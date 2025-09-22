Медведев уступил полуфинала турнира ATP в КНР 196-й ракетке мира

Медведев проиграл четвертьфинал турнира ATP в КНР сопернику У Ибину

Tекст: Ирма Каплан

Четвертьфинальный матч, длившийся чуть больше трех часов, завершился победой китайского теннисиста У Ибина со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 6:4, сообщает ТАСС.

Даниил Медведев был посеян под вторым номером, в то время как У Ибин выступал без посева. Он занимает 196-е место в мировом рейтинге.

У Ибину 25 лет, это его первое попадание в полуфинал турнира ATP в текущем сезоне. Его соперником станет либо Александр Бублик из Казахстана, либо Далибор Сврчина из Чехии.

Даниилу Медведеву 29 лет, он на 18-м место в рейтинге ATP. За карьеру он выиграл 20 титулов ATP, был первой ракеткой мира в течение 16 недель в 2022 году и победил на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе российская пара Мирра Андреева и Даниил Медведев, а также Андрей Рублев и чешка Каролина Мухова в четвертьфинальном матче микста US Open уступили соперникам и покинули турнир.

В сентябре испанский теннисист Карлос Алькарас в трех сетах одолел серба Новака Джоковича и

вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open).



