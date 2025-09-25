  • Новость часаУдары по железнодорожным узлам на Украине привели к остановке эшелонов с грузами для ВСУ
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    25 сентября 2025, 10:15 • Новости дня

    Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня

    @ ahamani.com

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Варшава резко увеличила закупки беспилотных аппаратов с тайваньских заводов, чтобы усилить армию и снизить зависимость от китайских комплектующих.

    Польша стала основным зарубежным покупателем беспилотников, произведенных на Тайване, пишет Bloomberg.

    В 2024 году на долю Польши пришлось почти 60% экспорта этих устройств, что составило около 32 млн долларов за восемь месяцев с начала года. На втором месте остались США, импортировавшие дронов примерно на 7 млн долларов.

    Тайваньская компания Ahamani сообщила о планах открыть завод в Польше из-за высокого спроса и о переговорах с рядом иностранных компаний, в том числе крупной южнокорейской, заинтересованных в покупке комплектующих, не связанных с Китаем. Глава Ahamani Кунг Цзы-чи отметил, что «Европа – очень важный рынок в сфере дронов, а Польша – ключевой шлюз и база».

    С начала спецоперации на Украине дроны приобрели критическую роль для ВСУ и ее союзников. Польская индустрия дронов быстро расширяется: крупнейший производитель WB Electronics удвоил прибыль до почти 3 млрд злотых в 2024 году и предложил Ahamani совместное производство. Компания также поставляет оборудование для Украины и имеет там производственную площадку.

    Спрос на тайваньские комплектующие обусловлен необходимостью обходить ограничения на китайские детали, что позволило Польше нарастить собственное производство и стать посредником для Украины. Польские компании, такие как Farada Group и FlyFocus, активно заменяют китайские компоненты на тайваньские для соблюдения стандартов безопасности США и сокращения рисков поставок.

    В Тайване развитие отрасли поддерживает правительство через субсидии и госзакупки. Рост интереса со стороны западных стран создает для острова новые возможности, в то время как китайские компании продолжают поставлять военные дроны России.

    В июле сообщалось, что поставки беспилотников с Тайваня за первые шесть месяцев 2025 года выросли почти в восемь раз, при этом основным покупателем этой продукции стала Польша.

    Поставки достигли 11,89 млн долларов, более половины из них приобрела Польша – на 6,48 млн долларов.

    22 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России

    Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил о готовности Германии содействовать Украине в создании вооружений для ударов по российским объектам.

    Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

    Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

    По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

    Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

    23 сентября 2025, 13:53 • Новости дня
    Песков ответил на угрозы Сикорского сбивать российские самолеты
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле выразили недовольство заявлениями главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении воздушной границы Польши, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль негативно относится к заявлениям главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении воздушного пространства страны, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков отметил, что Россия придерживается ответственной позиции и действует строго в рамках международных правил при выполнении всех полетов.

    «При выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки», – заявил Песков.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что Россия не должна обращаться в ООН в случае падения обломков ракеты или воздушного судна на территории НАТО.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были уничтожены дроны, нарушившие воздушное пространство страны, и назвал их российскими.

    МИД России отметил, что отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА свидетельствует о нежелании западных стран установить реальные факты произошедшего.

    24 сентября 2025, 19:19 • Видео
    Власти США перехитрили Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    22 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Польша сказала России «не жаловаться в ООН», если ее самолеты будут сбиты над НАТО
    @ LESZEK SZYMANSKI/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что если обломки ракеты или воздушного судна, нарушившего воздушное пространство Польши, упадут на территории НАТО, Россия не должна «жаловаться» в ООН.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе заседания Совбеза ООН, говоря о боевых действиях на Украине и инцидентам с беспилотниками, обратился к России с предупреждением, передает РБК.

    «Если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», – заявил Сикорский, обращаясь к российскому правительству.

    Сикорский также подчеркнул, что страны НАТО являются «мирными демократиями», однако «не дадут себя запугать». На заседании обсуждалось появление около 20 дронов в воздушном пространстве Польши 10 сентября. Варшава заявляет, что эти беспилотники были российскими, но по словам премьер-министра Дональда Туска, среди них не было аппаратов с боевой частью.

