Ученые сообщили о быстрой стабилизации геомагнитной обстановки

Ученые ИКИ РАН сообщили о быстрой стабилизации геомагнитной обстановки
Геомагнитная обстановка на Земле быстро приходит в норму, несмотря на сохраняющийся рост вспышечной активности на Солнце и умеренные риски для планеты, сообщили ученые.
Геомагнитная обстановка быстро стабилизируется, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
За прошедшие сутки космическая погода оставалась спокойной, несмотря на повышенную вспышечную активность, которая не представляла рисков для Земли.
По прогнозу ученых на ближайшие сутки, геомагнитная обстановка продолжит оставаться стабильной, возможны лишь незначительные возмущения. Специалисты отмечают, что процесс стабилизации идет быстро и серьезных колебаний не ожидается.
Вспышечная активность сохраняется на повышенном уровне и продолжает медленно расти, однако риски для Земли пока оцениваются как умеренные.
Напомним, накануне ученые предупредили о возможности слабых магнитных бурь на Земле.
За день до этого а планете утром зафиксировали повторную магнитную бурю.
Ранее ученые сообщили о необычном выбросе плазмы на Солнце.