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    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    26 комментариев
    10 апреля 2025, 19:32 • Новости дня

    Дарчиев: Россия добивается возвращения своей дипсобственности в США

    Дарчиев: Россия подчеркнула приоритетность возвращения своей дипсобственности в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    На стамбульских консультациях Россия акцентировала внимание на возврате своей конфискованной дипсобственности из США, стороны договорились работать над «дорожной картой», заявил посол РФ в Вашингтоне, глава делегации России на консультациях с США по проблемам работы посольств Александр Дарчиев.

    Дарчиев сообщил, что стороны выразили готовность разработать «дорожную карту» для реализации этого процесса. Он отметил, что российская сторона акцентировала необходимость скорейшего возврата собственности, принадлежащей Российской Федерации на правах собственности. Обе стороны выразили взаимную готовность к сотрудничеству в этом направлении и детальной проработке процесса возврата, передает ТАСС.

    Ранее Дарчиев сообщил, что на консультациях в Стамбуле Россия и США обсудили меры по упрощению визового режима и передвижения для дипломатов.

    Напомним, консультации между Россией и США по нормализации работы посольств завершились в Стамбуле в четверг без каких-либо заявлений для прессы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет.

    10 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире

    Дональд Трамп заявил о наличии у США самого мощного и секретного оружия в мире

    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что у страны есть оружие, о котором никто не знает, и оно является самым мощным в мире.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным оружием в мире, о существовании которого никто не догадывается. Об этом пишет ТАСС.

    «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Трамп не уточнил, какую именно военную разработку он имел в виду, но его заявление вызвало большой интерес среди экспертов и общественности.

    Ряд аналитиков полагают, что речь может идти о новых видах вооружений, которые находятся на стадии разработки или уже готовы к использованию, но держатся в строгой секретности.

    Заявления о военной мощи США всегда вызывали интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Многие страны следят за заявлениями американского президента, надеясь получить информацию о новых технологиях и вооружениях, которые могут повлиять на баланс сил в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия.

    Также сообщалось, что Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее пяти процентов своего ВВП на оборону. Дональд Трамп заявлял, что собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений.

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    10 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Карлсон заявил о проигрыше США в войне против России

    Журналист Карлсон заявил, что США проиграли войну с Россией и разрушили Украину

    Карлсон заявил о проигрыше США в войне против России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну с Россией, а в процессе была разрушена Украина.

    По его словам, США потерпели поражение в войне против России, о чем он заявил в беседе с конспирологом Алексом Джонсом, пишут «Ведомости».

    Журналист отметил, что Вашингтон ведет войну с Россией через свои военные структуры, такие как Пентагон и ЦРУ, однако осознание поражения еще не дошло до политиков в столице.

    Карлсон подчеркнул, что война на Украине всегда была лишь частью более широкого конфликта с Россией и что судьба Украины не имеет значения для американских властей.

    Он также выразил мнение, что украинская территория вскоре будет заселена выходцами из третьих стран, так как о «сотнях тысяч уничтоженных украинских мужчин» никто не беспокоится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон выразил возмущение решением США передать Киеву ракеты Storm Shadow и ATACMS, несмотря на значительный риск ядерной войны.

    Ранее Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на российского президента Владимира Путина. Он назвал планы прошлого американского руководства «безумием».

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    10 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Директор ЦРУ заявил, что США и Россия провели обмен заключенными в ОАЭ
    Директор ЦРУ заявил, что США и Россия провели обмен заключенными в ОАЭ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и США осуществили обмен заключенными в Абу-Даби, в ходе которого американская сторона получила Ксению Карелину, осужденную за участие в финансировании украинской армии, пишет Wall Street Journal.

    По данным газеты, обмен заключенными между Россией и США состоялся в четверг утром в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил возвращение в США Ксении Карелиной, приговоренной в России к 12 годам заключения за государственную измену, связанную с донатом украинской армии.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц уточнил, что Карелина уже вернулась на родину. При этом Рэтклифф не раскрыл, кого отпустили США в рамках обмена.

    Источники издания отмечают, что в Россию был возвращен Артур Петров, арестованный за якобы нарушение экспортных ограничений.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что обмен американца Марка Фогеля получил позитивный импульс для начала диалога между Россией и США.

    Освобождение россиянина Александра Винника и американца Марка Фогеля привело к укреплению доверия между руководством России и США, как заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

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    10 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Консультации России и США в Стамбуле завершились
    Консультации России и США в Стамбуле завершились
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Дарья Григоренко

    Консультации между Россией и США по нормализации работы посольств завершились в Стамбуле без каких-либо заявлений для прессы.

