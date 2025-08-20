  • Новость часаМинобороны сообщило о десятках уничтоженных дронов ВСУ над Россией за три часа
    Финляндия случайно подсказала Украине отличную идею
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами
    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины
    Магнитная буря началась из-за корональной дыры на Солнце
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»
    Bloomberg узнал о звонке Трампа Орбану с вопросом о членстве Украины в ЕС
    Каллас пообещала новые санкции против России
    Белый дом допустил поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
    AFP: Зеленский отклонил предложение о переговорах в Москве
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    6 комментариев
    20 августа 2025, 00:54 • Новости дня

    Российские пары теннисистов уступили соперникам в 1/4 финала US Open

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская пара Мирра Андреева и Даниил Медведев, а также Андрей Рублев и чешка Каролина Мухова в четвертьфинальном матче микста US Open уступили соперникам и покинули турнир.

    Теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев уступили Джессике Пегуле и Джеку Дрейперу в четвертьфинале US Open, передает ТАСС.

    Встреча завершилась со счетом 4:1, 4:1 в пользу соперников. Ранее также завершили выступление россиянин Андрей Рублев и чешка Каролина Мухова, проигравшие итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори с результатом 1:4, 4:5 (4:7).

    Российских представителей в миксте на турнире больше нет. Матчи проходят в формате из трех сетов до четырех победных геймов, финальный сет играется до шести.

    Соревнования завершатся 20 августа, победители получат один млн долларов. US Open – последний турнир серии Большого шлема, его призовой фонд составляет рекордные для тенниса 90 млн долларов.

    С 24 августа по 7 сентября пройдут матчи в одиночных и парных разрядах.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне россиянка Анна Калинская уступила Лейле Фернандес, позволив сопернице из Канады завоевать четвертый титул.

    19 августа 2025, 02:24 • Новости дня
    Зеленский отказался от требования перемирия

    Зеленский: Украина не будет настаивать на перемирии

    Зеленский отказался от требования перемирия
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Отвечая на вопрос о том, настаивает ли Украина на перемирии, Зеленский заявил: «Мы готовы к встрече без каких-либо условий». Как пояснил Зеленский, он опасается, что в случае требования перемирия «в качестве условия для двусторонней встречи» Киев обвинят в «срыве переговоров», передает ТАСС.

    «Я подтвердил, и меня поддержали все лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным», – сказал Зеленский.

    Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие семь-десять дней, передает РИА «Новости».

    Украина предложила США приобрести у них вооружения на 90 млрд долларов, в том числе самолеты и системы ПВО, сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине. Однако Трамп считает, что урегулировать конфликт на Украине можно даже без прекращения огня.

    Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что «начал подготовку» ко встрече российского лидера с Зеленским.

    Комментарии (15)
    19 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    В мессенджере MAX зарегистрировались 18 млн пользователей

    В мессенджере МАХ прошли регистрацию свыше 18 млн пользователей, также на платформе запустили тест каналов, в котором участвуют блогеры, СМИ и крупные компании.

    Общее число пользователей в MAX превысило 18 млн человек, сообщила компания-разработчик приложения VK.

    Тестирование каналов стартовало 14 июля. На сегодня более 300 авторов, среди которых блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры и ведомства, участвуют в тесте, а их каналы собрали 2 млн подписчиков. Каналы доступны на отдельной витрине сервиса.

    В числе наиболее популярных каналов Mash, Соловьев, Артемий Лебедев, РИА «Новости», РБК, RT на русском, 360.ru и «Мир сегодня с Юрием Подолякой». Газета ВЗГЛЯД также открыла свой информационный канал в MAX. Теперь пользователи смогут получать там свежие новости России и мира, а также эксклюзивные материалы. Перейти на канал и подписаться можно по ссылке.

    Самыми активными пользователями МАХ стали жители Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. Преобладающее большинство зарегистрированных пользователей используют Android – 73%, iOS выбрали 26%, еще 1% приходится на версию для ПК.

