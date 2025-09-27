Лавров сообщил о договоренности с Рубио о переговорах России и США осенью

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров: Договорились с Рубио о третьем раунде переговоров России и США осенью
Третий раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросам работы дипмиссий и визовых процедур запланирован на осень, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН Лавров сообщил, что стороны обсуждают вопросы виз, работы посольств, ситуацию с конфискованной в США российской дипломатической собственностью и другие аспекты функционирования диппредставительств.
«У нас уже было два раунда, третий мы с Марко Рубио договорились провести этой осенью», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что последствия конфискации российской дипломатической недвижимости в США остаются нерешенными из-за отсутствия готовности Вашингтона к диалогу.
В Нью-Йорке на неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД России с госсекретарем США Марко Рубио.