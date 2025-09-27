Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Жители Мелитополя получили награды на концерте ко Дню воссоединения с Россией
В Мелитополе на праздничном концерте ко Дню воссоединения с Россией активисты были отмечены памятными наградами за личный вклад в развитие города.
Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры железнодорожников. Концерт «Наш дом – Россия» был посвящен третьей годовщине воссоединения Запорожской области с Российской Федерацией.
Присутствующих поздравили представители городской администрации.
«Мы с вами все теперь причастны к великой истории! И каждый, кто три года назад отдал свой голос «За», может считать свой поступок записью в книге истории нашей Запорожской области», – заявила исполняющая обязанности председателя Мелитопольского городского Совета Ирина Матвиенко.
В ходе церемонии заместитель главы администрации городского округа Мелитополь Николай Селиверстов вручил особо отличившимся жителям благодарности губернатора Запорожской области за значительный личный вклад в развитие и благоустройство города. Культурная программа концерта включала выступления творческих коллективов Мелитополя и приглашенных артистов.
«Для наших артистов большая честь своим творчеством говорить о любви к Родине. Сегодня со сцены звучала музыка единства, и мы видим, как она находит отклик в сердце каждого зрителя», – отметила художественный руководитель Дворца культуры железнодорожников Ольга Захарчук.
Мероприятие завершилось в праздничной атмосфере, подчеркнув уверенность жителей в будущем региона в составе России.