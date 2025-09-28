Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Москвичам пообещали облачное и прохладное воскресенье
В воскресенье в Москве сохранится облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до плюс 10 градусов, местами ожидается кратковременный дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, воскресенье в столице будет облачным, температура воздуха поднимется до плюс 10 градусов, сообщает РИА «Новости». Тишковец добавил, что «в течение дня (в Москве) синоптическая ситуация обусловится тыловой частью уходящего тыла циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно в начале дня местами кратковременный дождь… Температура воздуха плюс 8 – плюс 10 градусов».
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду. Атмосферное давление начнёт расти и к концу дня составит 760 миллиметров ртутного столба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик ранее прогнозировала возможность установления рекордных значений давления. Специалисты также сообщили о скором начале бабьего лета в столице.