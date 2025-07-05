Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.3 комментария
АдГ призвала Мерца договориться с Путиным для урегулирования конфликта
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил с публичным призывом к Фридриху Мерцу наладить диалог с российским президентом Владимиром Путиным.
Политик подчеркнул, что партия настоятельно рекомендует канцлеру Германии провести переговоры с президентом России, даже если это будет телефонный разговор, чтобы прийти к согласованному решению по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
Хрупалла добавил, что такой шаг стал бы важным вкладом со стороны Германии в разрешение кризиса.
В свою очередь Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил в ответ на вопрос агентства DPA, что если Мерц пожелает связаться, то Москва открыта для контактов и не отказывается от переговоров.
В то же время стало известно, что Мерц пока не планирует вести телефонный разговор с Путиным, объясняя это опасениями возможной эскалации конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время разговора с Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации.