Овчарка на пресс-конференции ООН прервала ответ Лаврова о Газе и Палестине

Tекст: Мария Иванова

Во время пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, которую проводил глава МИД РФ Сергей Лавров, в зале неожиданно залаяла овчарка, обеспечивающая безопасность мероприятия, сообщает ТАСС

Это произошло в момент, когда министр осуждал «бесчинства в секторе Газа» и продолжение «коллективного наказания палестинского народа», подчеркнув: «Это ничуть не лучше терактов, которые все осуждают». Краткий лай собаки совпал с его словами, вызвав оживление среди присутствующих.

Лавров также рассказал, что множество стран, в том числе Египет, Катар, Саудовская Аравия и США, пытаются содействовать урегулированию палестино-израильского конфликта.

Министр упомянул слухи о новых договоренностях и заявил: «Президент Трамп сказал, что развязка близка. Мы пока не в курсе того, что имеется в виду, но спекуляции из 21 пункта мы все читали». Овчарка своим лаем, по словам очевидцев, словно подтвердила и это высказывание.

По данным Financial Times, недавно Дональд Трамп обсудил с представителями ближневосточных стран возможность размещения международного контингента в Газе после завершения конфликта. Новый план включает создание такого контингента из арабских и исламских военных, а также одновременное освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

Комментируя подобные инициативы, Лавров подчеркнул, что обсуждаемый план «коллективного управления» Газой напоминает создание резервации. Он объяснил: «Спекуляции насчет плана из 21 пункта мы читали. Что-то там похожее на коллективное управление. Упоминается бывший британский премьер Тони Блэр как генерал-губернатор в Газе. Я сейчас ищу слово – мы же в Америке – резервация». По его словам, некоторые силы стремятся придать «благообразную форму» подобным резервациям или создать аналог бантустанов, как в Южной Африке периода апартеида.

Лавров уточнил, что не утверждает достоверность этих слухов, а лишь приводит информацию из публичного пространства и высказывает собственный комментарий по поводу ситуации.

В субботу в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил ситуацию вокруг Газы с сорванными предохранителями.

Лавров также отметил, что предпринимаются попытки «похоронить» решение ООН по Палестине.