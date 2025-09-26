Депутат АдГ Котре обвинил власти ФРГ в сокрытии правды о взрывах «Северных потоков»

Tекст: Вера Басилая

Правительство Германии за три года расследования подрывов газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» не проявляет заинтересованности в публичном раскрытии обстоятельств происшествия, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, передает РИА «Новости».

По его словам, вывод остается прежним: «Федеральное правительство не желает раскрытия обстоятельств. Оно не заинтересовано в получении дешевого газа из России и как тогда, так и сейчас, тем самым, не отстаивает немецкие интересы».

Взрывы, которые произошли 26 сентября 2022 года на обоих российских экспортных газопроводах, вызвали масштабные разрушения. Власти Германии, Дании и Швеции сразу допустили, что причиной стала целенаправленная диверсия. Nord Stream AG, оператор газопроводов, отмечал, что повреждения беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.

Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту международного терроризма. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование со ссылкой на источник, согласно которому взрывные устройства были заложены водолазами ВМС США при поддержке норвежских специалистов еще в июне 2022 года в рамках учений Baltops. По данным Херша, одобрение операции давал тогдашний президент США Джо Байден.

Представители Пентагона позже заявили, что США не причастны к подрывам газопроводов.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла предложил отремонтировать «Северный поток» и возобновить закупки российского газа для снижения давления на экономику Германии.

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» могли быть организованы при участии специалистов спецслужб НАТО.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Германия стала называть подрывы «Северных потоков» терактом, однако российскую сторону к расследованию не допускают.