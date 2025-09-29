В Феодосии загорелась нефтебаза

Tекст: Дарья Григоренко

Крючков в своем Telegram-канале отметил: «На Феодосийской нефтебазе произошло возгорание пустой емкости. Нарушение технологии сварочных работ».

По его информации, на месте происшествия работают спасатели МЧС России. В настоящее время продолжается горение остатков мазута в одной из старых емкостей нефтебазы.

Советник подчеркнул, что данная нефтебаза не участвует в поставках горюче-смазочных материалов на крымские автозаправки, поэтому инцидент не повлияет на топливное обеспечение региона. Крючков также призвал жителей доверять только официальным данным и соблюдать «информационную гигиену».

Ранее сообщалось, что в Кургане произошло возгорание на территории газораспределительной подстанции.

В августе в Сочи потушили пожар на нефтебазе в Адлерском районе.