  • Новость часаУкраинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля
    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам
    Орбан объяснил Трампу важность энергетических связей Венгрии с Россией
    Набиуллина заявила о выходе экономики России из перегрева
    Саркози получил пять лет тюрьмы за деньги от Каддафи
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    25 сентября 2025, 14:15 • Новости дня

    ООН заявила о рекордных сбоях в мировых торговых маршрутах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) отмечено, что задержки и перебои в работе морских каналов и портов стали самыми продолжительными с 1967 года.

    Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан заявила о самых длительных сбоев в работе ключевых мировых торговых маршрутов с 1967 года, передает ТАСС.

    В ежегодном докладе отмечается, что сбои охватили морские каналы, проливы, крупные порты и судоходные маршруты.

    По словам Ребекки Гринспан, «с момента закрытия Суэцкого канала в 1967 году мы не видели столь продолжительных сбоев в работе артерий мировой торговли». Она указала, что раньше суда могли пересечь Красное море за несколько дней, а теперь вынуждены неделями обходить через мыс Доброй Надежды.

    Средняя протяженность морского маршрута увеличилась с 4831 мили в 2018 году до 5245 миль в 2024 году. Ставки фрахта резко колеблются месяц к месяцу, нарушаются графики портов, эти проблемы стали хроническими. Пропускная способность Суэцкого канала составляет лишь около 30% от среднего уровня 2023 года. Гринспан подчеркнула, что эти факторы уже меняют структуру мировой морской торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы подтвердили атаку на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Хуситы объявили о потоплении судна Magic Seas в том же регионе. Член экипажа танкера Sounion получил ранение в результате атаки хуситов.

    24 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом.

    Камеры запечатлели множество пустых кресел, в том числе на первых рядах, передают «Известия».

    «Оружие решает, кто выживет; международного права нет», – заявил Зеленский в ходе своей речи. Также он вновь обвинил Россию в «нарушении воздушного пространства Эстонии».

    Украинский лидер добавил, что Грузия, по его мнению, для Европы «потеряна из-за зависимости от России».

    Он высказал мнение о необходимости инвестиций ЕС в Молдавию на фоне предполагаемого «вмешательства» России в дела этой страны.

    Ранее американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях сессии ГА ООН затронул деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в Организации в 2026 году и роль страны в международных делах, сообщили в МИД России.

    Как сообщили в МИД России, Лавров в ходе переговоров изложил принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

    «С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    Также главы МИД России и Швейцарии обсудили актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии».

    Москва выразила готовность взаимодействовать с Вашингтоном для поиска решений, устраняющих первопричины украинского кризиса. Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 20:10 • Новости дня
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где продемонстрировал фотографии женщин из сектора Газа.

    Эрдоган заявил, что инфраструктура анклава полностью разрушена, а происходящее в Газе он назвал «дном человечества», передает ТАСС.

    Глава Турции подчеркнул, что все страны, которые еще не признали Палестину, должны сделать это «как можно скорее». По его словам, в Газе происходит не война, а геноцид, который совершается оснащенной армией, а действия Израиля привели к гибели 250 журналистов.

    Эрдоган заявил, что атака Израиля на Катар показывает, что правительство премьера Биньямина Нетаньяху полностью оторвано от реальности.

    Он также сообщил, что переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине способствовали обмену пленными, и Турция продолжит усилия по достижению прекращения огня.

    Напомним, Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешний этап палестино-израильского конфликта самым трагичным.

    Комментарии (9)
    24 сентября 2025, 04:18 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщают информационные агентства.

    Правительственный самолет совершил перелет из Москвы в США по северному маршруту, облетев все страны, за 11 часов 40 минут, передает ТАСС.

    Ключевым событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии. Помимо этого, у министра запланировано множество двусторонних встреч.

    Среди переговоров ожидается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, а также беседа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    Министр также примет участие в ряде министерских мероприятий, включая заседания по линии БРИКС, G20, ОДКБ, а также встречи в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. Юбилейная сессия Генассамблеи стартовала в Нью-Йорке 9 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров проведет переговоры с Рубио на полях Генассамблеи ООН в среду. 27 сентября Лавров выступит на Генассамблее ООН.