    Москва ранее отвергала обвинения в нарушениях границы и пересечениях воздушного пространства страны НАТО. Польские власти продолжили настаивать на том, что любые подобные инциденты будут получать жесткий ответ, а ответственность за последствия ложится на нарушителя.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет самостоятельно уничтожать объекты, нарушающие воздушное пространство страны.

    Туск заявил о ликвидации дронов, нарушивших воздушное пространство страны, подчеркнув, что это якобы были российские аппараты.

    МИД России отметил, что отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА говорит о нежелании западных стран установить реальные факты произошедшего.

    22 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе

    Путин потребовал контроля за планами США разместить ПРО в космосе

    @ Александр Казаков/ТАСС

    На совещании с Совбезом РФ президент России уделил внимание подготовке США к размещению средств перехвата в космосе.

    Поручение российских ведомствам следить за наращиванием компонентов системы противоракетной обороны США дал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность контроля над деятельностью США по размещению средств перехвата, особенно в контексте стратегических наступательных вооружений.

    Путин заявил: «Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе».

    Президент отметил, что реализация подобных планов способна свести на нет усилия России по поддержанию существующего баланса в сфере стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что действия США могут привести к дестабилизации ситуации и необходимости пересмотра подходов к обеспечению безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал космических сил Майкл Гетлейн заявил об окончании разработки проекта воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол» по инициативе президента США Дональда Трампа. Космическое агентство США (SDA) вывело на орбиту первую группу из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture для усиления предупреждения о ракетных угрозах и обеспечения быстрой передачи данных.

    24 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Российские военные продолжили зачистку Кировска от остатков ВСУ

    Российские войска продолжили зачистку Кировска от остатков 63-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кировске на краснолиманском направлении российские силы уничтожают последние подразделения украинской 63-й механизированной бригады.

    Российские войска проводят зачистку населенного пункта Кировск на краснолиманском направлении, передает ТАСС. В Министерстве обороны России сообщили, что операция направлена против остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

    В ведомстве уточнили: «В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ».

    Подробности о ходе операции и количестве уничтоженных украинских военнослужащих пока не сообщаются. Ситуация в районе Кировска продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области.

    Российские войска предотвратили контратаку ВСУ, уничтожив скопление техники с помощью FPV-дронов в районе Кировска на краснолиманском направлении.

    В ходе отступления подразделения ВСУ, покидавшие Кировск на краснолиманском направлении, открывали огонь по местным жителям и разрушали инфраструктуру.

    24 сентября 2025, 12:57 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу в Вооруженные силы был одобрен в первом чтении депутатами Госдумы.

    Законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу был одобрен в первом чтении депутатами Госдумы, передает ТАСС.

    Документ внесли 22 июля председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

    Согласно тексту законопроекта, медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего календарного года. Однако отправка призывников к месту службы сохранится два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Для отдельных категорий граждан предусмотрят специальные сроки отправки. Жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники – с 1 мая по 15 июля, жители отдельных районов Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

    В пояснительной записке отмечается, что изменения помогут равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и улучшить качество призыва.

    Ранее в Минобороны заявили, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине и будут проходить службу только на территории России.

    В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года.

    Решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании. С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу.

    24 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12

    Два человека погибли, девять госпитализированы после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до двенадцати, включая девять госпитализированных и двоих погибших.

    Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Она уточнила, что двое пострадавших скончались на месте, девять были госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии и транспортируются в краевую больницу. Еще троим оказали амбулаторную помощь.

    Ранее власти города сообщали о двух погибших и одиннадцати пострадавших после удара. Власти отмечают, что всего повреждения получили двадцать автомобилей и семь жилых домов, включая многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».

    Атака беспилотников произошла в дневное время в центральной части города в районе гостиницы. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    В результате атаки на Туапсе пострадали взрослый и подросток, которых доставили в больницу с травмами средней тяжести.

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, и два человека погибли.

    22 сентября 2025, 14:39 • Новости дня
    В Польше признали неготовность защитить воздушное пространство

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша пока не готова на сто процентов защитить свое воздушное пространство от массированного вторжения со стороны неприятеля, заявил директор Бюро национальной безопасности республики Славомир Ценцкевич.

