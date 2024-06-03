Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
В Лондоне задержали выбежавшего на поле во время финала Лиги чемпионов украинца
Британские власти предъявили обвинения украинцу Евгению Лубненко в нарушении закона о безопасности при проведении футбольных матчей, сообщили в правоохранительных органах Соединенного Королевства.
«Официально столичная полиция подтвердила предъявление обвинений трем мужчинам, в том числе 29-летнему Лубненко, место проживания которого не установлено», – передает сообщение британских полицейских ТАСС.
Лубненко выбежал на поле во время финала Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Ожидается, что он предстанет перед судом в понедельник.
Напомним, финальный матч между «Боруссией» и «Реалом» состоялся 1 июня и закончился победой испанского клуба.