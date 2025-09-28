Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Молдавия частично закрыла ведущий в Приднестровье мост на Днестре перед выборами
Перед парламентскими выборами в Молдавии частично ограничили движение по одному из крупнейших мостов через Днестр – между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина, пишут «Новости Приднестровья».
По данным «Новости Приднестровья», мост частично закрыли на ремонт, рабочие установили оградительную ленту, перекрыв пешеходный переход и одну из полос движения в сторону Приднестровья, передает ТАСС.
Строительные ограждения установили , но работы не ведутся, передает РИА «Новости».
Власти Молдавии ранее объявили о ремонте сразу шести мостов, а также сократили число избирательных участков для приднестровцев с молдавскими паспортами с 36 до 12, причем четыре из них перенесли вглубь страны.
Наблюдатели и оппозиция связывают эти меры с попыткой воспрепятствовать голосованию жителей Приднестровья, которые, по их мнению, не поддерживают курс на сближение с Европой.
По последним опросам, правящая Партия действия и солидарности рискует потерять контроль над парламентом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в день второго тура президентских выборов в 2024 году власти также закрывали мост Рыбница-Резина между Приднестровьем и Молдавией. В результате ряд избирателей из Приднестровья не смогли добраться до участков.