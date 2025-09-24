Лидер АдГ Хрупалла раскритиковал проект бюджета ФРГ на 2026 год

Tекст: Денис Тельманов

Тино Хрупалла в ходе дебатов в Бундестаге раскритиковал проект федерального бюджета на 2026 год, заявив: «Прошла всего неделя, а вы уже представляете Бундестагу проект бюджета, который просто продолжит долговую оргию», сообщает ТАСС.

Он отметил, что основной бюджет в 2026 году, по прогнозам, составит более 520 млрд евро, а к нему добавится более 110 млрд евро специального долга. Хрупалла подчеркнул, что суммарные расходы превысят 630 млрд евро, при этом потребуется взять кредиты на 174 млрд евро.

Лидер АдГ раскритиковал правительство за чрезмерное налоговое бремя, высокие цены на энергоносители, масштабные расходы на климат и социальные пособия. Он добавил, что, несмотря на значительные вложения, боеготовность Бундесвера практически не повысилась из-за политических ошибок, и призвал к созданию сильных вооруженных сил.

Ранее Бундестаг утвердил государственный бюджет на 2025 год с расходами в 502,5 млрд евро. Оборонные расходы увеличились до 62 млрд евро, а еще 24 млрд евро выделили на модернизацию армии из специального фонда. Впервые общие оборонные расходы превысили 86 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» подала жалобу в Федеральный конституционный суд Германии по поводу подозрений в экстремизме со стороны контрразведки. Сопредседатель партии Тино Хрупалла призвал Фридриха Мерца наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он также заявил, что ремонт «Северного потока» и возобновление закупок российского газа снизит давление на экономику Германии.