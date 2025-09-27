В ЕС признали невозможность обойти вето Венгрии по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейский союз не может преодолеть решение Будапешта о блокировке вступления Украины в Евросоюз, пишет ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Европейский чиновник отметил: «Пока способов преодоления вето Венгрии не существует». Он пояснил, что открытие переговорных глав возможно только на основе единогласия, а попытки изменить этот принцип не реализованы.

Источники Deutsche Welle* сообщили, что «реалистичным выходом» из нынешнего тупика в ЕС считают возможную смену власти в Венгрии по итогам парламентских выборов, которые пройдут весной 2026 года. После этого, по их мнению, могут открыться новые кластеры переговоров с Киевом.

Правительство Венгрии ранее неоднократно подчеркивало, что ускоренное присоединение Украины к Евросоюзу способно разрушить европейскую экономику и привести к прямому вооруженному конфликту с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС планирует одобрить предоставление кредитов Киеву на основе доходов с российских активов в обход позиции Венгрии. Еврокомиссия предложила принимать решения о продлении антироссийских санкций большинством голосов, чтобы не учитывать мнение Будапешта. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не выполняет свои обязательства перед Будапештом после атаки Киева на нефтепровод «Дружба».