Сийярто: Киев разочарован, что не смог втянуть Венгрию в конфликт с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что понимает разочарование украинского коллеги, поскольку, по его словам, «им пока не удалось втянуть нас в свою войну, и какими бы провокационными ни были его заявления, им не удастся это сделать и в будущем», передает РИА «Новости».

Сийярто подчеркнул, что Венгрия остается суверенным государством и будет защищать своих граждан. Он заверил, что Будапешт не позволит втянуть себя в боевые действия на Украине ни сейчас, ни в будущем.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники не нашли инструментов для обхода венгерского вето на евроинтеграцию Киева, рассчитывая на политические изменения в Будапеште в ближайшие годы.

В субботу глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что венгерское правительство демонстрирует лицемерие и моральную деградацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии».