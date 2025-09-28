Церемония прощания с режиссером Кеосаяном началась в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном проходит 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, передает РИА «Новости». Несколько десятков человек собрались у храма, чтобы проститься с режиссером и возложить цветы к часовне, где установлен гроб.

На церемонию также прибыла супруга Кеосаяна – главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Среди тех, кто направил венки, президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа «Россия сегодня», ТТЦ «Останкино», президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, связанной с кинематографом, и окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался съемками музыкальных клипов для известных российских исполнителей, а в 1999 году снял фильм «Президент и его внучка», отмеченный жюри «Кинотавра-2001». Среди его работ – фильмы «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж» и последний полнометражный проект «Семь дней Петра Семеныча», показанный на 47-м Московском международном кинофестивале.

Кеосаян был заметной фигурой и на телевидении. В 2007 году он стал ведущим программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на канале «РЕН ТВ», а затем вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу «Ты и я» на канале «Россия». Позже он возглавил проекты «Хватит молчать!» и «Международная пилорама», а также работал над сериалами и фильмами по сценариям Маргариты Симоньян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, известный российский режиссер и ведущий Тигран Кеосаян скончался в пятницу.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным Кеосаяна. Премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и зампред Совбеза Дмитрий Медведев также выразили соболезнования в связи со смертью режиссера.