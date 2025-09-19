  • Новость часаВласти ДНР: Российские войска охватывают Северск
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Российские войска вошли в Ямполь в ДНР
    В Сумской области по всему фронту возросла интенсивность боев
    Трамп пообещал «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта
    Глава РКН рассказал о пользе ограничений звонков в WhatsApp и Telegram
    Госдолг Украины превысил 100% ВВП
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    14 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    6 комментариев
    19 сентября 2025, 10:07 • Новости дня

    Ученые сообщили о медленном росте вспышек на Солнце

    ИКИ РАН: Медленный рост вспышечной активности продолжится на Солнце в пятницу

    Tекст: Мария Иванова

    Солнечная вспышечная активность в пятницу будет медленно нарастать, при этом геомагнитная обстановка сохранится спокойной, а риски для Земли оцениваются как умеренные.

    Медленный рост вспышечной активности на Солнце ожидается в пятницу, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность отмечалась как слабо повышенная и не несла рисков для Земли.

    По прогнозу ученых, в ближайшие сутки геомагнитная обстановка останется стабильной. Однако вспышечная активность продолжит медленно расти, что может привести к умеренным рискам для Земли.

    Накануне сообщалось, что планета завершила четырехдневный период прохождения через поток возмущенной плазмы от корональной дыры. Геомагнитные индексы стабилизировались в зеленой зоне.

    Ранее ученые сообщили о быстрой стабилизации геомагнитной обстановки.

    17 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    Ученые сообщили о сближении гигантского астероида с Землей

    Ученые ИКИ РАН сообщили о сближении 290-метрового астероида FA22 с Землей 18 сентября

    Ученые сообщили о сближении гигантского астероида с Землей
    @ IMAGO/Ales Utouka/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Астероид 2025 FA22, чей диаметр превышает размер челябинского метеорита примерно в тысячу раз, пролетит утром 18 сентября ближе лунной орбиты, сообщили ученые.

    Один из крупнейших астероидов текущего года, 2025 FA22, пролетит мимо Земли 18 сентября, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На минимальное расстояние от нашей планеты – чуть больше диаметра лунной орбиты – он приблизится примерно в 10 утра по московскому времени. Размер астероида составляет в среднем 166 метров, длина – около 290 метров, а масса превышает массу челябинского метеорита в тысячу раз.

    В перечень потенциально опасных для Земли объектов 2025 FA22 входит регулярно, однако вероятность столкновения с планетой оценивается как исчезающе малая. В начале года она составляла примерно 0,01%, сейчас – практически равна нулю. По словам учёных, траектория астероида гарантированно обходит как Землю, так и Луну.

    Это крупнейший из известных астероидов, который в 2025 году проходит на расстоянии менее миллиона километров от нашей планеты. В современной истории человечества падения метеоритов таких размеров не зафиксировано; даже Аризонский кратер в США оставлен телом в 10–100 раз меньшей массой.

    Наблюдать прохождение 2025 FA22 в любительские телескопы практически невозможно – для этого потребуется инструмент с диаметром объектива не менее 30 см. Ученые отмечают, что орбита астероида синхронизирована с Землей: подобное сближение уже происходило в сентябре 1940 года, а следующее ожидается только в 2173 году. На такой орбите вероятность падения астероида на Землю в будущем сохраняется.

    В среду сообщалось, что астрономы обнаружили новую «квазилуну» на околоземной орбите.

    Ранее астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, пролетел на расстоянии 200 тыс. км от Земли.

    Осенью жители всех стран Северного полушария смогут наблюдать комету C/2025 A6 Lemmon, которая станет особенно яркой примерно 8 ноября.

