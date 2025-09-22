Сийярто заявил о попытках Венгрии остановить меры ЕС против «Дружбы»

Tекст: Валерия Городецкая

Он пояснил, что для введения санкций требуется консенсус, частью которого Венгрия не станет, однако торговые меры принимаются квалифицированным большинством голосов, передает ТАСС.

«Когда речь идет о санкциях, все просто, поскольку для введения санкций требуется консенсус, частью которого мы определенно не станем. Но когда речь идет о торговых мерах, требуется квалифицированное большинство голосов. Следовательно, мы не можем накладывать вето, но мы пытаемся убедить европейских коллег не вредить нашим интересам так сильно», – сказал Сийярто.

Напомним, ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.