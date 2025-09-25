Bloomberg: Трамп возложил на Европу основную ответственность за Украину

Tекст: Вера Басилая

Трамп внезапно изменил свою позицию по ситуации на Украине, заявив, что Киев «способен вернуть утраченные территории при поддержке Европы». Однако Трамп не озвучил новых шагов по оказанию военной помощи Украине или ужесточению санкций против России, сосредоточив давление на европейских союзников, передает Bloomberg.

Публично украинские и европейские политики приветствовали изменение тона Трампа, но в частных беседах выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон оставляет основную ответственность за исход конфликта Европе. В то же время в речи на Генассамблее ООН Трамп подчеркнул необходимость применения Евросоюзом высоких тарифов против стран, увеличивших закупки российских энергоносителей, таких как Китай и Индия.

Экс-спецпосланник по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Трамп действительно «просто хочет задеть Путина, но не дает понять, что собирается что-то делать». Источники отмечают, что Трамп по-прежнему отказывается от жестких шагов против Москвы, несмотря на эскалацию со стороны России.

Ранее Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Трамп перешел в «партию войны» на Украине.