Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.0 комментариев
Армянские болельщики подверглись нападкам на футбольном матче в Тбилиси
Серьезными инцидентами завершился матч Лиги наций УЕФА Грузия-Армения в воскресенье в Тбилиси, в котором разгромную победу одержали хозяева со счетом 6:1, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
После финального свистка десятки подростков прорвали оцепление и выбежали на поле. Они бросились к трибуне, где располагались болельщики Армении и стали выкрикивать оскорбления, бросать бутылки и другие предметы. В этот момент армянские игроки покидали поле и направлялись в раздевалку, и они также стали подвергаться нападкам. В дело пришлось вмешаться полиции.
Армянские болельщики также выкрикивали оскорбления в сторону грузин, но не меньше материли сборную своей страны за позорное выступление. В первой игре этих команд в Ереване 20 марта Армения также уступила Грузии со счетом 0:3. Однако в армянской столице подобных инцидентов не было зафиксировано.
Очевидно, что теперь УЕФА наложит штраф на Федерацию футбола Грузии.
Случившееся вызвало массу комментариев в соцсетях – грузинские болельщики в основном извиняются перед армянами, а также пишут, что в последнее время грузинская молодежь героизируется на антиправительственных акциях протеста, в том числе за нападения на полицию, и эта вседозволенность стала приобретать огромные масштабы, проявившись и на стадионе «Динамо-Арена».
«Бескультурье, дно», «Теперь следующий матч, скорее всего, пройдет без зрителей», «Надо установить зачинщиков и запретить им вход на стадион в будущем», «Героями» называют тех, кто бросают в полицейских «коктейли Молотова», и вот результат налицо», «Для нашей молодежи не осталось авторитетов, это печально, даже Патриарха оскорбляют», – пишут пользователи социальных сетей.
Значительная часть болельщиков Грузии пыталась урезонить выскочивших на поле подростков, скандировала: «Постыдитесь!», но это не возымело действия.