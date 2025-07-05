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    Германия превращается в антихристианское государство
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    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России
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    Spectator: США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине
    CNN: Путин поставил Трампа в тупик
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    17 комментариев
    5 июля 2025, 13:34 • Новости дня

    АдГ призвала Мерца договориться с Путиным для урегулирования конфликта

    Tекст: Александра Юдина

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил с публичным призывом к Фридриху Мерцу наладить диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

    Политик подчеркнул, что партия настоятельно рекомендует канцлеру Германии провести переговоры с президентом России, даже если это будет телефонный разговор, чтобы прийти к согласованному решению по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Хрупалла добавил, что такой шаг стал бы важным вкладом со стороны Германии в разрешение кризиса.

    В свою очередь Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил в ответ на вопрос агентства DPA, что если Мерц пожелает связаться, то Москва открыта для контактов и не отказывается от переговоров.

    В то же время стало известно, что Мерц пока не планирует вести телефонный разговор с Путиным, объясняя это опасениями возможной эскалации конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время разговора с Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации.

    4 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    Глава МИД Франции вспылил из-за вопроса о поддержке нацизма на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро эмоционально отреагировал на острый вопрос о поддержке украинских властей и обвинениях в нацизме.

    Во время конференции «Экономические встречи Экс-ан-Прованса», которую транслировал сайт мероприятия, министр Барро отвечал на вопросы аудитории, сообщает РИА «Новости».

    Один из участников напомнил о существовании в Киеве бульвара Степана Бандеры и задал вопрос о поддержке Францией властей на Украине, назвав их фашистскими и неонацистскими. Он также упомянул смерть бывшего офицера спецслужб Франции Эрика Денесе, который перед этим заявлял о полной ответственности Украины и европейских стран за продолжение конфликта.

    В ответ ведущий уточнил, поддерживает ли выступающий действия властей России, на что тот ответил отрицательно.  Слова слушателя вызвали неодобрение и свист в зале. Барро отреагировал на это эмоционально, повысив голос и призвав к уважению «сопротивления украинского народа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие французские СМИ игнорировали массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Французские журналисты отказывались признавать факты демонстрации нацистской символики украинцами во время их обучения во Франции.

    Одно из крупнейших французских изданий внезапно признало наличие сотен подобных случаев. Мария Захарова заявила, что Германия продолжает поддерживать киевских неонацистов и поставлять вооружение вооруженным силам Украины.

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    4 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России

    Кабмин внес бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России

    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство расширило официальный перечень сельскохозяйственной продукции, дополнив его бананами.

    Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    «Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции... позицией следующего содержания: 01.22.12.000 Бананы», – отмечается в документе.

    Теперь бананы официально признаны продукцией, которую могут производить и перерабатывать сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и образовательные организации России. Нововведение распространяется на связанные с этим научные, технические и образовательные работы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российским аграриям за десять лет удалось повысить производительность труда на целых 55%.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал важность внедрения передовых технологий в сельскохозяйственный сектор для достижения стратегических целей к 2030 году.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    5 июля 2025, 03:41 • Новости дня
    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине

    Spectator не исключил намерения США «облегчить победу России» над Украиной

    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стремясь ускорить завершение конфликта на Украине, Белый дом, возможно, решил «облегчить победу России», пишет британский журнал Spectator.

    «Администрация (США), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне – облегчить победу России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Spectator.

    Издание считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог уговорить США отправить дополнительные зенитные ракеты Patriot, хотя выполнил требования Вашингтона и подписал сделку по добыче редкоземельных металлов. Отмечается, что «часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американских СМИ, США приостановили поставки некоторых видов вооружения на Украину, в том числе ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. При этом президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.

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    5 июля 2025, 10:17 • Новости дня
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    @ СК РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман объявлен в международный розыск после установления его причастности к приказу о сбитии Ил-76 с украинскими пленными.

    Приказ на уничтожение военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман, передает ТАСС. В Следственном комитете РФ сообщили: «Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», – заявили в СК.

    Следствие установило, что Дзяман объявлен в международный розыск и заочно обвиняется в совершении теракта. Также продолжаются действия по установлению других соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины.

    В пресс-службе СК уточнили, что обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны предъявлены бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву и бывшему начальнику Центра специальных операций СБУ Александру Устименко. Следствие установило, что в 2015–2019 годах они руководили украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках.

    Кроме того, Следственный комитет России завершил расследование в отношении командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка и его заместителей. По данным следствия, в 2022 году с целью силового удержания власти в Мариуполе эти военные организовали кольцевое блокирование северной части города. Все фигуранты дела ранее были задержаны российскими военнослужащими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что в сбитом над Белгородской областью Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России установил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины с помощью комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.

