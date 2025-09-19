Ученые сообщили о медленном росте вспышек на Солнце

Ученые сообщили о сближении гигантского астероида с Землей

Ученые ИКИ РАН сообщили о сближении 290-метрового астероида FA22 с Землей 18 сентября

Tекст: Мария Иванова

Один из крупнейших астероидов текущего года, 2025 FA22, пролетит мимо Земли 18 сентября, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

На минимальное расстояние от нашей планеты – чуть больше диаметра лунной орбиты – он приблизится примерно в 10 утра по московскому времени. Размер астероида составляет в среднем 166 метров, длина – около 290 метров, а масса превышает массу челябинского метеорита в тысячу раз.

В перечень потенциально опасных для Земли объектов 2025 FA22 входит регулярно, однако вероятность столкновения с планетой оценивается как исчезающе малая. В начале года она составляла примерно 0,01%, сейчас – практически равна нулю. По словам учёных, траектория астероида гарантированно обходит как Землю, так и Луну.

Это крупнейший из известных астероидов, который в 2025 году проходит на расстоянии менее миллиона километров от нашей планеты. В современной истории человечества падения метеоритов таких размеров не зафиксировано; даже Аризонский кратер в США оставлен телом в 10–100 раз меньшей массой.

Наблюдать прохождение 2025 FA22 в любительские телескопы практически невозможно – для этого потребуется инструмент с диаметром объектива не менее 30 см. Ученые отмечают, что орбита астероида синхронизирована с Землей: подобное сближение уже происходило в сентябре 1940 года, а следующее ожидается только в 2173 году. На такой орбите вероятность падения астероида на Землю в будущем сохраняется.

В среду сообщалось, что астрономы обнаружили новую «квазилуну» на околоземной орбите.

Ранее астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, пролетел на расстоянии 200 тыс. км от Земли.

Осенью жители всех стран Северного полушария смогут наблюдать комету C/2025 A6 Lemmon, которая станет особенно яркой примерно 8 ноября.