    Переговоры длились пять с половиной часов и проходили в российском генконсульстве. После завершения консультаций автомобиль с делегацией США покинул территорию российского генконсульства первым. Детали обсуждения не были обнародованы, передает ТАСС.

    Ранее знакомый с ходом переговоров источник сообщил, что делегации России и США завершат консультации в Стамбуле в четверг, второй день переговоров не запланирован.

    Напомним, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет.

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    10 апреля 2025, 09:01 • Новости дня
    Назначено время переговоров России и США в Стамбуле

    Российскую делегацию на переговорах России и США в Стамбуле возглавил посол Дарчиев

    Назначено время переговоров России и США в Стамбуле
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Стамбуле в четверг в 10:00 по местному времени начнется второй раунд консультаций делегаций России и США, которые возглавляют посол в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

    Консультации между Россией и США пройдут в Стамбуле. Начало переговоров назначено на 10:00 по московскому времени, что совпадает с местным временем в Стамбуле. Переговоры начнутся сразу после прибытия делегаций в российское генеральное консульство в городе, передает ТАСС.

    Российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

    Обстановка перед зданием консульства спокойная. Журналисты из России, Турции и западных стран уже выстроились в ожидании начала консультаций. На улице много прохожих и туристов, продолжается движение автомобилей, открываются кафе, как передает РИА «Новости».

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о подготовке встречи России и США по «раздражителям».

    Также в Кремле сообщили, что на предстоящей встрече в Стамбуле Россию будет представлять министерство иностранных дел.

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    10 апреля 2025, 08:40 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал главу Минфина США

    Зеленский раскритиковал министра финансов США Бессента за давление в вопросе сделки по недрам

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский выразил недовольство действиями министра финансов США Скотта Бессента, который настаивал на немедленном подписании договора по недрам, пишет украинское издание «Страна.ua».

    По данным издания, Зеленский подверг резкой критике министра финансов США из-за его настойчивых требований по подписанию сделки, касающейся природных ресурсов Украины, передает РИА «Новости».

    Зеленский обвинил Бессента в излишнем давлении и подчеркнул, что подобное поведение недопустимо.

    В своей речи Зеленский отметил, что Украина не является третьесортной страной, и предложил США выстраивать диалог на равных условиях.

    «Стучать пальцем по договору и говорить, что нужно подписать сейчас – на это я мог только сказать ему: "Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно"», – заявил он.

    Зеленский также выразил уверенность, что Бессент ожидал другого формата разговора.

    Напомним, Бессент обвинил Зеленского в разрушении «самой простой вещи в мире», а именно сделки между США и Украиной, из-за скандала в Белом доме. До этого министр финансов США назвал Зеленского «эстрадным артистом», который выступает в роли исполнителя в окружении плохих советников.

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    10 апреля 2025, 08:04 • Новости дня
    США заявили о готовности увеличить штат посольства в Москве

    США готовы укомплектовать посольство в Москве для выдачи виз россиянам

    США заявили о готовности увеличить штат посольства в Москве
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты планируют увеличить число дипломатов в своем посольстве в Москве, чтобы иметь возможность выдавать визы россиянам и оказывать необходимые консульские услуги, сообщил американский источник.

    Американский источник подтвердил, что началась работа по увеличению числа дипломатов до необходимого уровня.

    По словам источника, ключевая задача – укомплектовать посольство до уровня, который позволит предоставлять адекватные консульские услуги, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США работают над устранением препятствий для работы посольств в столицах и готовится новая встреча.

    В Кремле сообщили, что на предстоящей встрече с США в Стамбуле Россию будет представлять министерство иностранных дел.

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    10 апреля 2025, 18:20 • Новости дня
    Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств

    Дарчиев: Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств

    Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США обменялись официальными нотами, закрепляющими договоренность о беспрепятственном банковском и финансовом обслуживании дипломатических миссий обеих стран.

    Об этом заявил посол России в США, глава российской делегации на консультациях по вопросам работы посольств Александр Дарчиев, передает ТАСС.

    Дипломат отметил: «Стороны обменялись официальными нотами, фиксирующими договоренность о взаимных гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипломатических миссий России и США, включая взносы Российской Федерации в ООН и другие международные организации».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила завершение российско-американских консультаций в Стамбуле.

