Песков сообщил о реакции Москвы на заявления Трампа об Украине

Tекст: Александра Юдина

Песков отметил, что Москва учитывает реакцию американского лидера на итоги разговора с Путиным, в частности его разочарование по поводу медленного продвижения по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации и сообщил Трампу о продолжении ожидания согласования дат третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом. Песков уточнил, что российская сторона по-прежнему ожидает определения сроков нового раунда переговоров.

Песков также прокомментировал перспективу личной встречи президентов России и США. Он заявил, что подобная встреча необходима, однако требует тщательной подготовки. Песков напомнил, что ни Путин, ни Трамп не обсуждали прямые переговоры в ходе последнего телефонного разговора.

Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

Австралийский аналитик Майкл Уэр заявил, что президент России поставил главу США в безвыходное положение. Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.