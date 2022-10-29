Максим Кац объявлен в розыск в России

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29 октября, суббота | Последнее обновление — 13:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
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За океаном, как можно предположить, не исключают и распада Евросоюза, а, возможно, к тому и ведут. Хаотизация и распад региона-мишени – любимый геополитический прием англосаксов.
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Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации.
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Для России во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством.
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Максим Кац объявлен в розыск в России
МВД объявило в розыск общественного деятеля Максима Каца
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Политический и общественный деятель Максим Кац (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.
В базе на сайте ведомства говорится, что «Кац Максим Евгеньевич, 23 декабря 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ». При этом не уточняется, по какой именно статье ведется розыск.
Министерство юстиции России в июле 2022 года внесло Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках – Украина.
Кроме того, в розыск МВД объявлен журналист «Новой газеты», сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин, обвиняемый в финансировании экстремистской деятельности.
Басманный суд Москвы в августе избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Заякину по делу о финансировании экстремистской деятельности. Ему запрещено выходить за пределы жилого помещения без письменного разрешения следователя с 20.00 вечера до 8.00 часов утра, общаться с кем-либо без письменного разрешения следователя, за исключением близких родственников, отправлять и получать почту и использовать интернет, напоминает ТАСС.
Максимальное наказание Заякину может составить до восьми лет лишения свободы.
Заякин участвовал в основании «Диссернета» в 2013 году вместе с учеными Андреем Ростовцевым, Михаилом Гельфандом, Кириллом Михайловым и журналистом Сергеем Пархоменко, признанным Минюстом СМИ-иноагентом. Организация занимается проверкой научных работ на плагиат по специальной методике, а результаты выкладываются в открытый доступ.
Глава подразделения «Россия сегодня» в Симферополе погибла на учебном полигоне в Крыму
В результате несчастного случая погибла руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева
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Руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла на учебно-тренировочном полигоне в Крыму в результате несчастного случая, сообщили в пресс-службе медиахолдинга.
Бабаева занималась на полигоне военно-спортивной стрельбой.
«Света, неугомонная Света – профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…» – цитирует РИА «Новости» слова гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева.
Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, является выпускницей юридического факультета МГУ им. М. В.Ломоносова. Работала в газете «Московские новости» в отделе экономики, затем в газете «Известия» в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы возглавляла представительствл РИА «Новости» в Великобритании. Вернувшись из Британии, работала заместителем главного редактора в газете «Московские новости», затем шеф-редактором журнала «Профиль».
В 2008–2012 была шеф-редактором корпункта РИА «Новости» в США. Бабаева работала в том числе в президентском и правительственном пулах.
В 2013–2016 годах Бабаева была в должности главного редактора интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 года – советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года стала руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
Премьер Италии Мелони попросила обращаться к ней в мужском роде
Первая женщина, ставшая премьером Италии Джорджа Мелони, заявила, что обращение к ней в ее новом статусе должно проходить в мужском роде.
К новому премьеру необходимо обращаться «синьор председатель Совмина», передает ТАСС со ссылкой на заявление циркуляра итальянского правительства.
В официальных бумагах слово «почтенный/почтенная» – onorevole (в итальянском оно звучит в обоих родах одинаково) также следует употреблять к новому премьеру.
Отмечается, что Мелони отказывалась от перевода устоявшихся в мужском роде названий должностей в женский.
В конце октября по поручению президента Италии Серджо Маттареллы лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони представила состав нового правительства.
СМИ: Самолетом Су-30 во время полета над Иркутском никто не управлял
Стало известно о потере сознания пилотами Су-30 во время полета над Иркутском
Пилоты истребителя Су-30 потеряли сознание в ходе полета над Иркутском, и самолетом никто не управлял, сообщают СМИ со ссылкой на данные бортовых самописцев.
Бортовой самописец рухнувшего на жилой дом в Иркутске самолета уже найден, начата расшифровка, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По предварительным выводам, потерявший сознание пилот мог непроизвольно склонить ручку управления и направить машину в стремительное пике.
Причины же отключения пилота установить будет сложнее, поскольку система обеспечения кислородом экипажа была полностью уничтожена во время авиакатастрофы.
Напомним, в воскресенье истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета рухнул на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли.
Представитель экстренных служб сообщал, что летчики истребителя не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по всей видимости, они потеряли сознание в полете.
Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных сил почти по всей линии соприкосновения.
Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, где-то дома, занимаются определенные позиции, передает ТАСС слова Пушилина. Заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24».
Он сообщил, что на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Первомайское союзные силы продвинулись, сейчас ведутся бои за поселок Невельское.
Ранее в пресс-службе народной милиции ДНР заявили, что одним из самых напряженных в настоящее время является Марьинское направление в Донецкой народной республике.