    Напомним, в четверг в Стамбуле состоялся второй раунд консультаций между делегациями России и США.

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    10 апреля 2025, 10:01 • Новости дня
    Начались переговоры России и США в Стамбуле
    Начались переговоры России и США в Стамбуле
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США, который пройдет в закрытом формате в здании генконсульства РФ и продлится несколько часов.

    В Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций России и США, передает ТАСС.

    Встреча стартовала в 10:00 по местному времени и проходит в здании российского генерального консульства. Консультации проходят в полностью закрытом формате, что подтверждают источники агентства.

    Российскую делегацию возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

    Переговоры между странами продлятся несколько часов, однако они не будут такими продолжительными, как предыдущий раунд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация выразила позитивный настрой на переговоры.

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    10 апреля 2025, 00:41 • Новости дня
    США подписали соглашение о бесплатном проходе по Панамскому каналу

    США и Панама подписали соглашение о приоритетном проходе военных кораблей США

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Панама договорились о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей через Панамский канал, что было подтверждено рамочным соглашением между двумя странами.

    Вашингтон и Панама подписали рамочное соглашение, касающееся прохождения американских военных кораблей через Панамский канал. Об этом сообщает РИА «Новости». Шеф Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что соглашение предусматривает приоритетный и бесплатный проход как военных, так и вспомогательных судов США.

    Хегсет заявил журналистам, что это соглашение было заключено в ходе его визита в Панаму и считается важным шагом для укрепления сотрудничества между Соединенными Штатами и Панамой.

    «Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно», – сообщил Хегсет.

    По словам Хегсета, это соглашение обеспечит США стратегические преимущества и упростит логистику в регионе. Представители Панамы также выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями и ожидают усиления двустороннего сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг утверждения Вашингтона о передаче Панамского канала под контроль США.

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    9 апреля 2025, 22:41 • Новости дня
    Трамп объявил о готовности к торговым сделкам c Китаем и ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американской администрации заключать справедливые торговые сделки с Китаем и другими странами, включая государства Европейского союза, передает ТАСС. В рамках беседы с журналистами Трамп подчеркнул, что «со всеми можно заключить сделку».

    «С Китаем будет заключена сделка. Со всеми будут заключены сделки. Это будут справедливые сделки», – сказал американский президент.

    Трамп также выразил уверенность, что китайские власти якобы хотят заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, но не знают, как сделать это, не привлекая внимания. Он подчеркнул, что Китай хочет договор, но не знает, как его достичь, как «гордые люди».

    Комментируя экономическую ситуацию, Трамп подчеркнул, что в прошлом году Китай заработал один триллион долларов на торговле с США, что он считает неправильным. Президент США отметил, что теперь Америка зарабатывает два миллиарда долларов в день, благодаря текущим пошлинам.

    Ранее Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. В ответ Китай повысил ставку пошлин на американские товары с 34 до 84%, оставив России в стороне от этой меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США приняла решение о повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%.

    Биржевые индексы США резко выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней.

    Соединенные Штаты и Панама готовятся подписать декларацию, которая обеспечит американским военным кораблям приоритетный проход через Панамский канал.

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    10 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    ФСБ показала кадры обмена россиянина Петрова на Карелину из США
    ФСБ показала кадры обмена россиянина Петрова на Карелину из США
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России распространила видео, демонстрирующее обмен гражданина России Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину, в котором показаны детали процесса обмена в приграничной зоне.

    ФСБ России опубликовала видео обмена Петрова, гражданина России, на гражданку США Карелину, передает ТАСС.

    В видео показаны моменты, когда Петров и Карелина пересекают границу под наблюдением представителей обеих сторон.

    Отмечается, что по прибытии Петров заявил, что не испытывает никаких жалоб, кроме усталости.

    «Два дня не спал. Особо жалоб нет. Только усталость», – отметил он.

    Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о возвращении Карелиной. В России ее приговорили к 12 годам заключения за государственную измену, связанную с пожертвованиями ВСУ.

    Адвокат Карелиной Михаил Мушаилов подтвердил, что она была передана американской стороне и отправится в США через третью страну.

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    10 апреля 2025, 05:33 • Новости дня
    Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы

    Демократы призвали Трампа отстранить Илона Маска от работы в DOGE к 30 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Конгрессмены-демократы обратились к президенту США Трампу с требованием отстранить Илона Маска от руководства Департаментом государственной эффективности к 30 мая.

