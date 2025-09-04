Ученые сообщили о необычном выбросе плазмы на Солнце

В северном полушарии Солнца зафиксирован выброс плазмы в виде луча

Tекст: Мария Иванова

Необычный выброс массы был зафиксирован в северном полушарии Солнца, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Ученые отмечают, что выброс плазмы вышел за пределы привычной формы магнитной петли и был направлен в виде прямого луча – так называемого джета – под острым углом к поверхности звезды.

По предварительным данным специалистов, такое явление связано с быстрой перестройкой магнитного поля после слабой солнечной вспышки. В результате этих процессов на поверхности Солнца образовалась необычная открытая магнитная структура, которая и привела к столь редкому формату выброса плазмы.

Авторы публикации с юмором прокомментировали необычность события, написав, что это была «плазменная пушка ануннаков, уничтожающая тяжелый дредноут рептилоидов на низкой околосолнечной орбите». При этом в научном сообществе подчеркивают, что речь идет о естественном процессе, не имеющем отношения к фантастическим теориям.

В четверг сообщалось, что солнечная активность за три месяца выросла на 70%.

Ученые накануне сообщали о завершении всплеска солнечной активности.