим мошенничеством», передает ТАСС. Он подчеркнул, что, по его мнению, все предсказания ООН и других организаций часто не соответствуют действительности и были сделаны не из добрых побуждений.

    «Климатические изменения – это величайшее мошенничество. Все предсказания ООН и многих других организаций, сделанные зачастую не из добрых побуждений, были неправильными», – заявил Трамп в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии.

    Глава Белого дома отметил, что концепция углеродного следа, по его мнению, является «чушью». Он также добавил, что радикальные защитники окружающей среды в США продолжают требовать остановки промышленных предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие 20–40 лет центральную часть страны зимой ожидают плюсовые температуры, а на юге станут чаще происходить засухи.

    Ученые сообщили, что ускоренное таяние озер на Шпицбергене приводит к росту выбросов метана, который в 25 раз сильнее воздействует на климат, чем углекислый газ. В июле аномальная жара в Норвегии, Швеции и Финляндии привела к увеличению средних экстремальных температур на два градуса Цельсия и затронула миграцию оленей.

    23 сентября 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп вновь пригрозил России пошлинами за отказ от сделки по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении Соединенных Штатов ввести крупные пошлины против России, если не будет достигнута договоренность по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По его словам, такие меры могут быть эффективными только при поддержке европейских стран, передает ТАСС.

    «В случае, если Россия не готова заключить сделку для завершения войны, США полностью готовы ввести мощные пошлины, что, как я полагаю, быстро остановит кровопролитие. Однако чтобы эти меры были эффективными, европейские страны должны к ним присоединиться», – заявил Трамп на сессии Генассамблеи ООН.

    Также американский президент сообщил, что намерен обсудить с представителями европейских государств прекращение закупок российской нефти. По его словам, европейские страны должны немедленно прекратить такие закупки, иначе, как подчеркнул американский лидер, все потраченные усилия окажутся напрасными. Трамп добавил, что дискуссии на эту тему планируется провести во вторник.

    Агентство Bloomberg писало, что Трамп высказался за введение пошлин вместо антироссийских санкций.

    В июле Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине.

    23 сентября 2025, 15:22 • Новости дня
    СК завершил расследование дела против Гозмана в Москве

    Гозман заочно обвинен по делу о публичных призывах к терроризму

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие по уголовному делу в отношении Леонида Гозмана завершилось, ему инкриминируется преступление, связанное с призывами к террористической деятельности в интернете.

    Следственные органы ГСУ Следственного комитета России по Москве завершили расследование уголовного дела в отношении политика Леонида Гозмана, передает ТАСС. Гозман включен Минюстом в список СМИ-иноагентов, а также занесен в перечень террористов и экстремистов. Его заочно обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК России – речь идет о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма с использованием интернета.

    В пресс-службе СК уточнили: «Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Леонида Гозмана. Он заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы постановил оштрафовать политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) на 45 тыс. рублей за публикации в сети без указания его статуса как иноагента. Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом) и экс-игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан в РФ иноагентом) включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Китай во время парада в Пекине продемонстрировал две новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести многочисленные ядерные боеголовки.

    23 сентября 2025, 18:07 • Новости дня
    Захарова заявила о неуверенности Кишинева в итогах выборов

    Захарова объяснила антироссийские заявления Молдавии страхом проиграть выборы

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломат связала антироссийские обвинения Кишинева с опасениями правящих элит страны потерять власть на предстоящих выборах 28 сентября.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Молдавии в адрес России и попытках повлиять на исход парламентских выборов, передает ТАСС.

    Дипломат заявила: «Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября».

    По ее словам, за пять лет прозападное руководство страны сильно ухудшило экономическую и социальную ситуацию, а недовольство жителей Молдавии вылилось в высокий антирейтинг властей – до 60%.

    Захарова подчеркнула, что не имея эффективной социально-экономической политики, молдавские власти усиливают давление на оппозицию и независимые, в первую очередь русскоязычные СМИ, оправдывая это борьбой с «несуществующей угрозой со стороны Кремля».

    Она отметила, что аккаунты оппозиционных политиков регулярно подвергаются атакам ботов, а весь контент из России объявлен пропагандой. Также Захарова указала на запрет трансляции советских фильмов, например, комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

    По ее словам, молдавский народ не разделяет позицию властей и не видит угрозы со стороны России, которая, как утверждает МИД, всегда была и останется надежным партнером Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Службе внешней разведки России заявили, что брюссельские евробюрократы готовы удерживать Молдавию в рамках русофобской политики любой ценой, включая военное вмешательство и фактическую оккупацию страны.

    Власти Молдавии решили запретить показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию», что, по мнению помощника президента России Владимира Мединского, приведет к их «обессмерчиванию».

    23 сентября 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков отказался комментировать слухи о новом главе военной контрразведки ФСБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении генерал-лейтенанта Ивана Ткачева начальником Департамента военной контрразведки ФСБ.

    «Это я оставляю без комментариев. Многие назначения такого рода делаются закрытыми указами», – сказал Песков в ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть слухи, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что по вопросам, связанным с такими указами, комментариев не дается.

    О назначении Ткачева ранее сообщили журналисты и некоторые Telegram-каналы.

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Летчик Су-34: За время СВО изменились самолеты, тактика и цели

    «Базовый самолет Су-34 и его модернизированная модификация отличаются как "запорожец" и "мерседес"». Летчик бомбардировщика Су-34, прямо сейчас принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, как с 2022 года изменились боевые действия в воздухе и что означает возросшая интенсивность использования F-16 на Украине. Подробности

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