    С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 млн сообщений, совершили около 30 млн звонков, в том числе групповых видеозвонков. Средняя длительность голосового звонка составила восемь минут, группового – почти 47,5 минут. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч.

    Напомним, пользователи как на iOS, так и на Android высоко оценили приложение MAX в магазинах AppStore и в Google Play, в первом оценка составила 4,4, во втором – 4,6.

    Комментарии (2)
    19 августа 2025, 19:50 • Видео
    Трамп усмирил Зеленского

    В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Лавров прокомментировал оплату топлива наличными делегацией России на Аляске

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров высказался по поводу информации о необходимости оплаты топлива российской делегацией наличными во время визита на Аляску.

    Министр иностранных дел России заявил, что любая страна оплачивает расходы своей делегации при зарубежных визитах, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет – это не имеет значения. Это расходы, которые всегда несет страна, чье руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство».

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News сообщил, что российской делегации пришлось платить за топливо наличными из-за невозможности использовать американскую банковскую систему. Проблема возникла на Аляске, где 15 августа на военной базе прошла встреча президентов России и США.

    В переговорах принимали участие Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио и Стивен Уиткофф. В ходе пресс-конференции после встречи Путин заявил, что основной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта. Также российский президент пригласил Трампа в Москву и выразил надежду на восстановление сотрудничества между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация оценили свитер министра иностранных дел России Сергея Лаврова с символикой СССР на саммите на Аляске. Президент США Дональд Трамп и его команда во время переговоров в Анкоридже проявили искренний настрой на достижение долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

    Комментарии (10)
    19 августа 2025, 08:25 • Новости дня
    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского

    WP сравнила прием Трампом президента России Путина и украинского главы Зеленского

    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вашингтоне президент США Дональд Трамп поприветствовал Владимира Зеленского без торжественной красной дорожки и бомбардировщика B-2, как это было с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post.

    Американская газета Washington Post сравнила, как президент США Дональд Трамп встречал Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что при встрече с Зеленским Трамп поднял кулак, поприветствовал его рукопожатием и обнял за плечи. Однако издание подчеркивает, что эта встреча не отличалась той помпой, которая сопровождала приезд российского лидера в США.

    На встрече с Путиным для президента России была развернута красная дорожка и был пролет стратегического бомбардировщика B-2.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента в черном костюме. Часть участников делегации Украины прибыла в Белый дом в неформальной одежде.

    В пятницу Трамп лично встретил Путина на ковровой дорожке и довез его на своем лимузине до места переговоров.

    Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей.

    Комментарии (9)
    19 августа 2025, 06:43 • Новости дня
    Стуббу пришлось оправдываться за слова про 1944 год

    Стубб: Ситуация на Украине отличается от ситуации в 1944 году для Финляндии

    Стуббу пришлось оправдываться за слова про 1944 год
    @ JUSSI ESKOLA/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Финляндии Александр Стубб вынужден был оправдываться из-за своих слов о положении Финляндии в 1944 году, сказанных при обсуждении ситуации на Украине.

    Отвечая на вопрос, не призывает ли он Украину к территориальным уступкам, когда говорит про 1944 год, финский лидер сказал: «Конечно нет». Стубб пояснил, что ситуация в 1944 году была совершенно иной, так как у Финляндии тогда «не было выбора», передает РИА «Новости».

    «Я много говорил о трех краеугольных камнях государства: независимость, суверенитет, то есть право на самоопределение, и территориальная целостность. В 1944 году Финляндия сохранила независимость, но потеряла суверенитет и территории», – заявил он.

    По словам президента, главная задача сегодня – добиться для Украины сохранения «суверенитета и территориальной целостности», и между двумя историческими ситуациями «нет никакого сходства».

    19 сентября 1944 года СССР и Британия заключили с Финляндией Московское перемирие, завершившее советско-финскую войну. По условиям договора, Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории, включая Карельский перешеек с Выборгом, часть Ладожского озера и ряд других регионов. В соответствии с договором граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине будет найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Комментарии (8)
    19 августа 2025, 07:33 • Новости дня
    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные

    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные из-за санкций

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Российской Федерации на Аляске была вынуждена заправлять свои самолеты за наличность из-за санкционных ограничений, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Санкции против российского банковского сектора привели к тому, что делегации России на Аляске пришлось заправлять самолеты за наличные деньги, сказал Рубио в интервью NBC News, передает «Лента.ру».