    Комментарии (2)
    17 сентября 2025, 10:45 • Новости дня
    Роскосмос объявил о разработке российского аналога Starlink

    Глава Роскосмоса Баканов объявил о разработке российского аналога Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России началась разработка собственной спутниковой системы связи, аналогичной американскому проекту Starlink, с акцентом на создание отечественного терминала, сказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    О работах по созданию российского аналога терминала Starlink сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

    В эфире «Соловьев Live» он заявил: «Скоро у нас будет создан свой терминал "Старлинк". В обязательном порядке надо делать и свое спутниковое устройство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос пообещал запустить российский аналог Starlink к 2030 году. Российские ученые создали систему идентификации спутников с земли. Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал развитие спутникового интернета в стране.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Эксперт предсказал климатические угрозы ближайших десятилетий в России

    Синоптик Шувалов предупредил о риске засух и деградации вечной мерзлоты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ближайшие 20–40 лет в центральной части страны зимой ожидаются плюсовые температуры и частые засухи на юге, об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    По информации Радио Sputnik, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал главные климатические угрозы для России в ближайшие десятилетия. Он отметил: «Через 20–40 лет в европейской части России в январе будут в основном плюсовые температуры».

    Шувалов подчеркнул, что из-за изменений климата южные регионы страны будут чаще сталкиваться с засухами. Специалист обратил внимание на то, что несмотря на возможное улучшение погодных условий в средней полосе России, состояние почв там не изменится в лучшую сторону, поэтому компенсировать потери урожая на юге не удастся.

    Еще одной серьезной проблемой для России он назвал деградацию вечной мерзлоты в северных территориях, что угрожает инфраструктуре и экосистемам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице в первой половине сентября не зафиксировали выпадения осадков, что считается редкостью для этого времени года.

    В Москве начался период солнечной и сухой погоды с южным ветром.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 09:29 • Новости дня
    Экстремальная жара минувшим летом вызвала смерть более 24 тыс. жителей Европы

    Имперский колледж Лондона сообщил о гибели 24 тыс. европейцев летом из-за жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная жара этим летом унесла жизни более 24 тыс. человек в крупных городах Европы, причем 85% погибших были старше 65 лет, говорится в исследовании группы эпидемиологов и климатологов Имперского колледжа Лондона.

    Аномально высокая жара летом 2024 года стала причиной смерти более 24 тыс. человек в городах Европы, пишет ТАСС. К такому выводу пришли эпидемиологи и климатологи из Имперского колледжа Лондона после анализа данных о смертности в 854 европейских городах за период с июня по август. Исследователи отмечают, что около 16,5 тыс. смертей напрямую связаны с повышением температур из-за выбросов парниковых газов.

    Климатологи установили, что температура в городах была в среднем на 2,2 градуса Цельсия выше обычного, что значительно увеличило уровень смертности от жары.

    «Причинно-следственная связь между сжиганием ископаемого топлива, повышением температуры и ростом смертности неоспорима», – заявила климатолог Фридерика Отто.

    Особое внимание ученые уделили пожилым людям: 85% умерших были старше 65 лет, а 41% – старше 85 лет. Они подчеркивают, что именно пожилое население сильнее всего страдает от экстремального повышения температуры.

    Ранее журнал The Lancet публиковал результаты, согласно которым, если температура на планете повысится на 3 градуса Цельсия, к 2100 году число смертей от жары в Европе может увеличиться втрое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, климатологи зафиксировали рост летних температур в Северной Европе.

    Ученые в июле отметили троекратный рост смертей от жары в Европе.

    Между тем эксперты также спрогнозировали сокращение поголовья северных оленей в Арктике на 80%.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 01:37 • Новости дня
    Вильфанд рассказал о первом снеге над Россией

    Tекст: Ирма Каплан

    Первый снежный покров на территории России на этой неделе появится в Якутии в ночь на пятницу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Мокрый снежок уже наблюдался, причем как ни странно на юге Дальнего Востока. А вот ситуация, когда снег образует временный снежный покров, можно говорить, что происходит впервые в этом году после зимнего периода», – сказал он ТАСС.

