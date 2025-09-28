Молдавия частично закрыла ведущий в Приднестровье мост на Днестре перед выборами

Историк моды Васильев отказался возвращаться в Россию даже за 15 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Он эмигрировал из СССР еще в 1982 году, женился на француженке Анн Бодимон и с тех пор поддерживает тесную связь с Францией, где когда-то преподавал историю костюма и работал декоратором в театрах, передает телеканал 360.

Значительную часть дохода Васильеву приносят лекции, экскурсии и выставки, основанные на его личной коллекции одежды и аксессуаров. Помимо российского и французского гражданства, у него есть паспорт Литвы, где после начала спецоперации он временно жил и куда перевез часть своей коллекции.

Васильев открыто выражал пацифистские взгляды, критикуя решение российских властей о начале СВО: «Эта война, несомненно, приведет к беспрецедентной изоляции России и может спровоцировать ядерную войну на Земле», – писал он. Позже представители Васильева отрицали его причастность к опубликованному письму, однако оно до сих пор доступно на портале города Висагинас.

Несмотря на резкие заявления и переезд, Васильев некоторое время продолжал приезжать в Россию с лекциями и светскими визитами, последний раз появившись на модном показе в Москве в августе 2023 года. В ряде городов его выступления отменяли, а сам он объяснял, что не работает в России, но часто там бывает, поскольку у него осталась недвижимость в Москве и Калининградской области.

Стоимость билетов на его мероприятия за границей достигает 99 тыс. рублей, а сам историк моды подчеркивает, что полностью обеспечен и не зависит от российского рынка. «Посмотрите на меня, я похож на умирающего с голода? По-моему, я довольно упитанный», – говорил Васильев, уверяя, что его репутация и владение шестью языками обеспечивают ему процветание за рубежом.

В 2024 году Васильев впервые открыто признал себя эмигрантом: «Эмиграция нас отрывает от корней, но это наш выбор. Мы сами за него платим», – отметил он. В Россию возвращаться не собирается даже за внушительные гонорары, а его представители отказались от предложения провести мероприятие за 15 млн рублей, заявив: «В Россию он не поедет даже за 150 тысяч евро».

По словам самого Васильева, его расписание расписано до конца 2026 года и не содержит поездок в Россию – зимой он выступит в Омане, Гонконге, Италии и других странах. Свой отказ возвращаться телеведущий объясняет контрактами с западными партнерами и опасениями за свою репутацию в Европе.

Ранее депутат Дмитрий Певцов заявил, что артистам, покинувшим Россию, стоит сосредоточиться на творчестве, а не распространять негативные высказывания в адрес страны.