    Комментарии (5)
    23 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Трамп застрял на эскалаторе в ООН

    Трамп заявил о неработающем телесуфлере и эскалаторе в ООН

    Трамп застрял на эскалаторе в ООН
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп со сцены Генассамблеи ООН рассказал о двух вещах, которые, по его словам, получил от организации.

    «Вот эти две вещи я получил от ООН: неработающий эскалатор, неработающий телесуфлер. Спасибо большое за это», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подробно рассказал, как шел по эскалатору в здании ООН, который «остановился прямо посередине». Он подчеркнул, что первая леди, если бы не была в отличной форме, могла бы упасть.

    Также Трамп упомянул, что в начале выступления не сработал телесуфлер, однако позже его починили.

    Ранее Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов.

    Комментарии (5)
    24 сентября 2025, 05:26 • Новости дня
    В ООН объяснили остановку эскалатора при подъеме Трампа

    В ООН заявили о случайном срабатывании предохранителя на эскалаторе с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Эскалатор, по которому президент США Дональд Трамп поднимался в ООН, неожиданно остановился из-за случайного срабатывания защитного устройства, сообщил источник в организации.

    «Кто-то, кто был на эскалаторе перед президентом, случайно привел в действие предохранительный механизм», – заявил источник РИА «Новости».

    Отмечается, что после инцидента функционирование эскалатора было немедленно возобновлено.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт призывала ООН провести расследование с отключением эскалатора, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп рассказал со сцены Генассамблеи ООН о двух вещах, которые, по его словам, он получил от организации: неработающем эскалаторе и неработающем телесуфлере.

    Комментарии (2)
    23 сентября 2025, 14:25 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН

    Глава МАГАТЭ Гросси заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН

    Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о своем намерении стать кандидатом на пост генерального секретаря ООН.

    Гросси в интервью AFP на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметил, что считает ООН организацией, которая нуждается в обновлении и возвращении к выполнению своих ключевых задач по поддержанию мира, передает ТАСС.

    Гросси подчеркнул, что считает свой опыт работы во главе МАГАТЭ важным преимуществом и заверил, что будет стремиться к диалогу с разными странами.

    Мандат действующего генсека Антониу Гутерриша завершится 31 декабря 2026 года. Кандидат на пост генсека ООН будет предложен Советом Безопасности в том же году, а избранный руководитель приступит к работе с 1 января 2027 года.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности из-за его неэффективности.

    Президент России Владимир Путин призывал адаптировать ООН к реалиям XXI века.

    Комментарии (10)
    24 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    @ SARAH YENESEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России, сообщают информационные агентства.

    США не присоединились к заявлению Украины и Евросоюза, осуждающему действия России, передает ТАСС.

    Документ был зачитан министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и получил поддержку 38 стран, включая Словакию и другие государства ЕС.

    Во время оглашения заявления в зале не присутствовал никто из администрации США или американского постпредства при ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США при нынешней администрации уже не впервые отказываются поддерживать антироссийские выступления Евросоюза и Украины.


    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    США собрались ввести санкции против Международного уголовного суда

    Reuters: США хотят наложить санкции на работу Международного уголовного суда

    США собрались ввести санкции против Международного уголовного суда
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти обсуждают введение новых ограничений в отношении самой структуры Международного уголовного суда, а не только отдельных должностных лиц, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

    Источники Reuters отмечают, что этот вопрос обсуждается в правительственных кругах США, однако точная дата принятия решения пока неизвестна, передает ТАСС.

    Reuters сообщает, что в ответ на возможные всеобъемлющие санкции руководство МУС уже провело срочные консультации с представителями государств – членов суда.