    Госсекретарь США отметил, что санкции против России продолжают действовать, в чем наглядно убедилась российская делегация.

    По итогам переговоров на Аляске президент России Владимир Путин согласился с позицией президента США Дональда Трампа о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча президентов России и США приближает мир на Украине.

    Комментарии (24)
    19 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    Мединский увидел символизм в фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал совместное фото лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского из Овального кабинета.

    В своем Telegram-канале Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Он также обратил внимание на портреты бывших американских президентов – Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, их объединяет роль России в судьбе США. Он напомнил, что Екатерина II в 1780 году подписала Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, что помогло молодой американской республике избежать морской блокады со стороны Британии.

    Мединский также напомнил, что в 1863 году император Александр II отправил две военные эскадры для охраны побережья США. «Это называлось «демонстрацией флага»: готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский», – написал Мединский. Он также процитировал министра иностранных дел России того времени Александра Горчакова о желании «сохранения неразделенной нации».

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 12:10 • Новости дня
    Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским

    Политолог Минченко: Итогом встречи Трампа с Зеленским стала победа Путина

    Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Саммит США, Украины и ЕС примечателен согласием сторон с позицией России о приоритетности долгосрочного мира перед временным прекращением огня в зоне СВО. Другим важным итогом встречи стало принятие Москвой предложения повысить уровень диалога с Киевом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским.

    «Мы наблюдали во многом пристрелочную встречу. Ключевой ее момент заключается в том, что Дональд Трамп проломил и украинскую сторону, и европейцев по их до недавнего времени принципиальной позиции. Они настаивали на том, что сначала должно быть прекращение огня, а только потом переговоры по содержанию. Теперь же в приоритете мысль: не останавливая боевые действия, необходимо готовить реальное мирное соглашение», – говорит Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Спикер подчеркнул: «Это, собственно, и есть позиция России. На этом фоне мы можем говорить о том, что это очевидная победа Владимира Путина». Что касается дальнейшего повышения уровня представителей России и Украины на прямых двусторонних переговорах, то речь, вероятно, может пойти о встречах глав МИД, допускает собеседник.

    «Думаю, имеется в виду перспектива проведения встреч на уровне министров иностранных дел обеих стран – Сергея Лаврова и Андрея Сибиги. Не исключено участие помощника президента России Юрия Ушакова и министра обороны Андрея Белоусова, и соответствующего представительства украинской стороны», – детализировал политолог.

    Такое возможное «повышение» эксперт назвал адекватным. Минченко поддержал ранее звучавшую позицию Москвы, заключающуюся в том, что первые лица России и Украины должны провести итоговую встречу, чтобы только зафиксировать достигнутые ранее договоренности.

    «Большой день» в Белом доме, организованный Дональдом Трампом, завершился без скандалов. Напомним, в понедельник в Вашингтоне состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что завершения конфликта на Украине хотят все, но пока оценить сроки невозможно.

    Он также заявил о возможности урегулировать ситуацию без прекращения огня. «В примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине, но только в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан. В ответ на это глава Белого дома иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!».

    После переговоров Трампа и Зеленского прошла расширенная встреча, где к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Трамп считает, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. По его мнению, Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык, и Киеву ничего не угрожает. «Я думаю, что европейские государства возьмут на себя большую часть нагрузки. Мы им поможем и обеспечим прочную безопасность», – подчеркнул он, имея в виду потенциальные договоренности, касающиеся обеспечения безопасности Украины.

    «Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения», – добавил президент США. Сам Зеленский заявил, что будет обсуждать территориальный вопрос только с Путиным. На брифинге после переговоров с Трампом он сказал, что Украина готова к встрече с Россией на высшем уровне без предварительных условий.

