На Земле утром зафиксировали повторную магнитную бурю
На Земле утром зафиксировали новую магнитную бурю уровня G1
Повторный всплеск геомагнитной активности произошел после ночного затишья на фоне экстремально высокой скорости солнечного ветра, превысившей 750 км/с, сообщили ученые ИКИ РАН.
На Земле утром в период с трех до шести часов по московскому времени зафиксирована повторная магнитная буря уровня G1, сообщает Telegram-канал лабораториb солнечной астрономии ИКИ РАН.
Воздействие связано с крупной корональной дырой на Солнце, из-за которой геомагнитные возмущения продолжаются уже вторые сутки.
Сейчас магнитное поле планеты, по данным специалистов, находится в неустойчивом равновесии: наиболее сильные возмущения уровня G3, зафиксированные в начале события, больше не наблюдаются. В ближайшие двое-трое суток ожидаются лишь отдельные слабые и средние бури, поскольку Земля движется через возмущенную область космического пространства. Такие колебания в целом соответствуют первоначальному прогнозу астрономов.
Отмечается, что скорость солнечного ветра утром во вторник пересекла экстремально высокий порог в 750 километров в секунду, при этом его магнитное поле стало значительно слабее. Именно это снижение энергии объясняет слабую реакцию магнитного поля Земли – несмотря на рекордную скорость, давление на планету уменьшилось.
Специалисты предупреждают, что текущая стабильность ситуации довольно хрупкая. «Первый же заметный рост магнитного поля почти наверняка выведет систему Земля-Ветер из равновесия с возвратом к бурям уровня 2 и 3», – поясняют в лаборатории солнечной астрономии.
Напомним, накануне на Земле началась самая мощная за последние три месяца магнитная буря.
