В ЕС признали невозможность обойти вето Венгрии по Украине
Европейские чиновники не нашли инструментов для обхода венгерского вето на евроинтеграцию Киева, рассчитывая на политические изменения в Будапеште в ближайшие годы, пишет медиагруппа Deutsche Welle* (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на собственные источники в ЕС.
Европейский союз не может преодолеть решение Будапешта о блокировке вступления Украины в Евросоюз, пишет ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Европейский чиновник отметил: «Пока способов преодоления вето Венгрии не существует». Он пояснил, что открытие переговорных глав возможно только на основе единогласия, а попытки изменить этот принцип не реализованы.
Источники Deutsche Welle* сообщили, что «реалистичным выходом» из нынешнего тупика в ЕС считают возможную смену власти в Венгрии по итогам парламентских выборов, которые пройдут весной 2026 года. После этого, по их мнению, могут открыться новые кластеры переговоров с Киевом.
Правительство Венгрии ранее неоднократно подчеркивало, что ускоренное присоединение Украины к Евросоюзу способно разрушить европейскую экономику и привести к прямому вооруженному конфликту с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС планирует одобрить предоставление кредитов Киеву на основе доходов с российских активов в обход позиции Венгрии. Еврокомиссия предложила принимать решения о продлении антироссийских санкций большинством голосов, чтобы не учитывать мнение Будапешта. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не выполняет свои обязательства перед Будапештом после атаки Киева на нефтепровод «Дружба».
