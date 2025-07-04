В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.0 комментариев
Песков сообщил о реакции Москвы на заявления Трампа об Украине
Россия внимательно относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Москва учитывает реакцию американского лидера на итоги разговора с Путиным, в частности его разочарование по поводу медленного продвижения по украинскому урегулированию, передает ТАСС.
Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации и сообщил Трампу о продолжении ожидания согласования дат третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом. Песков уточнил, что российская сторона по-прежнему ожидает определения сроков нового раунда переговоров.
Песков также прокомментировал перспективу личной встречи президентов России и США. Он заявил, что подобная встреча необходима, однако требует тщательной подготовки. Песков напомнил, что ни Путин, ни Трамп не обсуждали прямые переговоры в ходе последнего телефонного разговора.
Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.
Австралийский аналитик Майкл Уэр заявил, что президент России поставил главу США в безвыходное положение. Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.