    По словам метеоролога, в ночь на пятницу и в выходные на территории Якутии ожидается мокрый снег, ветер до 21 м/с. На Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях также прогнозируются сильные дожди, ветер и ухудшение гидрологической обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в столице ожидается повышенная опасность укусов клещей, которую связывают с прохладной погодой и увеличенной влажностью воздуха в этом сезоне.

    Кроме того, Вильфанд отмечал необычное начало сентября в Москве и добавил, что с конца недели москвичей ожидает перемена погоды.


    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 10:59 • Новости дня
    Ученый сообщил о пролете опасного астероида мимо Земли

    Потенциально опасный астероид 2025 FA22 прошел мимо Земли и Луны

    Tекст: Мария Иванова

    Астероид 2025 FA22 размером почти 300 метров пролетел на минимальном расстоянии от Земли утром 18 сентября.

    Потенциально опасный астероид 2025 FA22 диаметром около 300 метров безопасно пролетел мимо Земли и сейчас отдаляется от нашей планеты, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, передает РИА «Новости».

    По его словам, в 10.41 по московскому времени астероид прошел на минимальном расстоянии от Земли и Луны, что позволило ученым точно подтвердить отсутствие угрозы столкновения.

    Астероид 2025 FA22 был обнаружен в марте этого года и некоторое время возглавлял список наиболее опасных для Земли объектов по версии Европейского космического агентства. Впрочем, уже за сутки до сближения вероятность опасности была значительно снижена, однако учёные смогли сделать окончательный вывод только после прохода объекта.

    Богачев объяснил, что, хотя астероид уже удаляется от Земли, его яркость на небе увеличивается, поскольку теперь он полностью освещен Солнцем. Наибольшей видимости объект достигнет 20-21 сентября, однако наблюдать его можно будет лишь через телескопы с апертурой не менее 30 сантиметров.

    Следующее сближение этого астероида с Землей ожидается 20 августа 2026 года, но оно будет проходить в 25 раз дальше, чем сейчас. Опасно близкие пролеты прогнозируются лишь в 2089 и 2173 годах, однако траектория астероида может измениться, отметил ученый.

    Напомним, накануне ученые ИКИ РАН сообщили о сближении 290-метрового астероида FA22 с Землей 18 сентября.

    Между текм на околоземной орбите обнаружена новая «квазилуна».

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Ученые сообщили о скором выходе Земли из опасной зоны

    Ученые ИКИ РАН сообщили о выходе Земли из зоны корональной дыры

    Tекст: Мария Иванова

    Планета завершает четырехдневный период прохождения через поток возмущенной плазмы от корональной дыры, агеомагнитные индексы стабилизировались в зеленой зоне, сообщили ученые.

    Земля до конца суток полностью выйдет из зоны действия крупной корональной дыры, отмечается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Ученые подчеркивают, что сейчас наблюдается быстрое снижение скорости межпланетного газа, а температура и плотность возвращаются к средним значениям.

    Планета находилась в потоке возмущенной плазмы четыре дня. За это время серьезные геомагнитные бури были отмечены только в первый день, 15 сентября, когда фиксировались колебания до уровня G3. После этого магнитное поле стабилизировалось, а с 16 по 18 сентября геомагнитные индексы оставались на повышенном, но безопасном уровне.

    Небольшая вероятность слабых возмущений сохраняется сегодня, однако уже с завтрашнего дня специалисты не ожидают новых геомагнитных аномалий, связанные с корональной дырой. Ситуация с солнечными вспышками также остается стабильной: мощность выбросов плазмы низкая, их траектории проходят мимо Земли.

    В ближайшие дни, по оценке ученых, обстановка в околоземном пространстве будет спокойной.

    Ранее в четверг ученые сообщили о быстрой стабилизации геомагнитной обстановки.

    Ученые ранее предупредили о возможных слабых магнитных бурях на Земле.