    «Мы не готовы полностью к тому, чтобы защищаться от массового вторжения воздушных судов вражеского государства. Нет ни одного государства, которое на 100% защищает свое воздушное пространство, но мы должны развиваться в этом отношении», – подчеркнул Ценцкевич в эфире радиостанции RadioZet, передает РИА «Новости».

    По словам главы ведомства, Польша испытывает существенную зависимость от поддержки НАТО в вопросах противовоздушной обороны. Он отметил, что страна самостоятельно не может обеспечить такие возможности даже на временной основе.

    В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава не предпримет самостоятельных шагов по уничтожению объектов, нарушающих ее воздушное пространство.

    Ранее Туск заявил о ликвидации дронов, нарушивших воздушное пространство страны, подчеркнув, что это якобы были российские аппараты.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отмечал, что обнаруженные Варшавой «российские» БПЛА не содержали взрывчатки и не нанесли разрушений.

    22 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    25 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    Onet: На жилой дом в Польше упала ракета истребителя ВВС Нидерландов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    В Люблинском воеводстве, в Польше, на жилой дом упал дрон или ракета, частично его разрушив, сообщалось в начале сентября польскими СМИ, однако портал Onet свою версию происхождения разрушений.

    Как заявили в статье, дом в Вырыках был разрушен в ходе оборонительной операции польских и союзных войск после вторжения якобы российских дронов на территорию Польши.

    «Неофициальные выводы Onet свидетельствуют о том, что дом в Вырыках был поврежден ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 , который также принимал участие в операциях союзных войск», – сказано в материале польского портала. Министерство внутренних дел Польши 21 сентября сообщило, что обнаружено в общей сложности 18 беспилотников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, залетевшие в польское воздушное пространство, не были снабжены взрывчатыми веществами и не нанесли ущерба.

    В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

    Польское издание Rzeczpospolita сообщало, что в Люблинском воеводстве ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал. F-16 якобы пытался перехватить некий дрон.

    23 сентября 2025, 15:52 • Новости дня
    Туск объявил о скором открытии границы Польши с Белоруссией

    Польша решила открыть закрытые переходы на границе с Белоруссией

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничные пункты между Польшей и Белоруссией вновь начнут работу в полночь со среды на четверг, после временного закрытия из-за учений.

    Пограничные переходы на польско-белорусской границе будут открыты в ночь на 25 сентября, передает ТАСС. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск во время обращения к правительству. Он уточнил, что в полночь со среды на четверг все закрытые ранее пункты вновь начнут функционировать.

    По словам Туска, решение принято после завершения военных учений «Запад-2025», из-за которых граница была закрыта с 12 сентября. Прямая трансляция выступления премьера велась польским телеканалом TVP Info.

    Туск также подчеркнул, что открытие границы позволит нормализовать передвижение граждан и грузов между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши закрыть границу недружественным шагом, направленным против интересов Китая.

    Государственный пограничный комитет Белоруссии не получал официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска. Польские власти планируют поэтапное открытие границы с Белоруссией, и первым этапом будет запуск железнодорожного сообщения.

    23 сентября 2025, 11:46 • Новости дня
    Польша решила амнистировать воюющих в ВСУ наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польский парламент планирует обсудить законопроект, предполагающий амнистию для поляков и иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Сейм Польши в начале октября рассмотрит проект закона об отмене уголовного преследования поляков, воюющих за ВСУ, передает ТАСС.

    Депутат Павел Суский сообщил изданию Rzeczpospolita, что первое чтение намечено на первое октябрьское заседание. Работа над проектом была приостановлена в ожидании позиции правительства, которую кабмин обнародовал в конце сентября.

    Кабинет министров предложил сократить период предоставляемой амнистии. Если изначально она распространялась до 31 декабря 2026 года, теперь предлагается ограничить сроком вступления закона в силу. Сейчас в Польше наемничество карается лишением свободы на срок до пяти лет, однако, по словам Суского, прокуратура фактически не занимается уголовным преследованием поляков, воюющих на Украине.