    Санкции могут затруднить выплату зарплат сотрудникам МУС, а также усложнить доступ к банковским счетам и работе компьютерных систем в офисах суда. В связи с этим МУС уже выплатил сотрудникам зарплату за период до конца 2025 года и начал искать альтернативных поставщиков платежных и IT-услуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда за участие в расследовании и судебном преследовании граждан США и Израиля. Президент США подписал исполнительный указ о санкциях против Международного уголовного суда за действия против Вашингтона и Израиля. Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по подозрению в военных преступлениях в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 04:27 • Новости дня
    Полянский: Европа хочет убедить СБ ООН, что Украина не проигрывает на поле боя

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны хотят, чтобы Совбез ООН существовал в «параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    На заседании Совбеза по Украине Полянский заявил: «Европейские спонсоры режима Зеленского хотят, чтобы Совет безопасности ООН, как и они, жил в некой параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, а украинские граждане выстраиваются в очередь за тем, чтобы погибнуть в бессмысленной мясорубке за западные геополитические интересы».

    По его словам, Европа и НАТО «сильно влипли» в антироссийский проект, выход из которого им сейчас сложно найти. Полянский также отметил, что в США начали осознавать сложность ситуации после смены американской администрации, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, несмотря на сомнительную легитимность нынешних киевских властей. Переговоры в Стамбуле Полянский назвал «оптимальным форматом».

    «Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко», – сказал Полянский.

    Он также обратил внимание на то, что в Европе продолжают усиливать антироссийскую риторику, несмотря на необходимость работать над мирным урегулированием.

    Полянский также подчеркнул, что у России «никогда не было задачи растоптать украинскую идентичность». Заявления, что Россия якобы стремится к этому – «огромная наглая ложь, продвигаемая киевским князьком», сказал Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска. Министерство обороны России сообщило, что блокирование ВСУ с юга продолжается. Подразделения Южной группировки российских войск освободили Переездное в ДНР. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него есть «хорошие новости» с фронта для президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 10:42 • Новости дня
    Захарова назвала присутствие Тихановской на Генассамблее ООН «парадом ряженых»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила появление белорусского оппозиционера Светланы Тихановской на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) с «парадом ряженых».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что появление Светланы Тихановской на полях Генассамблеи ООН похоже на «парад ряженых», которые «имитируют глав государств и народных избранников».

    По ее словам, такие мероприятия в ООН напоминают «прайды» и «гей-парады» (движение ЛГБТ запрещено в России), где внимание сосредоточено на одной теме, вытесняя обсуждение других важных проблем.

    «Это такой же «прайд» из тех, кого Запад назначил быть квазилидерами в своих странах. Они имитируют глав государств, глав правительств, народных избранников и присутствуют здесь точно так же», – заявила Захарова.

    Она выразила недоумение, от какой страны аккредитована Тихановская, предположив с иронией, что она могла бы представлять «правительство Литвы в изгнании» или даже «княжество польско-литовское».

    Дипломат обратила внимание, что для посещения штаб-квартиры ООН требуется официальная аккредитация, которую оформляет страна через свое постпредство. Захарова посоветовала запросить соответствующий бейдж Тихановской в ООН, чтобы выяснить, кто именно ее пригласил и в каком статусе она находилась на мероприятии.

    Ранее Захарова обратила внимание на видеозапись с президентом Польши Каролем Навроцким, который на заседании Генассамблеи ООН положил себе в рот неизвестное вещество.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 05:47 • Новости дня
    Аббас: ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское радикальное движение ХАМАС будет исключено из управления сектором Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

    Аббас выступил на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    «ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении. ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской национальной администрации», – приводит слова Аббаса ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генассамблеи ООН также сообщил о намерении Аббаса исключить движение ХАМАС из руководства сектором Газа, передает РИА «Новости».

    Французский лидер отметил, что Аббас пообещал предпринять этот шаг в рамках формирования переходной администрации. Макрон также подчеркнул, что Аббас осудил атаки, совершенные 7 октября 2023 года на Израиль, и дал обязательство исключить ХАМАС из управления не только Газой, но и всей палестинской территорией. «Франция будет внимательно следить за полным выполнением этих обязательств», – сказал Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон объявил о признании государственности Палестины на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Мирошник обвинил Киев в создании «кровавого фона» ГА ООН

    Мирошник: Киев создает кровавый фон ГА ООН, 14 мирных жителей убито за трое суток

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне проведения недели высокого уровня Генассамблеи ООН удары ВСУ по населенным пунктам привели к гибели 14 мирных жителей, среди которых трое детей, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил киевский режим в создании «кровавого фона» для заседаний Генассамблеи ООН, об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, за трое суток были убиты 14 мирных жителей, включая троих детей, а 103 человека получили ранения, среди которых семеро несовершеннолетних.