    Как передает РИА «Новости», демократы направили письмо президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить Илона Маска от должности в правительстве до 30 мая. В документе, направленном в Белый дом, подчеркивается необходимость скорейшего реагирования со стороны президента.

    Демократ Грег Касар в интервью порталу Axios отметил, что партия имеет в своем арсенале все юридические и политические инструменты, а также поддержку общественного мнения, чтобы добиться отставки Маска. По его словам, данное требование обусловлено рядом факторов, включая выявленные Департаментом государственной эффективности США «шокирующие» расходы.

    Департамент, возглавляемый Маском и созданный по инициативе Трампа, сосредоточен на сокращении расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о выявленных департаментом расходах, которые не были согласованы с конгрессом, что вызвало дополнительные волнения среди законодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур. Американский предприниматель назвал советника президента США Питера Наварро идиотом в ответ на обвинения в закупке Tesla комплектующих за границей. Состояние Илона Маска опустилось ниже 300 млрд. долларов вследствие падения акций Tesla на 17,5% за три торговые сессии.

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    9 апреля 2025, 23:30 • Новости дня
    Литва подтвердила готовность принять больше войск США в случае перераспределения

    Литва выразила готовность разместить дополнительные войска США при перераспределении сил в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что страна готова принять дополнительные американские войска при перераспределении сил США в Европе, создавая для них подходящую инфраструктуру.

    Литва готова разместить дополнительный американский контингент в случае перераспределения военных сил США в Европе, передает ТАСС.

    Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в эфире национального телевидения LRT. Шакалене подчеркнула, что страна готова предложить американским союзникам дополнительные территории и инфраструктуру для размещения войск из других частей Европы.

    Она уточнила, что Литва рассчитывает заранее подготовить необходимые условия для комфортного размещения и тренировки американских военных.

    Министр отметила, что комфорт для армии не заключается в предоставлении спа-салонов, а в обеспечении хороших тренировочных баз и безопасных условий для содержания боевой техники.

    С 2019 года в Литве на ротационной основе размещен тяжелый батальон армии США, включающий около 1 тыс. военнослужащих, танки Abrams, БМП Bradley и артиллерийские системы Paladin. В январе прошла 11-я ротация, а в ноябре 2024 года было принято решение о переводе ротации на постоянную основу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование армии США в Европе и Африке сообщило о том, что трое из четырех пропавших на учениях в Литве американских военных были найдены мертвыми.

    Поиски четвертого солдата продолжались, пока его тело не было найдено командованием сухопутных сил США в Европе и Африке.

    Министры обороны Эстонии и Литвы предупредили об усилении угроз безопасности для стран Балтии в случае прекращения войны на Украине из-за возможного усиления России.

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    10 апреля 2025, 07:43 • Новости дня
    Карлсон раскритиковал поставки США ракет Киеву из-за риска ядерной войны

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Такер Карлсон выразил возмущение решением США передать Киеву ракеты Storm Shadow и ATACMS, несмотря на значительный риск ядерной войны.

    По его словам, Пентагон провел расчеты, согласно которым вероятность ядерного обмена в случае ударов по территории России с использованием этого вооружения достигала 50%, передает РИА «Новости».

    Карлсон выразил недоумение тем, что, несмотря на такие риски, власти США все же приняли решение о передаче оружия.

    «Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать», – заявил он.

    Карлсон также назвал это решение «настоящим безумием», добавив, что не может поверить в происходящее. Он подчеркнул, что риск ядерной войны является невообразимо высоким и по сути является сумасшествием.

    Ранее Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на российского президента Владимира Путина. Он назвал планы прошлого американского руководства «безумием».

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    Ту-154 Качиньского был заранее обречен

    Ровно 15 лет назад произошло событие, которое до сих пор служит сильнейшим раздражителем в отношениях между Москвой и Варшавой – катастрофа Ту-154М, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский и еще десятки представителей польского руководства. Все эти годы в Польше выдвигались все более и более абсурдные версии этой трагедии. Между тем, картина катастрофы предельно ясна – и предпосылки ее были созданы задолго заранее. Подробности

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    США берут на испуг восточный фланг НАТО

    В ЕС опасаются вывода американского контингента из Европы. Белый дом намерен не только сократить собственные войска в Старом Свете на 10 тыс. человек, но и покинуть Жешув – базу, ставшую главным центром военной помощи Украине. Эксперты отмечают, что Дональд Трамп начинает масштабный процесс переосмысления сотрудничества в сфере безопасности с Брюсселем. Как это отразится на восточном фланге НАТО? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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