    В начале недели на Земле зафиксировали повторную магнитную бурю.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 09:19 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможных слабых магнитных бурях на Земле

    ИКИ РАН: На Земле возможны слабые магнитные бури

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра в среду ожидается повышенная вероятность слабых магнитных бурь и геомагнитных возмущений, отметил ученые.

    На Землев среду ожидаются слабые магнитные бури из-за высокой скорости солнечного ветра, сообщает Telegram-канал лабораториb солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Как отмечают ученые, за минувшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, несмотря на повышенную солнечную активность, которая не представляла угрозы для нашей планеты.

    В ближайшие сутки специалисты прогнозируют высокую вероятность геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь. Это связано с тем, что солнечный ветер продолжает двигаться на высокой скорости, что увеличивает риски для магнитосферы Земли. Вспышечная активность на Солнце также останется повышенной, возможно ее умеренное усиление в течение дня.

    Напомним, накангуне утром на Земле зафиксировали повторную магнитную бурю.

    В сентябре на Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря.

    В период с 27 сентября по 20 октября в России на телеэкранах возможны помехи из-за солнечной интерференции.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Cygnus XL произвел стыковку с МКС

    Cygnus XL доставил на МКС 5 тонн грузов для научных экспериментов

    Tекст: Мария Иванова

    Новый грузовой корабль Cygnus XL с увеличенной грузоподъемностью до 5 тонн успешно пристыковался к МКС после однодневной задержки из-за неполадок двигателя.

    Грузовой корабль Cygnus XL корпорации Northrop Grumman успешно состыковался с Международной космической станцией, передает ТАСС.

    Как сообщили в НАСА, операция прошла в 14.24 по московскому времени, когда американские астронавты Зина Кардман и Джонни Ким с помощью руки-манипулятора Canadarm2 захватили корабль и подвели его к шлюзовому люку.

    Изначально Cygnus XL должен был прибыть к МКС 17 сентября, однако стыковка была перенесена из-за сбоя в работе основного двигателя, который отключился преждевременно. В результате корабль добрался до станции с однодневной задержкой.

    Старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX с новым грузовым кораблем состоялся 14 сентября с космодрома на мысе Канаверал. Для Cygnus XL этот полет стал первым – новая модификация способна доставлять до 5 тонн грузов, что значительно больше, чем у стандартной версии (примерно 3,8 тонны).

    На борту транспортного корабля находятся материалы для создания полупроводниковых кристаллов, оборудование для усовершенствования криогенных топливных баков и ультрафиолетовая система, которая предотвращает размножение бактерий в воде на борту МКС.

    Напомним, 25 августа корабль Cargo Dragon совершил успешную стыковку с МКС в автономном режиме.

    А 13 сентября на Международную космическую станцию прибыл грузовой корабль с оборудованием для экспериментов по созданию чистых полупроводников и новым скафандром «Орлан-МКС».


    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 08:59 • Новости дня
    Прошедший август стал самым засушливым месяцем в Европе с 2012 года

    Прошедший август побил рекорд засухи с 2012 года в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    В августе 2025 года засуха охватила 53% почв Европы и Средиземноморья, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений с 2012 года.

    Август 2025 года оказался самым засушливым месяцем в Европе и на Средиземноморском побережье с момента начала наблюдений, передает ТАСС.

    По данным AFP, засухой было охвачено 53% почв региона, что на 23 процентных пункта больше среднего значения за август 2012–2024 годов. Европейская служба Copernicus отмечает, что мониторинг включает анализ осадков, влажности почв и состояния растительности.

    В течение всего 2025 года каждый месяц фиксировались аномально высокие показатели засухи. В августе был установлен новый рекорд, значительно превысивший показатели августа 2024 года, когда от засухи страдали 36% почв, а предыдущий максимум – 52% – зафиксировали в мае 2025 года.

