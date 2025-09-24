Ученые спрогнозировали слабое повышение вспышек на Солнце

ИКИ РАН: Активность вспышек на Солнце будет слабо повышена в среду

Tекст: Мария Иванова

Активность солнечных вспышек в среду будет слабо повышенной, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале. По данным ученых, геомагнитная обстановка ожидается спокойной, а уровень вспышечной активности лишь немного превышает обычные значения.

В лаборатории уточнили, что в течение минувших суток геомагнитная обстановка оставалась стабильной, а вспышки на Солнце не представляли угрозы для Земли. В сообщении отдельно подчеркивается: «Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка – спокойная. Вспышечная активность – слабо повышенная с умеренными рисками для Земли».

Специалисты продолжают наблюдать за солнечной активностью и отмечают, что в ближайшие сутки вероятность серьезных воздействий на нашу планету оценивается как низкая.

Ранее ученые НАСА объяснили возросшую активность Солнца тем, что «оно пробуждается».

При этом в начале сентября ученые сообщили о завершении всплеска солнечной активности.

В конце августа опасная область Солнца повернулась к Земле.