    Он отметил, что массированные удары украинских формирований зафиксированы по населенным пунктам Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Крыма. Мирошник подчеркнул: «На протяжении вот уже трех дней под массированными ударами находятся населенные пункты, предпринимаются настойчивые попытки организовать атаки на Москву и Подмосковье».

    Дипломат добавил, что ВСУ организовали массированные атаки дронами на Белгородском и Херсонском направлениях, а также наносили удары по местам массового скопления людей в Крыму, ДНР и ЛНР. Он считает, что такие действия свидетельствуют о полном отсутствии стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине и связаны с визитом Зеленского в Нью-Йорк, который «выпрашивает деньги и оружие на продолжение кровопролития».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что европейские страны хотят видеть Совбез ООН в «параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя».

    Американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне стоит задуматься о переговорах, иначе отсрочка может привести к потере позиций.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    CNN: Критика Трампом ООН поставила под вопрос ее существование

    CNN заявила о сомнениях в будущем ООН из-за выступления Трампа

    CNN: Критика Трампом ООН поставила под вопрос ее существование
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Резкое выступление президента США Дональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН вызвало вопросы о способности организации сохранить свою роль в современном мире.

    Американский телеканал CNN проанализировал выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    По оценке канала, Соединенные Штаты, долгое время поддерживавшие ООН, сейчас превратились в главных критиков организации, что вызывает сомнения в ее способности выжить в нынешнем виде.

    CNN отметила, что выступление Трампа на сессии Генассамблеи ООН продемонстрировало новую мировую реальность, в которой роль ООН подвергается сомнению. В частности, Трамп заявил: «Соединенные Штаты, сделавшие больше, чем любая другая страна для создания Организации Объединенных Наций и поддерживавшие ее на протяжении десятилетий, превратились в ее самых яростных критиков. Это ставит под сомнение способность некогда жизненно важной мировой структуры выжить в ее нынешнем виде».

    Во время выступления на общеполитической дискуссии Трамп подчеркнул, что ООН не справляется с урегулированием международных конфликтов, а также указал, что мир мог бы избежать войн, если бы организация эффективно выполняла свои задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных кризисов.

    Москва заявила, что не разделяет некоторые заявления Трампа, прозвучавшие на Генассамблее ООН.

    Трамп на Генассамблее ООН выразил негативное отношение к ключевым элементам либерального международного порядка.

    Комментарии (2)
    23 сентября 2025, 17:44 • Новости дня
    Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных кризисов, выступая на общеполитических дебатах 80-й сессии Генассамблеи.

    Трамп отметил, что ему самому пришлось заниматься решением семи военных конфликтов и вести переговоры с лидерами стран-участниц, в то время как ООН «не проявила инициативы», передает ТАСС.

    «Очень жаль, что мне пришлось заниматься этим вместо ООН. К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из [участвующих в них] стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок», – заявил Трамп. Он добавил, что единственное, что получил от ООН, так это неработающие эскалатор и телесуфлер.

    Американский президент также заявил, что организация «не реализует свой потенциал», а выделяемые ей средства «используются нерационально». Он напомнил, что много лет назад предлагал провести реновацию штаб-квартиры ООН за 500 млн долларов, однако, по словам Трампа, в итоге организация потратила на эти цели от 2 до 4 млрд долларов.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» организацией.

    Комментарии (5)
    Главное
    Эксперты указали на угрозу потери суверенитета Молдавией после выборов
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
    Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня
    ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей
    В Шереметьево столкнулись самолеты
    В Приморье задержали водителя с частями тела амурского тигра

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Перейти в раздел

    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля

    «Миллионы страниц разнообразной и ценной информации» стали добычей иранской разведки, которой удалось проникнуть в святая святых ядерной программы Израиля – секретный исследовательский центр в Димоне. Каковы методы работы разведки Ирана, как ей удалось добыть столь закрытую информацию –и завербовать агентов в Израиле? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      3 комментария
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации