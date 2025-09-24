Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
Ученые спрогнозировали слабое повышение вспышек на Солнце
ИКИ РАН: Активность вспышек на Солнце будет слабо повышена в среду
В ближайшие сутки вспышечная активность на Солнце ожидается слабо повышенной, однако геомагнитная обстановка останется спокойной и риски для Земли минимальны, сообщили ученые.
Активность солнечных вспышек в среду будет слабо повышенной, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале. По данным ученых, геомагнитная обстановка ожидается спокойной, а уровень вспышечной активности лишь немного превышает обычные значения.
В лаборатории уточнили, что в течение минувших суток геомагнитная обстановка оставалась стабильной, а вспышки на Солнце не представляли угрозы для Земли. В сообщении отдельно подчеркивается: «Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка – спокойная. Вспышечная активность – слабо повышенная с умеренными рисками для Земли».
Специалисты продолжают наблюдать за солнечной активностью и отмечают, что в ближайшие сутки вероятность серьезных воздействий на нашу планету оценивается как низкая.
Ранее ученые НАСА объяснили возросшую активность Солнца тем, что «оно пробуждается».
При этом в начале сентября ученые сообщили о завершении всплеска солнечной активности.
В конце августа опасная область Солнца повернулась к Земле.