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    4 июля 2025, 20:59 • Новости дня
    В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею катавшегося на качелях ребенка
    В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею катавшегося на качелях ребенка
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на 9-летнего мальчика, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

    По информации ведомства, злоумышленник ударил ребенка ножом в шею, передает ТАСС. Мальчика госпитализировали. В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что нападение произошло во дворе дома на Новоугличском шоссе, когда мальчик катался на качелях, злоумышленник подошел к нему со спины.

    ГУ МВД по Московской области сообщило, что полиция проводит мероприятия по установлению личности и задержанию преступника, а также выясняет все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    В апреле в Дмитровском городском округе Московской области подросток с ножом напал на ребенка.

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    4 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке

    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в Донецкой народной республике.

    Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.

    «Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.

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    4 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Ермак сообщил о разговоре Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером.

    «Очень важный и содержательный разговор», – написал Ермак в Telegram-канале, передает ТАСС. Других подробностей о содержании беседы он не привел, отметив, что детали переговоров станут известны в ближайшее время.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Трамп и Зеленский обсудили вопросы поставок средств противовоздушной обороны на Украину. Источники Равида отметили, что беседа продолжалась около 40 минут.

    Издание Financial Times писало, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, чтобы обсудить остановку поставок оружия.

    Накануне Трамп и Путин провели телефонные переговоры.

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    4 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Завершено расследование дела о мошенничестве против Долиной
    Завершено расследование дела о мошенничестве против Долиной
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расследование дела о мошенничестве против народной артистки России Ларисы Долиной завершено, материалы направлены в прокуратуру Центрального административного округа Москвы для утверждения обвинительного заключения.

    В пресс-службе прокуратуры уточнили, что к уголовной ответственности привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, передает ТАСС. Им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

    По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года обвиняемые, включая неустановленных соучастников, похитили обманным путем денежные средства Ларисы Долиной на сумму более 175,1 млн рублей и лишили ее права на квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью свыше 138 млн рублей. Общий ущерб по делу превышает 317,6 млн рублей.

    Ранее Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

    Напомним, Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело.

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    5 июля 2025, 05:38 • Новости дня
    Дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА
    Дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Атака БПЛА отражена в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что никто не пострадал.

    Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотника в Чертковском районе. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – заявил он в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об уничтожении беспилотников в Гатчинском округе и Тосненском районе. Беспилотники атаковали Чувашию. БПЛА также сбиты в Воронежской и Смоленской областях.

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    5 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    Трамп: Путин профессионально справляется с санкциями
    Трамп: Путин профессионально справляется с санкциями
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему санкций, а также провел «стратегический разговор» с Владимиром Зеленским.

    Комментируя разговор с Зеленским, Трамп заявил, что речь шла «о разных вещах». «У нас был очень хороший разговор, думаю, очень стратегический разговор», – сказал он. Трамп назвал ситуацию на Украине «очень сложной», передает ТАСС.

    Трамп заявил, что «очень недоволен» своим телефонным разговором с президентом России. «Он хочет идти до конца», – сказал Трамп, добавив, что «это нехорошо».

    Также Трамп признал, что России удается справляться с введенными против нее санкциями, и назвал Путина профессионалом. «Мы много говорили о санкциях», – рассказал он. По его словам, Путин понимает возможность введения новых рестрикций и, как заявил Трамп, «не в восторге» от этой перспективы. Американский президент заявил, что проявлял большую жесткость в отношении России, чем в отношении Ирана.

    Трамп выразил желание добиться урегулирования конфликта на Украине, но подчеркнул, что не уверен, удастся ли реализовать это намерение. По его словам, ответственность за «ситуацию на Украине» лежит на его предшественнике Джо Байдене, а сам он только пытается достичь урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время разговора с Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что состоялся «очень важный и содержательный» разговор между президентом США и украинским лидером.

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    4 июля 2025, 19:34 • Новости дня
    Минобороны начало применять сухую плазму крови на поле боя для спасения раненых
    Минобороны начало применять сухую плазму крови на поле боя для спасения раненых
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе спецоперации на Украине медицинские батальоны начали применять сухую плазму крови на передовой, что уже позволило спасти жизни множеству военнослужащих.

