В Венгрии заблокировали 12 украинских новостных порталов

Венгрия заблокировала доступ к украинским ресурсам в ответ на действия Киева

Tекст: Вера Басилая

Власти Венгрии приняли решение о блокировке 12 украинских новостных ресурсов в ответ на аналогичные действия со стороны Киева, передает ТАСС.

Глава канцелярии венгерского премьера Виктора Орбана Гергей Гуйяш сообщил, что Будапешт вводит зеркальные меры и ограничивает доступ к этим сайтам на своей территории.

«Не думаю, что многие будут читать «Украинскую правду» или даже захотят [читать ее]. Однако суверенное государство должно дать соразмерный ответ на совершенно неоправданную атаку», – отметил Гуйяш.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что МИД Украины разочарован неспособностью втянуть Будапешт в конфликт с Москвой.

Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил венгерское правительство в лицемерии и моральной деградации.

Петер Сийярто также отметил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии».