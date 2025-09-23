Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Следствие запросило заочный арест блогера Каца в Москве
Суд зарегистрировал материалы по новому делу о нарушении деятельности иноагента
Хорошевский суд Москвы получил ходатайство о заочном аресте Максима Каца, обвиняемого по делу о нарушении порядка деятельности иноагента.
Ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения для Максима Каца поступило в Хорошевский суд Москвы, передает ТАСС.
Материалы касаются обвинения Каца по части второй статьи 330.1 Уголовного кодекса России. Ему вменяется нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности за аналогичное нарушение.
В суде уточнили, что речь идет о заочном заключении под стражу по новому уголовному делу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Максим Кац* объявлен в розыск по уголовной статье в России. Российский оппозиционный блогер Максим Кац* внесен в базу украинского сайта «Миротворец».