Песков: Путин выступит на Глобальном атомном форуме с иностранными лидерами

Песков: Путин и зарубежные лидеры выступят на Глобальном атомном форуме
Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры выступят с речами на Глобальном атомном форуме, проходящем в Москве в рамках Мировой атомной недели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он напомнил, что мероприятие проходит на ВДНХ с 25 по 28 сентября, и Путин выступит на форуме вместе с зарубежными гостями.
Песков отметил, что глав иностранных государств и правительств поприветствует генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. В числе участников названы президент Белоруссии Александр Лукашенко, и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, а также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Также на форум приглашены вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, представители Египта, Нигера и ряда специализированных организаций.
Ранее Путин определил приоритетные задачи для развития атомной отрасли России.