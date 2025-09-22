Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.16 комментариев
Сийярто заявил о попытках Венгрии остановить меры ЕС против «Дружбы»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не сможет заблокировать торговые ограничительные меры Евросоюза в отношении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Он пояснил, что для введения санкций требуется консенсус, частью которого Венгрия не станет, однако торговые меры принимаются квалифицированным большинством голосов, передает ТАСС.
«Когда речь идет о санкциях, все просто, поскольку для введения санкций требуется консенсус, частью которого мы определенно не станем. Но когда речь идет о торговых мерах, требуется квалифицированное большинство голосов. Следовательно, мы не можем накладывать вето, но мы пытаемся убедить европейских коллег не вредить нашим интересам так сильно», – сказал Сийярто.
Напомним, ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.