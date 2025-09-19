Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.3 комментария
Ученые сообщили о медленном росте вспышек на Солнце
ИКИ РАН: Медленный рост вспышечной активности продолжится на Солнце в пятницу
Солнечная вспышечная активность в пятницу будет медленно нарастать, при этом геомагнитная обстановка сохранится спокойной, а риски для Земли оцениваются как умеренные.
Медленный рост вспышечной активности на Солнце ожидается в пятницу, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность отмечалась как слабо повышенная и не несла рисков для Земли.
По прогнозу ученых, в ближайшие сутки геомагнитная обстановка останется стабильной. Однако вспышечная активность продолжит медленно расти, что может привести к умеренным рискам для Земли.
Накануне сообщалось, что планета завершила четырехдневный период прохождения через поток возмущенной плазмы от корональной дыры. Геомагнитные индексы стабилизировались в зеленой зоне.
Ранее ученые сообщили о быстрой стабилизации геомагнитной обстановки.