Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
США заявили об обнаружении российских военных самолетов возле Аляски
Четыре российских военных самолета, среди которых были два Ту-92 и два Су-25, пролетели в международном воздушном пространстве вблизи Аляски, не нарушая границ.
Американские военные зафиксировали полет двух самолетов Ту-92 и двух истребителей Су-25 в районе, прилегающем к воздушному пространству Аляски, сообщает РИА «Новости».
Согласно заявлению Североамериканского командования воздушно-космической обороны (НОРАД), российские воздушные суда не входили в суверенное воздушное пространство Канады и Соединенных Штатов.
Представители командования подчеркнули, что наблюдение и сопровождение российских военных самолетов не связано с угрозой для США. В заявлении отмечается, что такие полеты российских самолетов происходят регулярно и не вызывают опасений у американских военных.
В Августе военные США зафиксировали присутствие российского самолета-разведчика Ил-20 вблизи воздушных рубежей Аляски.
Также немецкие истребители поднялись в воздух после появления российского самолета Ил-20M над Балтикой.
В сентябре представитель ВВС Германии сообщил, что немецкие истребители поднимали в воздух по тревоге из-за якобы пролетевшего над воздушным пространством Балтийского моря российского Ил-20M.