    Об использовании новых методов оказания медицинской помощи заявил начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин в ходе совещания в Минобороны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Он сообщил, что с начала спецоперации применяются передовые медицинские группы с высококвалифицированными специалистами, что дало возможность максимально приблизить специализированную помощь к линии боевых действий и оперативно проводить жизнеспасающие операции. «В предыдущих военных конфликтах данная тактика не применялась», – подчеркнул Тришкин.

    В настоящее время для личного состава применяются современные медицинские изделия, а также ведется поиск новых технологий и методов лечения. В группировках войск на передовых этапах медицинской эвакуации начали использовать лиофилизированную (сухую) плазму крови, что значительно облегчило спасение тяжелораненых. ФМБА России в текущем году поставит в войска 10 тысяч упаковок сухой плазмы.

    Для эвакуации раненых запущены военно-санитарные летучки, полностью оборудованные аппаратурой и снабженные необходимыми препаратами, где круглосуточно дежурят медицинские бригады. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о создании координационного центра для взаимодействия с военными и гражданскими структурами.

    Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила о создании 13-слойного противоосколочного материала, выдерживающего до 130 граммов в тротиловом эквиваленте; из него уже производят панели для машин скорой помощи и носилки для раненых. Скворцова добавила, что агентство готово делиться передовым опытом в сфере диагностики, защиты от биологических и химических угроз, и поставлять современные препараты.

    Министр обороны выразил благодарность Минздраву и ФМБА и поручил срочно внедрять новшества для сохранения жизни военнослужащих.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить предложения по внедрению новых медицинских технологий для поддержки военных на передовой в кратчайшие сроки.

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    5 июля 2025, 09:30 • Новости дня
    Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева
    Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева
    @ Yevhen Liubimov/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ресурс зенитных установок типа «Гепард» и других в Киеве практически исчерпан, сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

    Безуглая отметила, что ремонты производятся главным образом за счет самих экипажей, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что боевые команды самостоятельно ищут необходимые ресурсы для продолжения работы и часто вынуждены просить у волонтеров транспорт, который, по ее словам, мог бы предоставить город.

    Также депутат рассказала, что программное обеспечение для автоматизации обнаружения и сопровождения воздушных целей официально не принято на вооружение и используется неофициально.

    Ночью в субботу украинские СМИ  сообщили , что в Киеве прогремело как минимум четыре серии взрывов. Накануне Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.

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    4 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    У экс-главы Минобороны Украины Резникова прошли обыски

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова.

    Мероприятия связаны с делом о закупках продовольствия для ВСУ в 2022-2023 годах, передает ТАСС со ссылкой на издание «Зеркало недели».

    По данным издания, Резникова заранее не уведомили о предстоящих обысках. В ходе действий правоохранителей у него изъяли мобильный телефон и ряд значимых документов.

    Следствие ранее установило, что снабжение ВСУ продовольствием осуществлялось через закупку продуктовых наборов по каталогам, где цена формировалась по среднему показателю, что позволяло поставщикам изменять расценки, завышая стоимость популярных товаров. В СМИ подчеркивали, что куриные яйца продавались по цене 17 гривен за штуку при рыночной стоимости 7 гривен в январе 2023 года.

    Коррупционный скандал привел к увольнению заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и замглавы «Промоборонэкспорт» Владимира Терещенко. В апреле бывший директор департамента закупок Богдан Хмельницкий был отправлен под ночной домашний арест. Резников до этого момента официально не проходил ни по одному из дел.

    Ранее бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран мира.

    Директор Музея Войска польского, генерал Богуслав Пацек отмечал, что Украина сталкивается с поражениями на фронте из-за коррупции, дезертирства и массовой миграции граждан.

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    4 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Энергоснабжение ЗАЭС восстановлено
    Энергоснабжение ЗАЭС восстановлено
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено, линия электропередачи «Днепровская» напряжением 750 кВ введена в работу.

    Об этом сообщили в пресс-службе станции, передает ТАСС.

    Директор ЗАЭС Юрий Черничук отметил, что аварийные дизель-генераторы были остановлены и теперь находятся в режиме дежурства. В работе станции не зафиксировано никаких нарушений.

    Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла внешний источник энергоснабжения после отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская».

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    5 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Чувашию
    Беспилотники атаковали Чувашию
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Город Чебоксары в Чувашии подвергся атаке беспилотников, сообщается в приложении МЧС. Кроме того, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Ульяновска.

    «На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов, будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Росавиация сообщила в Telegram, что временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов действуют в аэропорту Ульяновска (Баратаевка; код ИКАО: UWLL).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении беспилотников в Гатчинском округе и Тосненском районе. Работу аэропорта Пулково ограничили. Также ограничения введены еще в нескольких аэропортах.

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    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    • Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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