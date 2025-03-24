Армянские болельщики подверглись нападкам на футбольном матче в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

После финального свистка десятки подростков прорвали оцепление и выбежали на поле. Они бросились к трибуне, где располагались болельщики Армении и стали выкрикивать оскорбления, бросать бутылки и другие предметы. В этот момент армянские игроки покидали поле и направлялись в раздевалку, и они также стали подвергаться нападкам. В дело пришлось вмешаться полиции.

Армянские болельщики также выкрикивали оскорбления в сторону грузин, но не меньше материли сборную своей страны за позорное выступление. В первой игре этих команд в Ереване 20 марта Армения также уступила Грузии со счетом 0:3. Однако в армянской столице подобных инцидентов не было зафиксировано.

Очевидно, что теперь УЕФА наложит штраф на Федерацию футбола Грузии.

Случившееся вызвало массу комментариев в соцсетях – грузинские болельщики в основном извиняются перед армянами, а также пишут, что в последнее время грузинская молодежь героизируется на антиправительственных акциях протеста, в том числе за нападения на полицию, и эта вседозволенность стала приобретать огромные масштабы, проявившись и на стадионе «Динамо-Арена».

«Бескультурье, дно», «Теперь следующий матч, скорее всего, пройдет без зрителей», «Надо установить зачинщиков и запретить им вход на стадион в будущем», «Героями» называют тех, кто бросают в полицейских «коктейли Молотова», и вот результат налицо», «Для нашей молодежи не осталось авторитетов, это печально, даже Патриарха оскорбляют», – пишут пользователи социальных сетей.

Значительная часть болельщиков Грузии пыталась урезонить выскочивших на поле подростков, скандировала: «Постыдитесь!», но это не возымело действия.