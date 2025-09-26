Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
В Нидерландах задержали подростков по подозрению в «шпионаже в пользу России»
Двое несовершеннолетних задержаны в Гааге при попытке перехватить данные с помощью Wi-Fi-сканера рядом со штаб-квартирами Европола и Евроюста.
Два 17-летних подростка задержаны в Нидерландах по подозрению в шпионаже якобы в пользу России, передает ТАСС со ссылкой на портал NL Times.
Задержания прошли в Гааге после того, как Служба общей разведки и безопасности (AIVD) предоставила оперативную информацию о деятельности молодых людей.
Власти заявляют, что подростки использовали устройство для сканирования Wi-Fi-сетей и перехвата данных в районах, где расположены штаб-квартиры Европола, Евроюста, а также посольство Канады. Контакт между подозреваемыми устанавливался через мессенджер Telegram.
Один из задержанных помещен под стражу сроком на 14 дней, второй находится под домашним арестом и носит электронный браслет.
Представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что заявления нидерландских властей о «шпионской деятельности враждебных стран» направлены на то, чтобы отвлечь внимание граждан страны от внутренних проблем.