    Особенно тяжелая ситуация сложилась в Восточной Европе и странах Балканского полуострова. В Болгарии, Сербии и Северной Македонии засуха затронула более 90% земель. В Португалии засуха распространилась на 70% территории, хотя в июле этот показатель составлял всего 5%. Во Франции две трети страны испытывали дефицит влаги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июль 2025 года занял третье место по теплу за всю историю метеонаблюдений.

    Экстремальная жара летом 2025 года привела к гибели более 24 тыс. человек в Европе.

    Между тем эксперты Всемирной метеорологической организации отметили восстановление озонового слоя.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 09:47 • Новости дня
    Роскосмос и АФК «Система» договорились создать спутниковую группировку ДЗЗ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве подписано соглашение между Роскосмосом и АФК «Система» о формировании новой орбитальной группировки космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.

    Роскосмос и АФК «Система» заключили соглашение о создании орбитальной группировки спутников для дистанционного зондирования Земли, передает ТАСС. Документ подписали глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков.

    В сообщении пресс-службы указывается, что соглашение направлено на формирование эффективной спутниковой группировки для ДЗЗ.

    Проект будет реализован с участием дочерней компании АФК «Система» – группы компаний «Спутникс», которая займется формированием группировки спутников. Вывод аппаратов на орбиту осуществит Роскосмос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос пообещал запустить российский аналог Starlink к 2030 году. Роскосмос сообщил о снижении стоимости запуска груза на ракете «Союз-5» до 300 тыс. рублей за 1 кг. Роскосмос направил первую ступень ракеты «Союз-5» на испытания.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 10:45 • Новости дня
    Ученые сообщили о быстрой стабилизации геомагнитной обстановки

    Ученые ИКИ РАН сообщили о быстрой стабилизации геомагнитной обстановки

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная обстановка на Земле быстро приходит в норму, несмотря на сохраняющийся рост вспышечной активности на Солнце и умеренные риски для планеты, сообщили ученые.

    Геомагнитная обстановка быстро стабилизируется, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    За прошедшие сутки космическая погода оставалась спокойной, несмотря на повышенную вспышечную активность, которая не представляла рисков для Земли.

    По прогнозу ученых на ближайшие сутки, геомагнитная обстановка продолжит оставаться стабильной, возможны лишь незначительные возмущения. Специалисты отмечают, что процесс стабилизации идет быстро и серьезных колебаний не ожидается.

    Вспышечная активность сохраняется на повышенном уровне и продолжает медленно расти, однако риски для Земли пока оцениваются как умеренные.

    Напомним, накануне ученые предупредили о возможности слабых магнитных бурь на Земле.

    За день до этого а планете утром зафиксировали повторную магнитную бурю.

    Ранее ученые сообщили о необычном выбросе плазмы на Солнце.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 12:24 • Новости дня
    Исследование показало рост выбросов метана из арктических озер

    Потепление климата увеличило выбросы метана в озерах Арктики

    Tекст: Мария Иванова

    Ускоренное таяние озер на Шпицбергене приводит к росту выбросов метана, который в 25 раз сильнее воздействует на климат, чем углекислый газ, сообщили ученые.

    Таяние арктических озер способствует увеличению выбросов метана, об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Швеции, Норвегии и Испании и опубликованном на сайте Университета Умео, передает ТАСС.

    Эксперты подчеркивают, что более теплый и влажный климат делает арктические озера более «продуктивными», поскольку в таких условиях высвобождается больше метана – газа, чей парниковый эффект в 25 раз сильнее, чем у углекислого газа.

    В рамках работы ученые подробно изучили десять озер Шпицбергена и выяснили, что основная часть метана образуется в верхних 10 сантиметрах придонного слоя, где скапливается большое количество органического материала.

    По словам Александры Руйяр из Центра морских исследований Умео, климатические изменения приводят к увеличению поступления органики, что ускоряет образование метана: «Арктика уже становится зеленее из-за более теплого и влажного климата и более продолжительного лета на севере, что влияет на приток органического материала, способствующего выработке метана в озерах».

