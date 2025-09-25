ООН заявила о рекордных сбоях в мировых торговых маршрутах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан заявила о самых длительных сбоев в работе ключевых мировых торговых маршрутов с 1967 года, передает ТАСС.

В ежегодном докладе отмечается, что сбои охватили морские каналы, проливы, крупные порты и судоходные маршруты.

По словам Ребекки Гринспан, «с момента закрытия Суэцкого канала в 1967 году мы не видели столь продолжительных сбоев в работе артерий мировой торговли». Она указала, что раньше суда могли пересечь Красное море за несколько дней, а теперь вынуждены неделями обходить через мыс Доброй Надежды.

Средняя протяженность морского маршрута увеличилась с 4831 мили в 2018 году до 5245 миль в 2024 году. Ставки фрахта резко колеблются месяц к месяцу, нарушаются графики портов, эти проблемы стали хроническими. Пропускная способность Суэцкого канала составляет лишь около 30% от среднего уровня 2023 года. Гринспан подчеркнула, что эти факторы уже меняют структуру мировой морской торговли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы подтвердили атаку на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Хуситы объявили о потоплении судна Magic Seas в том же регионе. Член экипажа танкера Sounion получил ранение в результате атаки хуситов.