Матвиенко: Иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы сбежали
Спикер Совфеда Матвиенко использовала высказывание Черчилля в отношении сбежавших за рубеж россиян
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Говоря о сбежавших россиян, которые в данный момент «поливают» свою страну из-за рубежа, применимо высказывание Уинстона Черчилля о том, что «иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, те люди, которые способны поливать (грязью – прим. ВЗГЛЯД) свое Отечество, лучше пусть остаются там, куда уехали.
Как заявила спикер, общество уже «расценило как предательство действия тех, кто уехал и выслуживается перед своими новыми хозяевами», и само сплотилось и сконсолидировалось, передает РИА «Новости».
Матвиенко указала, что большинство из уехавших вернется с разочарованием.
«Все думают, что там рай земной, что там так хорошо, что там их ждут, а потом начинается характерная для любого российского человека ностальгия по родной земле, по дому, друзьям, одноклассникам, однокурсникам», – полагает она.
Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что россияне, уехавшие после начала спецоперации, могут попасть под действие закона об иноагентах. По его мнению, отъезд за рубеж и публикации с осуждением в сторону России могут свидетельствовать о том, что человек оказался под иностранным влиянием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Климова частным мнением. Он отметил, что Кремлю неизвестно о подобной трактовке этого закона.
Газета ВЗГЛЯД писала об отъезде из России Ксении Собчак на фоне ареста одного из ее сотрудников.
Развожаев раскрыл подробности атаки дронов на Севастопольскую бухту
Губернатор Развожаев: В течение нескольких часов системы ПВО в Севастополе отражали атаки дронов
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На протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что атаки начались в 4.30 утра.
Помимо БПЛА наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник, отметил губернатор.
По его словам, все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал, уточнил Развожаев.
«Рейд по понятным причинам не работает. Когда возобновит работу – сообщим», – добавил он.
Губернатор также призвал очевидцев не писать, «что-где-во сколько вы видели и слышали», и не публиковать видео, поскольку эти данные «очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города».
Между тем, по данным СМИ, в момент атаки беспилотников на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, был замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk.
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Историк: В вопросе перевода часовых стрелок Киев стремился досадить Москве
Историк Корнилов: В вопросе перевода времени Украина игнорировала здравый смысл
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Власти Украины всегда были готовы действовать вопреки здравому смыслу и экономическим расчетам в вопросе перехода на зимнее время. Им было важно лишь одно – не жить в одном часовом поясе с Москвой. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что на новых российских территориях, в отличие от Украины, не будут переходить на зимнее время.
«Москва и Донецк находятся на одном и том же меридиане. Но я вспоминаю, как на заре независимости Украины, в начале 1990-х, началась кампания по переводу стрелок «ближе к Европе», – рассказывает обозреватель МИА «Россия сегодня», директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
«Это делалось наперекор не только здравому смыслу, но и всем экономическим расчетам. Основной лозунг был таким: «Почему это степь донецкая, а время московское?» Мол, неправильно жить в Донбассе по российскому времени», – продолжил он.
До сих пор данный вопрос используется Киевом именно для того, чтобы продемонстрировать свою независимость, сетует эксперт. «Когда Москва перестала переводить часы, то каждые полгода возникала ситуация, что ее летнее время совпадало с киевским. Тогда в Верховную раду внесли законопроект с требованием переводить стрелки часов на Украине и на лето, только чтобы не жить в одном часовом поясе с «москалями», – вспоминает собеседник.
«Впрочем, сейчас основное негодование у Киева вызывает тот факт, что теперь Запорожье – часть России, но и вопрос времени остается. Правда, он отходит на второй план», – заключил Корнилов.
Власти Украины использовали перевод часов на летнее и зимнее время как политический инструмент, навязывая его русскоязычным восточным регионам. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов пояснил, что перевод часов создавал неудобства для населения Восточной Украины.
«Нам было навязано время, нехарактерное для нашей долготы. Астрономическое и природное время у нас соответствует московскому часовому поясу, но нам навязали время, которое на час и на два отличалось от московского», – подчеркнул он. По его словам, можно было найти компромиссное решение и ввести два часовых пояса, но власти на это не пошли.
Ранее в пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе больше не будет перевода часов на зимнее время. По московскому времени с 2014 года живут также жители Крыма, ДНР и ЛНР.
Глава Энергодара Александр Волга напомнил, что город и весь регион как часть России теперь живут по московскому времени. «Киевский режим пытается убедить вас, что Энергодар и Запорожская область переходят на зимнее время. Это кривотолки, которые я прошу игнорировать», – сказал в видеообращении по этому поводу глава Энергодара Александр Волга.
Напомним, на территории России перевод часов был отменен в 2014 году. На Украине перевод часов с летнего на зимнее время и наоборот остался до сих пор, поэтому в ночь на ближайшее воскресенье в республике переводят стрелки на час назад.
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Украинский десант попытался высадиться в районе Запорожской АЭС
Рогов сообщил о попытке украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины предприняли в субботу утром попытку высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на очевидцев, что «боевики Зеленского» пытались высадить десант в Энергодаре.
