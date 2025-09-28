Мэр Портленда заявил, что город не нуждается в направленных Трампом войсках

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Мэр Портленда Уилсон: Город не нуждается в направленных Трампом войсках
Портленд не нуждается в присутствии военных, которых поручил направить в город президент США Дональд Трамп, заявил мэр Портленда Кит Уилсон.
«Президент Трамп направил »все необходимые войска« в Портленд, штат Орегон. Количество необходимых войск равно нулю», – приводит слова Уилсона РИА «Новости».
Он заявил, что это касается «как Портленда, так и любого другого американского города». Уилсон подчеркнул, что страна «помнит акты угнетения». Он заверил, что Трамп не найдет в городе беззакония или насилия, если только сам не собирается их совершить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил направить военных для охраны Портленда и объектов миграционной полиции после серии столкновений с участием сторонников движения «Антифа». Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» «внутренней террористической организацией».