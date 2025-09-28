Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Два пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии
В Кабанском районе Бурятии утром рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет после столкновения с внедорожником, медицинская помощь понадобилась двум людям.
Дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом произошло 28 сентября около 10:00 по местному времени (05:00 мск ) в Кабанском районе Бурятии, передает ТАСС. По данным прокуратуры республики, водитель автобуса марки Toyota Hiace совершил съезд в кювет и опрокидывание, в результате чего пострадали два пассажира из тринадцати находившихся в салоне. Детей среди пассажиров не было, пострадавшим оказана медицинская помощь.
Пресс-служба МВД по Бурятии уточнила, что за рулем автобуса находился 46-летний водитель. В ведомстве сообщили, что второй участник ДТП – внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту Улан-Удэ – Иркутск, выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с внедорожником.
