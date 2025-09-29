В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.8 комментариев
В Феодосии загорелась нефтебаза
На нефтебазе в Феодосии произошел пожар из-за нарушения технологии сварочных работ, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков в своем Telegram-канале отметил: «На Феодосийской нефтебазе произошло возгорание пустой емкости. Нарушение технологии сварочных работ».
По его информации, на месте происшествия работают спасатели МЧС России. В настоящее время продолжается горение остатков мазута в одной из старых емкостей нефтебазы.
Советник подчеркнул, что данная нефтебаза не участвует в поставках горюче-смазочных материалов на крымские автозаправки, поэтому инцидент не повлияет на топливное обеспечение региона. Крючков также призвал жителей доверять только официальным данным и соблюдать «информационную гигиену».
Ранее сообщалось, что в Кургане произошло возгорание на территории газораспределительной подстанции.
В августе в Сочи потушили пожар на нефтебазе в Адлерском районе.