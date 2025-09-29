В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.2 комментария
В Венгрии заблокировали 12 украинских новостных порталов
Венгрия заблокировала доступ к украинским ресурсам в ответ на действия Киева
Власти Венгрии приняли решение о блокировке 12 украинских новостных ресурсов в ответ на аналогичные действия со стороны Киева, сообщили в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Глава канцелярии венгерского премьера Виктора Орбана Гергей Гуйяш сообщил, что Будапешт вводит зеркальные меры и ограничивает доступ к этим сайтам на своей территории.
«Не думаю, что многие будут читать «Украинскую правду» или даже захотят [читать ее]. Однако суверенное государство должно дать соразмерный ответ на совершенно неоправданную атаку», – отметил Гуйяш.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что МИД Украины разочарован неспособностью втянуть Будапешт в конфликт с Москвой.
Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил венгерское правительство в лицемерии и моральной деградации.
Петер Сийярто также отметил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии».