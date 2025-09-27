  • Новость часаЛавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе России
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    27 сентября 2025, 21:21 • Новости дня

    Лавров обвинил Обаму в проблемах с дипсобственностью России

    Лавров: Обама намусорил с дипсобственностью России

    Tекст: Мария Иванова

    Последствия конфискации российской дипломатической недвижимости в США, инициированной администрацией Барака Обамы, остаются нерешенными из-за отсутствия готовности Вашингтона к диалогу.

    44-й президент США Барак Обама конфисковал объекты российской дипломатической собственности, и эти последствия до сих пор сложно устранить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что арест российской дипсобственности администрацией Обамы за несколько недель до инаугурации Дональда Трампа стал одним из самых ярких нарушений. По его словам, «очень непорядочно, когда ты хочешь «намусорить» тому, кто тебя будет в соответствии с законом, с конституцией, с волеизъявлением народа сменять в Белом доме. Он ему такое наследство оставил, и мы до сих пор не можем его разгрести, не хватает пока готовности американцев вернуться к честному выполнению тех самых соглашений».

    Глава МИД отметил, что американская сторона пока не готова вернуться к честному выполнению соглашений о дипломатической собственности. Лавров добавил, что урегулировать этот вопрос до сих пор не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на стамбульских консультациях Россия акцентировала внимание на возврате своей конфискованной дипсобственности в США.

    Ранее на переговорах в Эр-Рияде Россия поднимала вопрос о своей дипломатической собственности в США.

    27 сентября 2025, 00:25 • Новости дня
    Google исполнилось 27 лeт

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу, 27 сентября, Google отмечает свой день рождения; компания была зарегистрирована как частное предприятие в 1998 году.

    Поисковая система Google начиналась как учебный проект студентов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и Сергея Брина. Доменное имя Google зарегистрировали 15 сентября 1997 года, компанию зарегистрировали 4 сентября 1998 года. Однако на официальном сайте корпорации указывается, что день рождения Google празднуется 27 сентября. Google начал отмечать день рождения именно в этот день только с 2006 года, передает ТАСС.

    В этот же день, 27 сентября, Русская православная церковь отмечает праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который входит в число 12 главных церковных праздников. Он связан с преданием об обретении креста, на котором был распят Иисус Христос. По легенде, крест был найден в 326 году во время экспедиции, организованной императором Константином Великим и возглавленной его матерью, царицей Еленой.

    Кроме того, 27 сентября – Дeнь гocудapcтвeннocти Реcпублики Caxa (Якутия).

    Также в субботу отмечают Всемирный день туризма – международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. В России отмечается с 1983 года.

    27 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    CNN и WP назвали причину срочного собрания военного командования США

    CNN: На срочном собрании военных Хегсет изложит новую концепцию развития ВС США

    CNN и WP назвали причину срочного собрания военного командования США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Вирджинии на заседании с участием сотен генералов и адмиралов планируют обсудить новые стандарты для американских военных в рамках преобразования Министерства обороны США в Министерство войны, сообщают CNN и Washington Post.

    Как отмечает CNN, Хегсет собирает военных, чтобы «рассказать о деталях реорганизации Министерства обороны в Министерство войны и обрисовать новые стандарты для военнослужащих», передает РИА «Новости».

    Речь пойдет о требованиях к воинскому духу, физической подготовке и внешнему виду американских военных. По словам источников, министр представит новую концепцию развития армии, но значимых заявлений по национальной безопасности не ожидается.

    По данным Washington Post, ожидается короткая речь Хегсета, продолжительностью менее часа. Часть командования готовится к возможным увольнениям и понижению в звании, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что это первая из трех встреч, запланированных Хегсетом: на второй обсудят военно-промышленную базу, третья в декабре пройдет в Калифорнии и будет посвящена вопросам сдерживания.

    Президент Дональд Трамп не планирует присутствовать на встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post сообщила, что Хегсет попросил адмиралов и генералов, расквартированных по всему миру, собраться во вторник на базе морской пехоты в Куантико.

    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    27 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Светлаков и Малахов исчезли из дела о теракте в «Крокусе»
    Светлаков и Малахов исчезли из дела о теракте в «Крокусе»
    @ Ilya Moskovets/Ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несмотря на то что Сергей Светлаков и Андрей Малахов присутствовали в «Крокус Сити Холле» во время трагедии, их имена исчезли из списка свидетелей дела, сообщили СМИ.

    Сергей Светлаков и Андрей Малахов пропали из материалов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Известно, что оба шоумена находились в концертном зале во время нападения, однако их не вызывали в Мосгорсуд в качестве свидетелей.

    Светлаков ранее рассказывал: «Мы вместе с другими посетителями забаррикадировались в коридоре, чтобы спастись от террористов». Как отмечают журналисты, только сейчас стало известно о присутствии Андрея Малахова на концерте группы «Пикник», ранее это не афишировалось.

    В настоящее время по делу продолжаются судебные разбирательства. Сейчас идет допрос свидетелей защиты, которых насчитывается около 800 человек. Количество признанных потерпевших составляет примерно 1,7 тыс. человек, среди них есть раненые и родственники погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский окружной военный суд получил материалы по делу о теракте в «Крокусе». Генеральная прокуратура направила это дело в суд. Боевики группировки «Вилаят Хорасан» совершили теракт в интересах Украины.

    26 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России

    Посольство в Лондоне заявило о праве России на ответ в случае хищения активов

    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России
    @ Roger Templeman (CC BY-SA 2.0)

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет право на принятие ответных мер в ответ на нелегитимные планы европейских стран по экспроприации российских активов, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер в случае реализации европейскими странами нелегитимных планов по экспроприации российских активов, передает ТАСС. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

    Посольство также заявило, что Запад не сможет «подвести псевдоюридическую основу» под попытки манипуляций с российскими активами. Дипломаты подчеркнули: любые операции с российскими активами без согласия их собственника невозможны с точки зрения международного права.

    В заявлении посольства особо отмечается, что предложения использовать российские активы для военных нужд Украины, по мнению диппредставительства, лишь способствуют продолжению кровопролития. Такой подход в посольстве назвали прямым свидетельством соучастия в преступлениях, совершаемых руками украинских боевиков.

    СМИ писали, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на 140 млрд евро за счет этих активов.

    Глава бельгийского правительства Барт де Вевер осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия примет жесткие ответные меры.

    27 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Володин: Меркель хотела бы, чтобы России не было

    Председатель Госдумы Володин: Меркель хотела бы, чтобы России не было

    Володин: Меркель хотела бы, чтобы России не было
    @ IMAGO/Michael Kremer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западные лидеры, такие как бывший канцлер Германии Ангела Меркель, хотели бы, чтобы России не было, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Он напомнил, что на обсуждении распада СССР президент РФ Владимир Путин назвал это событие «величайшей катастрофой XX века», в то время как Меркель называла его «счастьем всей ее жизни», передает ТАСС.

    Володин подчеркнул, что подобная оценка демонстрирует негативное отношение Меркель к России. По его словам, западные лидеры считают логичным восстановление СССР единства Германии в 1990 году, не взяв ничего взамен. При этом Володин отметил, что Россия долгие годы поставляла Германии дешевые энергоресурсы, которые стали основой экономического развития страны.

    Председатель Госдумы напомнил, что Россия ушла из Европы, не оставив там военных баз, в отличие от США, однако, по его мнению, это не оценили должным образом. «Как показала история, это не только не оценили, но и желают нам худшего», – заявил Володин.

    Он сделал вывод, что России следует принимать решения исключительно в интересах страны и ее граждан. В заключение Володин отметил, что президент Владимир Путин действует именно так, и если бы он был у власти в то время, Меркель не испытала бы «счастья всей ее жизни».

    Накануне Меркель рассказала о сложных отношениях с президентом России Владимиром Путиным и ее разногласиях с ним по поводу итогов окончания холодной войны и распада Советского Союза.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия уже вовлечена в конфликт с Россией из-за якобы предпринимаемых Москвой попыток дестабилизировать ФРГ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие политические процессы стоят за этими обвинениями Мерца в адрес России.

    27 сентября 2025, 16:00 • Новости дня
    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России

    Военкор Громов: Россия рушит логистику Красного Лимана

    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Главной задачей осеннего наступления ВС России остается полное освобождение ДНР, об успехах в реализации этой задачи говорит переход под российский контроль сел Дерилово и Майское, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты. О развитии продвижения ВС России на территории ДНР и Днепропетровской области стало известно из субботней сводки Минобороны.

    «Насколько мне известно, после освобождения в ДНР села Дерилово мы сходу зашли в соседний поселок Дробышево. А это уже последний населенный пункт, за которым находится город Красный Лиман», – отметил военкор Федор Громов.

    По его словам, логистика ВСУ в направлении Красного Лимана пока осуществляется тремя путями. Один из них проходит через поселок Ямполь, второй через Дробышево, а третий через реку Северский Донецк под Славянском.

    «Пока мы освобождаем Дробышево и Ямполь, северный и южный логистические пути заканчиваются. Снабжение только через реку будет, мягко говоря, затруднено. Поэтому освобождение двух этих населенных пунктов обусловит освобождение Красного Лимана», – пояснил собеседник.

    Что касается освобожденного в Краматорском районе ДНР села Майское, расположенного в пяти километрах к северо-западу от Часов Яра, это расширяет зону контроля вокруг города.

    Как пояснил военкор, освобождение Часова Яра позволит российским войскам не только развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, остающуюся под контролем ВСУ, но и открыть путь к Константиновке, через которую – наряду с Изюмом – осуществляется подкрепление гарнизонов Славянска и Краматорска.

    В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин отметил продвижение в районе Клебан-Быкского водохранилища, где за минувшие сутки, по данными Минобороны, было освобождено 1,1 кв. километра территории.

    «Одновременно продолжается зачистка Кировска от разрозненных групп боевиков ВСУ. То есть происходят большие подвкижки на всем этом направлении. Но главная цель осеннего наступления – это полное освобождение Донецкой народной республики. И то, что мы также продвигаемся в Днепропетровской области, тоже сказывается на результатах – враг так или иначе должен реагировать на это», – пояснил эксперт.

    Дандыкин особо отметил освобождение села Степовое в Покровском районе Днепропетровской области. Оно расположено в 2,5 километрах к северу от ранее освобожденного Калиновского.

    «Успехи на разных участках позволяют ВС России одновременно продвигаться в строну ДНР и Запорожской области – города Гуляйполе. Это не просто зона безопаности на территории Днепропетровской области, а открытие новых возможностей оперативно-тактического плана. А там уже недалеко до города Запорожье», – отметил спикер.

    В этой ситуации противник вынужден перебрасывать подкрепления из Сумской области, где ранее на этой неделе российские бойцы взяли под контроль Юнаковку, добавил Дандыкин.

    Об освобождении российскими войсками населенных пунктов Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области сообщалось в субботней сводке Минобороны.

    27 сентября 2025, 14:42 • Новости дня
    Историк моды Васильев отказался возвращаться в Россию даже за 15 млн рублей
    Историк моды Васильев отказался возвращаться в Россию даже за 15 млн рублей
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Александр Васильев, известный историк моды и телеведущий, окончательно обосновался во Франции после начала спецоперации на Украине.

    Он эмигрировал из СССР еще в 1982 году, женился на француженке Анн Бодимон и с тех пор поддерживает тесную связь с Францией, где когда-то преподавал историю костюма и работал декоратором в театрах, передает телеканал 360.

    Значительную часть дохода Васильеву приносят лекции, экскурсии и выставки, основанные на его личной коллекции одежды и аксессуаров. Помимо российского и французского гражданства, у него есть паспорт Литвы, где после начала спецоперации он временно жил и куда перевез часть своей коллекции.

    Васильев открыто выражал пацифистские взгляды, критикуя решение российских властей о начале СВО: «Эта война, несомненно, приведет к беспрецедентной изоляции России и может спровоцировать ядерную войну на Земле», – писал он. Позже представители Васильева отрицали его причастность к опубликованному письму, однако оно до сих пор доступно на портале города Висагинас.