    Документ под названием «Закон о ненаказании добровольцев, защищающих свободу и независимость Украины» был внесен в Сейм 5 декабря 2024 года. Он предусматривает амнистию для граждан страны и иностранцев с постоянным видом на жительство, вступивших в ряды ВСУ с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области. В Гуево среди боевиков ВСУ обнаружили польских и англоязычных наемников. Польские наемники составили 90% личного состава ВСУ в Разливе на юге ДНР.

    24 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    Ростех передал армии новые истребители Су-35С

    Ростех передал Минобороны новые Су-35С после заводских испытаний

    Tекст: Мария Иванова

    Истребители Су-35С, прошедшие все необходимые проверки, были отправлены в войска для дальнейшего использования по назначению.

    Ростех передал в войска новые истребители Су-35С, сообщает Ростех в своем Telegram-канале. Объединенная авиастроительная корпорация осуществила поставку после завершения наземных и летных заводских испытаний самолетов.

    Су-35С разработан для завоевания господства в воздухе, включая работу в сложных погодных условиях и на значительном удалении от аэродромов базирования. Эта модель считается переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения.

    В Ростехе подчеркнули, что заводы корпорации работают на полную мощность и обеспечивают стабильные темпы поставки боевых самолетов.

    Представители госкорпорации заявили: «Су-35С сочетает мощь современных вооружений, передовую электронику и уникальную маневренность, что делает его универсальным солдатом для выполнения самых сложных боевых задач – от прикрытия авиационных групп и наземных объектов до поражения воздушных и наземных целей противника».

    Напомним, 21 августа Объединенная авиастроительная корпорация передала войскам новую партию истребителей Су-35С.

    Самолеты Су-35С, оснащенные сверхдальнобойными ракетами, обеспечивают прикрытие и не допускают появления вражеских самолетов вблизи зон применения оружия.

    22 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями

    В Минобороны сообщили об уничтожении девяти БПЛА над Белгородской, четырех – над Курской

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минобороны рассказали о ликвидации тринадцати украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение трех часов.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и четыре над Курской, передает ТАСС. В Минобороны России отметили, что инцидент произошел с 12:00 до 15:00 по московскому времени 22 сентября.

    В ведомстве уточнили: «Двадцать второго сентября в период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Белгородской области и четыре БПЛА – над территорией Курской области».

    Информация о пострадавших или разрушениях в результате перехвата беспилотников не приводится. Оперативные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки в приграничных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотников по школе и санаторию в поселке Форос в Крыму были госпитализированы 12 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, а двое переведены в реанимацию.

    В ночь на понедельник три беспилотника были уничтожены при попытке подлета к Ярославлю, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    В ночь на 22 сентября российские силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, большинство из которых были сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем.

    24 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке дронов на Новороссийск достигло 11

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, погибло два человека.

    Одиннадцать человек получили ранения после атаки украинских беспилотников на Новороссийск, передает ТАСС. По словам мэра города Андрея Кравченко, из пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, четверо получили ранения средней тяжести, еще пятеро – легкие травмы.

    Кравченко сообщил: «Два человека погибли. Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – [в] легкой степени тяжести). Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет».

    Власти города проводят необходимые мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне угрозы атаки безэкипажных катеров на побережье Черного моря в Сочи началась эвакуация отдыхающих с городских пляжей. Власти города приняли решение временно прекратить выход всех плавательных средств. В результате удара украинских беспилотников по центру Новороссийска погибли два человека, были повреждены пять жилых домов и здание гостиницы.

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Светлые головы и умелые руки. Как в России создают изобретения

    За укреплением технологического суверенитета России стоят конкретные люди – изобретатели, создающие собственные, российские разработки. Как и почему они занялись изобретательством? Можно ли заработать на этом? Что мешает создавать изобретения – а что, наоборот, способствует этому? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали победители конкурса «Изобретатель года». Подробности

    Что напугало в ООН охрану президента Америки

    Сразу несколько тревожных событий заставили напрячься охрану американского президента, выступавшего на Генассамблее ООН. Зазвучали даже обвинения в адрес России и Китая. И если некоторые из этих происшествий выглядят скорее комично, то другие заставляют сомневаться в настоящем могуществе Соединенных Штатов Америки. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации