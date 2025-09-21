Ученые НАСА объяснили возросшую активность Солнца фразой «Оно пробуждается»

Ученые НАСА объяснили возросшую активность Солнца

Tекст: Ирма Каплан

Ученые обнаружили, что с 2008 года солнечный ветер, представляющий собой потоки заряженных частиц, усилился, увеличились скорость, плотность, температура и напряженность магнитного поля. Такая повышенная солнечная активность приводит к более мощным солнечным бурям, которые регулярно обрушиваются на Землю и вызывают сбои в работе техники.

Точное время и силу этих штормов предсказать трудно, но они могут участиться, поскольку текущий 11-летний цикл солнца достигнет пика между 2025 и 2026 годами.

«Все признаки указывали на то, что Солнце переходит в длительную фазу низкой активности. Поэтому было неожиданностью увидеть, что тенденция изменилась. Солнце медленно просыпается», – заявил ведущий автор исследования, опубликованного в Astrophysical Journal Letters, Джейми Ясински из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии.

Большая активность означает больше солнечных пятен, вспышек на Солнце и потенциально опасных выбросов вещества с Солнца. Это может привести к расширению внешней атмосферы Солнца, называемой гелиосферой, по мере увеличения давления солнечного ветра.

На Земле это может привести к сжатию магнитосферы, защитного магнитного пузыря вокруг планеты, подвергая землян воздействию большего количества солнечных частиц. Повышенное воздействие солнечных частиц может представлять опасность для астронавтов, которые могут столкнуться с повышенным уровнем радиации во время космических полетов и испытывать сложности со здоровьем.

Это также может привести к повреждению спутников и космических аппаратов, нарушению работы систем связи и навигации, важных для повседневной жизни.

Спутниковый интернет-сервис Илона Маска Starlink столкнулся с серьезными проблемами во время пика сильной геомагнитной бури поздно вечером в воскресенье, 14 сентября. Проблемы начались незадолго до полуночи, когда более 50 тыс. пользователей Starlink сообщили, что на Землю обрушился шквал солнечных бурь.

Кроме того, солнечные частицы могут воздействовать на верхние слои атмосферы Земли, потенциально влияя на уровень озонового слоя и увеличивая уровень ультрафиолетового излучения, достигающего людей на открытом воздухе.

Команда НАСА объяснила, что Солнце проходит 11-летний цикл активности, характеризующийся изменениями в количестве солнечных пятен. После слабого цикла (номер 24) с 2008 по 2019 год, текущий цикл (номер 25) демонстрирует заметно большую активность.

Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters, предполагает, что этот рост солнечной активности может быть частью более длительного 22-летнего цикла, и сейчас Солнце компенсирует свой загадочный 20-летний спад, а не входит в ожидаемый период покоя.

С 2008 года скорость солнечного ветра увеличилась на 6%, его плотность выросла на 26%, температура подскочила на 29%, а давление резко возросло на 45%. Эта более динамичная солнечная среда приводит к увеличению количества солнечных бурь и усилению взаимодействия с магнитным полем Земли.

Это не первый случай в истории, когда Солнце переживает загадочный период покоя перед возобновлением роста активности, но причины этих спадов озадачивают ученых, которые также не знают, когда они наступят.

Согласно данным, одним из самых спокойных солнечных периодов в новейшей истории был 40-летний период с 1790 по 1830 год.

«Мы на самом деле не знаем, почему Солнце пережило 40-летний минимум, начавшийся в 1790 году. Долгосрочные тенденции гораздо менее предсказуемы и пока не до конца понятны», – признался учены НАСА Джейми Ясински.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, планета завершила четырехдневный период прохождения через поток возмущенной плазмы от корональной дыры. Геомагнитные индексы стабилизировались в зеленой зоне.

Солнечная вспышечная активность в пятницу медленно нарастала, при этом геомагнитная обстановка сохранялась спокойной, а риски для Земли оценивались как умеренные.