    Несмотря на резкие заявления и переезд, Васильев некоторое время продолжал приезжать в Россию с лекциями и светскими визитами, последний раз появившись на модном показе в Москве в августе 2023 года. В ряде городов его выступления отменяли, а сам он объяснял, что не работает в России, но часто там бывает, поскольку у него осталась недвижимость в Москве и Калининградской области.

    Стоимость билетов на его мероприятия за границей достигает 99 тыс. рублей, а сам историк моды подчеркивает, что полностью обеспечен и не зависит от российского рынка. «Посмотрите на меня, я похож на умирающего с голода? По-моему, я довольно упитанный», – говорил Васильев, уверяя, что его репутация и владение шестью языками обеспечивают ему процветание за рубежом.

    В 2024 году Васильев впервые открыто признал себя эмигрантом: «Эмиграция нас отрывает от корней, но это наш выбор. Мы сами за него платим», – отметил он. В Россию возвращаться не собирается даже за внушительные гонорары, а его представители отказались от предложения провести мероприятие за 15 млн рублей, заявив: «В Россию он не поедет даже за 150 тысяч евро».

    По словам самого Васильева, его расписание расписано до конца 2026 года и не содержит поездок в Россию – зимой он выступит в Омане, Гонконге, Италии и других странах. Свой отказ возвращаться телеведущий объясняет контрактами с западными партнерами и опасениями за свою репутацию в Европе.

    Ранее депутат Дмитрий Певцов заявил, что артистам, покинувшим Россию, стоит сосредоточиться на творчестве, а не распространять негативные высказывания в адрес страны.

    26 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Эксперт объяснил смысл предложения НАСА сбить летящий к Луне астероид ядерной бомбой

    Анпилогов оценил идею НАСА сбить ядерным зарядом летящий в Луну астероид 2024 YR4

    Эксперт объяснил смысл предложения НАСА сбить летящий к Луне астероид ядерной бомбой
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Крики об опасности столкновения астероида с Луной кажутся преувеличенными. Отколовшиеся осколки будут остановлены как гравитационным полем спутника, так и атмосферой Земли. Предложение же НАСА ударить ядерной бомбой по телу, летящему к Луне, кажется попыткой пиара, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере космоса Алексей Анпилогов. Ранее в NASA высказались за удар ядерной бомбой по астероиду 2024 YR4.

    «Идея ударить по астероиду, летящему к Луне, ядерной бомбой, чтобы изменить его траекторию, на мой взгляд, выглядит приключенческой авантюрой. На текущий момент непонятно, насколько вообще необходимы столь радикальные действия, чтобы остановить "катастрофу"», – считает Алексей Анпилогов, президент фонда исторических и научных исследований «Основание».

    «Во-первых, потенциальная опасность для Земли исходит не от самого астероида, а от осколков Луны, которые могут образоваться в результате столкновения двух тел. Они сами по себе будут гораздо меньше приближающегося к нашему естественному спутнику тела. Не факт, что их размер будет представлять угрозу для планеты», – говорит он.

    «Во-вторых, Луна обладает собственным гравитационным полем. Вполне вероятно, что эти осколки не сумеют его покинуть. Но даже если они полетят в сторону Земли, то большинство из них попросту сгорит в нашей атмосфере. А особо крупные с наибольшей долей вероятности приземлятся где-то в океане или на необитаемых участках суши», – пояснил собеседник.

    «Важно отметить, что использование бомбы будет ограничено и договором о запрете на проведение ядерных испытаний в космосе. Таким образом, NASA для осуществления задуманного придется договариваться со всеми подписантами этого соглашения. Не думаю, что каждый из них окажется готовым к столь радикальному шагу», – акцентирует эксперт.

    «В целом, у человечества нет опыта изменения траектории неискусственного тела в космосе. Мы меняли движение спутников – но это значительно меньшая масса. Соответственно, пока схожее рассуждение в отношении астероида может носить только теоретический характер. Вполне вероятно, что подход сохранится тот же – создание импульса для смены курса. Но как выйдет на практике – неизвестно», – рассуждает он.