Ранее в субботу Рогов сообщил, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.
Медведев: Россия может выставить Польше счет за период социализма
Медведев: Россия может выставить счет Польше за все, что СССР передал в период социализма
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил выставить Польше счет на сотни миллиардов долларов за все, что СССР передал ей в период социализма.
Как написал Медведев в своем Telegram-канале, на польских «дегенератов из МИДа», которые требуют от России компенсировать военные потери, можно реагировать двумя способами. По мнению зампредседателя Совбеза России, можно либо выставить Польше счет за все, что СССР передал Варшаве в период социализма, либо сказать, чтобы они подтерлись своим счетом.
«Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала», – написал Медведев.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что Россия должна вернуть Польше.
МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве
Следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве
Следователь МВД отменил постановление о привлечении Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, сообщили в правоохранительных органах.
По словам источника, следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой, сейчас она имеет статус свидетеля, передает ТАСС.
Ранее стало известно об отъезде Собчак из России через Белоруссию в Литву. Между тем сообщалось, что следователи могут начать доследственную проверку в отношении Собчак, если выяснится, что она не уведомляла миграционную службу об имеющемся у нее израильском паспорте. РБК сообщил, что Собчак не проходит подозреваемой по уголовному делу.
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране.
Глава ведомства в ходе встречи с президентом заявил, что 82 тыс. мобилизованных отправились в зону проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Шойгу пояснил, что установленное задание о мобилизации 300 тыс. военнослужащих выполнено полностью, других мобилизационных заданий не планируется.
Сейчас на полигонах совершенствуют подготовку 218 тыс. мобилизованных. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет, добавил министр. Добровольцами же в ходе мобилизации отправились 13 тыс. человек.
В рамках частичной мобилизации было призвано более 27 тыс. предпринимателей, 1,3 тыс. представителей органов исполнительной власти.
Президент поблагодарил всех, кто организовал мобилизацию.
Штайнмайер назвал Германию и Россию противоборствующими странами
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Германия и Россия являются на данный момент противостоящими друг другу сторонами, а события на Украине являются «эпохальным переломом», заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Он призвал распрощаться со старыми шаблонами мышления и надеждами. По его словам, это относится также и к взгляду на Россию, передает ТАСС.
Штайнмайер добавил, что если посмотреть на Россию сегодня, то там не будет места старым мечтам. «Сегодня наши страны противостоят друг другу», – сказал президент Германии.
При этом он заявил, что многие в Германии чувствуют связь с Россией и ее народом, а также любят русскую литературу и музыку.
Штайнмайер напомнил, что в Восточной Германии есть очень разные, весьма противоречивые воспоминания о сорокалетней истории, которые до сих пор влияют на людей.
Ранее Штайнмайер заявил, что спецоперация России на Украине является «войной против единства Европы», которая должна быть готова к издержкам.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца насмешили просьбы немецких избирателей к президенту России.
Ранее Германия и Еврокомиссия призвали к создания аналога плана Маршалла для Украины.
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Байден потерялся на сцене после выступления
Американский президент Джозеф Байден после выступления в Сиракузе не смог найти собственное место на сцене, другим присутствующим пришлось ему помогать.
Байден завершил речь и некоторое время стоял в растерянности, пытаясь понять, куда идти. Он не смог сам спуститься со сцены и сесть на стул, и окружающие помогли ему найти место, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию NBC News.
Видео трансляции доступно на соответствующем YouTube-канале, неловкий момент запечатлен на 39.10.
В ходе мероприятия глава американского государства комментировал предложение Micron Technology Inc о строительстве полупроводникового производства на 100 млрд долларов в Клэе.
Летом Байден упал во время велопрогулки с велосипеда.
В середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. Однако уже 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе самолета.
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Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты
Черноморский флот начал отбивать атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты
Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», – говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на Черном море усилят противодействие диверсантам, решение принял военный совет Черноморского флота.
СК заявил о бессознательном состоянии экипажа разбившегося в Иркутске Су-30
Следственный комитет: Экипаж Су-30 находился в бессознательном состоянии
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СК рассказал о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ, по факту крушения самолета СУ-30 в Иркутской области.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, в ходе следствия было установлено, что экипаж СУ-30 перестал выходить на связь, потому что находился в бессознательном состоянии. Следствие начало проверку версии о неисправности системы кислородного оборудования на борту, вследствие чего летчики могли потерять контроль над управлением.
«В настоящее время следствием проводятся следственные действия с сотрудниками Иркутского авиационного завода на предмет установления допущенных нарушений правил безопасности при производстве работ по обслуживанию системы кислородного оборудования воздушного судна СУ-30», – сообщили в СК.
Напомним, 23 октября истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, оба члена экипажа погибли. Как рассказал представитель экстренных служб, летчики истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете.
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