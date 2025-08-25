США подняли истребители из-за российского самолета у Аляски

NORAD сообщило о третьем за неделю сопровождении Ил-20 у Аляски истребителями США

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным Северо-американского командования противовоздушной обороны (NORAD), американские истребители в третий раз за последнюю неделю сопровождали российский самолет в районе опознавательной зоны ПВО, сообщает РИА «Новости».

В официальном заявлении NORAD говорится, что был замечен российский Ил-20, который классифицируется как самолет-разведчик. Для его отслеживания к месту были направлены самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, два истребителя F-16 и два заправщика KC-135, уточняет NORAD.

В сообщении также подчеркивается, что российские военные самолеты не нарушали суверенного воздушного пространства США или Канады и оставались в международном воздушном пространстве. NORAD отметил, что подобные полеты российских самолетов в данном регионе происходят регулярно и не считаются угрозой.

Ранее объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) также обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20, который действовал в опознавательной зоне ПВО Аляски.