    «Соответственно, на мой взгляд, инициатива NASA в большей степени является попыткой пиара. Ведомство пережило значительное сокращение бюджета. Вполне возможно, что с помощью столь громких заявлений оно пытается привлечь внимание Дональда Трампа. Получится ли – увидим», – заключил Анпилогов.

    Ранее ученые NASA допустили необходимость ядерного удара по астероиду 2024 YR4, приближающегося к Луне. При этом вероятность его столкновения со спутником Земли в декабре 2032 года возросла, достигнув почти 4% в мае 2025 года. На этом фоне ведомство предложило несколько возможных сценариев действий.

    Первый – миссия по кинетическому устойчивому разрушению объекта, которая будет доступна для осуществления с апреля 2030 года по апрель 2032-го. Второй – миссия по ядерному уничтожению тела с приблизительными временными рамками с конца 2029 года по конец 2031-го.

    В целом, по их оценкам, основная угроза от потенциального столкновения двух объектов может происходить от выброса лунного материала, который увеличит поток микрометеорных обломков на низкой околоземной орбите до тысячи раз по сравнению с фоновыми уровнями всего за несколько дней.

    27 сентября 2025, 15:39 • Новости дня
    Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы ее компаний в России

    МИД Южной Кореи просил поддержки у Лаврова для национального бизнеса в России

    Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы ее компаний в России
    @ Ahn Young-joon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен обратился к главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой уделить особое внимание безопасности корейских граждан и созданию благоприятных условий для южнокорейских компаний, функционирующих в России, сообщает Yonhap.

    Глава МИД Южной Кореи Чо Хен в ходе встречи с Сергеем Лавровым обратился с просьбой обеспечить защиту интересов южнокорейских компаний, продолжающих работать в России, передает РИА «Новости» .

    Чо Хен подчеркнул, что для Сеула важно создание благоприятных условий для бизнеса и попросил Москву внимательно относиться к защите южнокорейских граждан.

    Переговоры между министром иностранных дел Южной Кореи и главой МИД России прошли накануне в Нью-Йорке, в рамках сессии Генассамблеи ООН.

    Ранее Южная Корея отказалась ужесточать санкции и прерывать диалог с Россией.

    В феврале Сеул отменил санкции на экспорт медицинской техники в Россию.

    За последний год Южная Корея увеличила импорт российской пшеницы вчетверо.

    27 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    ЦБ и Генпрокуратура задумались о наказании для раздолжнителей
    ЦБ и Генпрокуратура задумались о наказании для раздолжнителей
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Банк России совместно с Генпрокуратурой разрабатывает меры для пресечения деятельности организаций, предлагающих незаконное списание долгов граждан, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

    По его словам, Банк России и Генпрокуратура обсуждают способы привлечения к ответственности юридических лиц, которые обещают гражданам списание или прощение долгов, передает ТАСС. Мамута добавил, что в особенности такая практика характерна для небольших городов, где часто можно увидеть объявления о помощи в списании долгов. Он отметил: «Договариваться о реструктуризации долга можно только с кредитором. Тех, кто предлагает сделать это в обход законной процедуры, я бы охарактеризовал как болезнь на здоровом рынке взыскания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России увеличилось число экстремистских преступлений на треть. Генпрокуратура в 2024 году зафиксировала рост телефонных мошенничеств на 15%. Ведомство сообщило о спасении 6 трлн рублей от мошенников.

    27 сентября 2025, 15:40 • Новости дня
    В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера

    В Ростовской области решили повысить уровень ЧС до федерального масштаба

    В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень чрезвычайной ситуации в Ростовской области, связанный с массовой гибелью урожая из-за непогоды, будет повышен до федерального, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь сообщил: «Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации», передает РИА «Новости».

    В данный момент решение находится в стадии оформления. Присвоение федерального статуса позволит региону получить дополнительные ресурсы для компенсации ущерба и ускорит процесс восстановления для аграриев, пострадавших от непогоды.

    Напомним, в июле сильный ураган с грозой и порывами ветра до 24 метров в секунду оставил без электричества 11 населенных пунктов в Усть-Донецком районе Ростовской области.

    27 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Захарова заявила о превращении ЕС в «фашиствующее чудовище»

    Захарова: Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище

    Захарова заявила о превращении ЕС в «фашиствующее чудовище»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Евросоюз рассматривает возможность включения в новый пакет санкций запрет на оказание туристических услуг в России.

    «Буквально накануне всемирного Дня туризма из «европейского сада» пришла очередная фантастическая новость. По сообщениям СМИ, Брюссель может включить в 19-й пакет санкций запрет на оказание туристических услуг в нашей стране», – сообщила Захарова в Telegram.

    Захарова подчеркнула, что от такого решения в первую очередь пострадают европейцы, желающие посетить Россию и потратить здесь свои средства. Она добавила, что, по мнению Брюсселя, европейцы могут тратить деньги только на войну.

    По словам Захаровой, Евросоюз превращается в «настоящее фашиствующее чудовище». «Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы», – заявила она.

    Захарова подчеркнула, что подобные решения не запугают Россию, но вызывают тревогу из-за той «глубокой ямы безумия и национализма», в которой оказалась Европа. «Чем закончится для этой части света очередной виток расчеловечивания? Раньше их спасал СССР. Теперь же каждый за себя», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось. что Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, затрагивая предоставление туристических услуг на территории России. Позднее портал EUObserver сообщил, что ЕС не планирует вводить официальные ограничения для туристов из России, однако Еврокомиссия готовит новую стратегию по отношению к российским туристам, которая будет носить необязательный характер.

    27 сентября 2025, 11:37 • Новости дня
    Умерла актриса из фильма «Мимино» Людмила Гаврилова

    Умерла актриса из фильма «Мимино» и сериала «Глухарь» Людмила Гаврилова

    Умерла актриса из фильма «Мимино» Людмила Гаврилова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советская и российская актриса Людмила Гаврилова, заслуженная артистка России, скончалась на 74-м году жизни, сообщила актриса Евгения Шевченко.

    «Не стало Людмилы Ивановны Гавриловой. Прощание с Людмилой Ивановной состоится 29 сентября в 11:00 по адресу Окольная 4 (Николо-Архангельский крематорий)», – говорится в публикации на своей странице во «ВКонтакте».

    По информации коллег, Людмила Гаврилова умерла 24 сентября. После церемонии прощания тело актрисы будет кремировано.

    Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. Окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина в 1973 году и почти 40 лет проработала в труппе Московского академического театра Сатиры до 2011 года. Она также преподавала на кафедре актерского мастерства в Щукинском училище.

    Гаврилова известна ролями в фильме «Мимино», а также в популярных сериалах «Глухарь», «Брак по завещанию», «Такова жизнь» и «Погоня за тенью». В 2007 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России.

    Напомним, в мае на 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Нина Гребешкова, известная по ролям в культовых советских комедиях.

    27 сентября 2025, 12:49 • Новости дня
    ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции
    ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и пуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 131 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86,9 тыс. беспилотников, 631 ЗРК, 25 261 танк и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 715 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за минувшую неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины.

    А Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом.

    27 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»
    Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала белорусского оппозиционера Сергея Тихановского прекрасным представителем «европейских ценностей» с «ложечками для сахара и салфетками» из-за его странного поведения.

    Мария Захарова пошутила в Telegram-канале, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский был бы «прекрасным представителем европейских ценностей». Захарова сопроводила комментарий репостом видео с Тихановским, снятого на пресс-конференции с его супругой Светланой Тихановской, где оппозиционер выглядит и ведет себя странно.

    «Вот такого «президента» хотели упаковать белорусам. Прекрасный был бы представитель «европейских ценностей». Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками. Вот от такого ужаса уберег Лукашенко народ и страну, зарядив калаш «серебряными пулями», – написала Захарова.

    В мае 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск оказались в центре внимания после публикации видео из купе поезда, где на столе перед ними пользователи социальных сетей заметили предметы, вызвавшие подозрения. Пользователи социальной сети предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.

    Позднее власти Франции объяснили, что это была обычная бумажная салфетка.

    Ране Тихановский был отпущен из тюрьмы в Белоруссии во время визита спецпосланника США Кита Келлога в Минск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Сергей Тихановский стал предметом презрения и насмешек.

