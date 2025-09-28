Tекст: Ольга Иванова

Заявление вице-президента США прозвучало в эфире Fox News, передает РИА «Новости». Вэнс отметил, что Соединенные Штаты продолжают выступать за мир на Украине и придерживаются этого курса. По его словам, «для танго нужны двое», указывая на необходимость встречного движения со стороны других участников конфликта.

Американский политик выразил сожаление, что последние недели Россия якобы отказалась участвовать в двусторонних встречах по украинскому вопросу. Вэнс добавил, что представители России также не изъявили желания обсуждать ситуацию на трехсторонних площадках с участием Украины и США.

Он указал, что такая позиция Москвы затрудняет продвижение к мирному соглашению. Вэнс считает, что без готовности к диалогу стороны добиться мира не смогут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».



