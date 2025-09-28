Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Дагестан установил рекорд России по массовому исполнению лезгинки
Во Всемирный день туризма в Махачкале более 400 человек синхронно исполнили лезгинку, сообщили в пресс-службе минтуризма Дагестана.
«Во Всемирный день туризма… республика официально установила рекорд России по массовому исполнению лезгинки», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
На бульваре имени Сулеймана Стальского одновременно выступили 454 танцора. На сценической площадке собрались ведущие хореографические коллективы, юные артисты и активная молодежь, чтобы вместе исполнить национальный кавказский танец.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийского форума «Открытый Дагестан» и международного фестиваля «Хранители традиций». Организаторы подчеркнули, что достижение было официально зафиксировано представителем Книги рекордов России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2023 года на Международной выставке-форуме «Россия» прошел День Дагестана. Посетителям выставки «Россия» была представлена поэтическая программа, посвященная 100-летию Расула Гамзатова, спектакль по его произведениям, а также концерт «Лезгинка – душа народа».