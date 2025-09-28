Зеленский сообщил о планах экспорта украинского оружия в страны Африки

Tекст: Антон Антонов

Зеленский заявил, что экспорт будет «контролируемым» и коснется только тех систем, дефицита которых у ВСУ нет, передает РИА «Новости».

«На площадке Генассамблеи ООН была достигнута договоренность с Африканским континентом, уже есть предложения от нескольких африканских стран и запрос о представительстве в Африке», – сказал он.

Зеленский сообщил, что аналогичные планы касаются экспорта вооружений и в другие регионы, включая Европу, США и страны Ближнего Востока. Он подчеркнул, что доходы от продажи оружия будут использованы для закупки вооружений, которых не хватает украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о намерении частично решать проблему нехватки средств на оружие за счет экспорта украинских вооружений. Он уточнил, что в первую очередь на экспорт могут отправиться морские дроны, которых, по его словам, в стране имеется в избытке.