В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.3 комментария
Дарчиев: Россия добивается возвращения своей дипсобственности в США
Дарчиев: Россия подчеркнула приоритетность возвращения своей дипсобственности в США
На стамбульских консультациях Россия акцентировала внимание на возврате своей конфискованной дипсобственности из США, стороны договорились работать над «дорожной картой», заявил посол РФ в Вашингтоне, глава делегации России на консультациях с США по проблемам работы посольств Александр Дарчиев.
Дарчиев сообщил, что стороны выразили готовность разработать «дорожную карту» для реализации этого процесса. Он отметил, что российская сторона акцентировала необходимость скорейшего возврата собственности, принадлежащей Российской Федерации на правах собственности. Обе стороны выразили взаимную готовность к сотрудничеству в этом направлении и детальной проработке процесса возврата, передает ТАСС.
Ранее Дарчиев сообщил, что на консультациях в Стамбуле Россия и США обсудили меры по упрощению визового режима и передвижения для дипломатов.
Напомним, консультации между Россией и США по нормализации работы посольств завершились в Стамбуле в четверг без каких-либо заявлений для прессы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет.