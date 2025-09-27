Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Сийярто: Киев разочарован, что не смог втянуть Венгрию в конфликт с Россией
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что МИД Украины разочарован неспособностью втянуть Будапешт в конфликт с Москвой.
Он отметил, что понимает разочарование украинского коллеги, поскольку, по его словам, «им пока не удалось втянуть нас в свою войну, и какими бы провокационными ни были его заявления, им не удастся это сделать и в будущем», передает РИА «Новости».
Сийярто подчеркнул, что Венгрия остается суверенным государством и будет защищать своих граждан. Он заверил, что Будапешт не позволит втянуть себя в боевые действия на Украине ни сейчас, ни в будущем.
Ранее сообщалось, что европейские чиновники не нашли инструментов для обхода венгерского вето на евроинтеграцию Киева, рассчитывая на политические изменения в Будапеште в ближайшие годы.
В субботу глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что венгерское правительство демонстрирует лицемерие и моральную деградацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии».