Лавров обвинил Обаму в проблемах с дипсобственностью России

Лавров: Обама намусорил с дипсобственностью России

Tекст: Мария Иванова

44-й президент США Барак Обама конфисковал объекты российской дипломатической собственности, и эти последствия до сих пор сложно устранить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что арест российской дипсобственности администрацией Обамы за несколько недель до инаугурации Дональда Трампа стал одним из самых ярких нарушений. По его словам, «очень непорядочно, когда ты хочешь «намусорить» тому, кто тебя будет в соответствии с законом, с конституцией, с волеизъявлением народа сменять в Белом доме. Он ему такое наследство оставил, и мы до сих пор не можем его разгрести, не хватает пока готовности американцев вернуться к честному выполнению тех самых соглашений».

Глава МИД отметил, что американская сторона пока не готова вернуться к честному выполнению соглашений о дипломатической собственности. Лавров добавил, что урегулировать этот вопрос до сих пор не удалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на стамбульских консультациях Россия акцентировала внимание на возврате своей конфискованной дипсобственности в США.

Ранее на переговорах в Эр-Рияде Россия поднимала вопрос о своей дипломатической собственности в США.