АдГ призвала Мерца договориться с Путиным для урегулирования конфликта

Tекст: Александра Юдина

Политик подчеркнул, что партия настоятельно рекомендует канцлеру Германии провести переговоры с президентом России, даже если это будет телефонный разговор, чтобы прийти к согласованному решению по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Хрупалла добавил, что такой шаг стал бы важным вкладом со стороны Германии в разрешение кризиса.

В свою очередь Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил в ответ на вопрос агентства DPA, что если Мерц пожелает связаться, то Москва открыта для контактов и не отказывается от переговоров.

В то же время стало известно, что Мерц пока не планирует вести телефонный разговор с Путиным, объясняя это опасениями возможной эскалации конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время разговора с Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации.