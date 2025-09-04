Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.0 комментариев
Ученые сообщили о необычном выбросе плазмы на Солнце
В северном полушарии Солнца зафиксирован выброс плазмы в виде луча
В северной части солнечной поверхности зарегистрировано редкое явление, когда плазма выбрасывалась не в привычной форме магнитной петли, а как джет, сообщили ученые.
Необычный выброс массы был зафиксирован в северном полушарии Солнца, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
Ученые отмечают, что выброс плазмы вышел за пределы привычной формы магнитной петли и был направлен в виде прямого луча – так называемого джета – под острым углом к поверхности звезды.
По предварительным данным специалистов, такое явление связано с быстрой перестройкой магнитного поля после слабой солнечной вспышки. В результате этих процессов на поверхности Солнца образовалась необычная открытая магнитная структура, которая и привела к столь редкому формату выброса плазмы.
Авторы публикации с юмором прокомментировали необычность события, написав, что это была «плазменная пушка ануннаков, уничтожающая тяжелый дредноут рептилоидов на низкой околосолнечной орбите». При этом в научном сообществе подчеркивают, что речь идет о естественном процессе, не имеющем отношения к фантастическим теориям.
В четверг сообщалось, что солнечная активность за три месяца выросла на 70%.
Ученые накануне сообщали о завершении всплеска солнечной активности.