    Исследование показало, что наибольшее количество метана вырабатывают мелкие озера с большим числом водорослей, донной и прибрежной растительности, однако объемы выделения газа сильно различаются от одного водоема к другому. Сравнение данных по 60 озерам мира показало, что хотя в тропических и умеренных регионах уровень образования метана выше, вклад арктических озер в глобальные выбросы этого газа также значителен из-за их большого количества.

    Ранее ученые спрогнозировали сокращение поголовья северных оленей в Арктике на 80%.

    Между тем выяснилось, что помет пингвинов оказал существенное влияние на климат Антарктики.

    В четверг эксперты Всемирной метеорологической организации заявили о восстановлении озонового слоя.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:26 • Новости дня
    ООН сообщила о рекордных осадках в 2024 году

    ООН: 2024 год стал аномальным по количеству осадков, в том числе в России

    Tекст: Мария Иванова

    В 2024 году объем осадков во многих регионах мира, включая Россию, существенно превысил обычные показатели, что повлияло на уровень воды в реках.

    Всемирная метеорологическая организация признала 2024 год аномальным по количеству осадков, в том числе и в России, передает ТАСС.

    Глава отдела гидрологии ВМО Стефан Уленбрук заявил: «2024 год был аномальным с точки зрения осадков. Во многих районах выпало больше осадков, в частности в Южной Азии, Пакистане, некоторых частях Индии, Сахеле в западной части Центральной Африки. Также в большей части Центральной Азии и Российской Федерации выпало больше осадков, чем обычно, в то время как в других районах, включая юг Африки и большую часть Южной Америки, выпало меньше осадков».

    Эксперты ВМО подчеркнули, что изменение количества осадков привело к колебаниям уровня воды в реках. В докладе указано, что в 2024 году отклонения речного стока от нормы фиксировались примерно на 60% площади мировых водосборов. За последние шесть лет только треть глобальных водосборных территорий соответствовала средним значениям стока за 1991-2020 годы.

    Особо отмечается, что нестабильность водного баланса может отразиться на водоснабжении, сельском хозяйстве и экосистемах в разных регионах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве не зафиксировали выпадения осадков в течение первой половины сентября, что является редкостью для этого времени года.

    Средняя температура прошедшего лета в столице оказалась на 0,8 градуса выше нормы.

    Между тем осень 2025 года во многих мегаполисах России ожидается теплее обычного, а ноябрь в Москве может стать самым теплым за последнее десятилетие.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 06:57 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и теплую погоду в четверг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди и дневная температура до 20 градусов выше нуля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

    В четверг в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и местами возможен небольшой дождь, передает ТАСС, ссылаясь на данные Гидрометцентра. Днем температура воздуха прогреется до 18-20 градусов тепла, а ночью в пятницу может опуститься до плюс девяти градусов.

    Ветер будет южным, его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в четверг температура воздуха будет варьироваться от 16 до 21 градуса выше нуля. В ночные часы пятницы возможное понижение температуры до плюс шести градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптики ранее прогнозировали новое рекордное значение давления в столице. В ближайшее время в Москве ожидают наступление бабьего лета.

    Комментарии (0)
    Главное
    Опубликовано видео освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
    В Кременских лесах обнаружены массовые захоронения украинских солдат
    Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД
    В перестрелке на границе с Иорданией погибли двое израильских военных
    Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян
    Лидер ЛДПР рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске
    В порту Петербурга нашли полторы тонны кокаина в контейнере с эквадорскими бананами

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский оставил Украину без официантов

    На Украине после недавней отмены ограничений на выезд за границу молодым парням в возрасте 18-22 лет более трети работодателей столкнулись с нехваткой рабочей силы. Как выяснили социологи, особо остро проблему ощутили в сфере обслуживания, а также крупные компании. Отток молодежи отмечен и в учебных заведениях. Почему Киев пошел на отмену этих ограничений и как это впоследствии отразится на демографической ситуации и экономике Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации