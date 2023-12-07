На выставке «Россия» представили достижения Дагестана

«Учитывая большой интерес к нашей республике, мы будем делать все, чтобы у тех, кто приезжает в Дагестан, оставались самые благоприятные впечатления. Нам предстоит сформировать настоящую индустрию гостеприимства. И эта работа уже ведется, в частности, в рамках развития Каспийского прибрежного кластера. Так, мы планируем реализовать проект создания всероссийского детского центра в Дербентском районе, на территории площадью 90 га. Эта идея нашла понимание и поддержку у главы нашего государства Владимира Владимировича Путина, что вселяет в нас оптимизм и готовность работать, «засучив рукава», – приводятся слова главы республики в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках Дня Дагестана гости выставки «Россия» узнали о главных проектах, реализуемых на его территории. Один из них – расширение федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» участка международного транспортного коридора «Север-Юг». Также в регионе идет активное развитие образования: в этом году в Дагестане открыли 28 новых образовательных учреждений, до конца года запланировано открытие еще нескольких десятков.

В рамках деловой программы Дня региона прошло две панельные сессии: «Развитие виноградарства и виноделия» и «Развитие инфраструктуры туризма». В последние годы Дагестан пользуется все большим спросом у путешественников — Республика является самой разнообразной по составу растительно-климатических поясов, отличается обилием рек и завораживающими горными пейзажами.

Одной из центральных тем Дня Дагестана стала культура республики, сформированная под влиянием множества народностей: здесь проживают представители свыше 30 коренных национальностей, более 110 наций. Посетителям выставки «Россия» была представлена поэтическая программа, посвященная 100-летию Расула Гамзатова, спектакль по его произведениям, а также концерт «Лезгинка – душа народа».

Об истории и достопримечательностях республики гости выставки узнали на интерактивной лекции «Дагестан приглашает». Здесь рассказали об успешных проектах, реализуемых в регионе. В их числе: трейловый забег «Dagestan Wild Trail», ночной полумарафон «Огни Дербента», масштабный проект «Кавказская тропа» и национальный туристический маршрут «Легенды Дагестана».

В День Дагестана на выставке «Россия» проходят мастер-классы по ковроткачеству, изготовлению балхарских глиняных и кубачинских серебряных изделий, унцукульской насечке металлом по дереву.

