Следствие запросило заочный арест блогера Каца в Москве

Суд зарегистрировал материалы по новому делу о нарушении деятельности иноагента

Tекст: Денис Тельманов

Ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения для Максима Каца поступило в Хорошевский суд Москвы, передает ТАСС.

Материалы касаются обвинения Каца по части второй статьи 330.1 Уголовного кодекса России. Ему вменяется нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности за аналогичное нарушение.

В суде уточнили, что речь идет о заочном заключении под стражу по новому уголовному делу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Максим Кац* объявлен в розыск по уголовной статье в России. Российский оппозиционный блогер Максим Кац* внесен в базу украинского сайта «Миротворец».