    Глава Белого дома после встречи с Зеленским и европейскими политиками позвонил президенту России. Он сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. Место, где пройдет встреча, будет определено позже, написал Трамп и уточнил: после переговоров Москвы и Киева состоится трехсторонняя встреча – с его участием.

    Примечательно, что Макрон уже предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров. По его мнению, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможен более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    В Кремле при этом заявили, что российский и американский лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и обсудили идею о том, «что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей сторон».

    Комментарии (3)
    19 августа 2025, 15:47 • Новости дня
    Актрису Софью Шельменкину нашли погибшей в нижегородском лесу

    В Нижегородской области погибла заслуженная артистка Софья Шельменкина

    Актрису Софью Шельменкину нашли погибшей в нижегородском лесу
    @ ngatk.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    В Семеновском районе обнаружили тело 79-летней артистки театра кукол Софьи Шельменкиной, которая исчезла в лесу 7 августа.

    Информацию о гибели заслуженной артистки РСФСР подтвердила администрация Нижегородского государственного академического театра кукол, передает ТАСС.

    По сообщению местного поискового отряда «Рысь», Шельменкина ушла в лес в Семеновском районе 7 августа и перестала выходить на связь. Волонтеры организовали поиски, которые продолжались несколько дней.

    Недавно поисковики обнаружили актрису погибшей. Во вторник состоятся похороны артистки. За свою творческую карьеру Шельменкина служила более пятидесяти лет в театрах Ставрополя и Горького (Нижнего Новгорода), сыграла свыше сорока ролей в спектаклях для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе деревни Высоково в Ярославской области спасатели ищут женщину с пятью несовершеннолетними, которые ушли в лес.

    В Свердловской области подростки, возвращавшиеся с рыбалки у поселка Косой Брод, заблудились, но смогли выйти к дороге с помощью спасателей.

    По статистике поискового отряда «Лиза Алерт», основными причинами исчезновения людей в России становятся проблемы со здоровьем и недооценка опасностей, а не преступные действия.

    Комментарии (7)
    19 августа 2025, 21:14 • Новости дня
    Белый дом допустил поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
    Белый дом допустил поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом может предоставить поддержку с воздуха Киеву как часть гарантий безопасности, заявила пресс-секретарь вашингтонской администрации Кэролайн Ливитт.

    «Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента», – сказала она на брифинге, передает ТАСС.

    Ливитт также заявила, что Соединенные Штаты не планируют размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления гарантий безопасности.

    По ее словам, Вашингтон может помочь в координации и предоставлении других средств обеспечения безопасности европейским союзникам, но прямое военное присутствие не рассматривается.

    На ваш взгляд
    Как вы восприняли результаты переговоров на Аляске и в Вашингтоне?




    Результаты

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Комментарии (8)
    19 августа 2025, 11:17 • Новости дня
    Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года
    Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала слова президента Финляндии Александра Стубба, назвав их «адом» из-за сравнения урегулирования ситуации на Украине с ситуацией в Финляндии в 1944 году.

    Мария Захарова резко раскритиковала в своем Telegram-канале слова президента Финляндии Александра Стубба, который на встрече в Вашингтоне сравнил возможное урегулирование конфликта на Украине с перемирием 1944 года между СССР и Финляндией. Захарова назвала реплику Стубба «адом» и выразила сомнение, осознал ли президент Финляндии исторический контекст своих слов.

    Захарова напомнила, что Финляндия находилась в состоянии вооруженного конфликта с СССР С 1939 по 1940 и с 1941 по 1944 годы, а в годы Второй мировой войны выступила на стороне гитлеровской Германии. По ее словам, финские войска принимали участие в блокаде Ленинграда, которую суд в Петербурге признал преступлением против человечности и геноцидом народов СССР.

    Дипломат указала, что финские власти несут ответственность за военные преступления против мирного населения, включая создание концентрационных лагерей в Советской Карелии, где из 50 тыс. человек треть погибла от голода, холода и жестоких условий. Захарова также отметила, что Финляндия признала свою вину на послевоенных процессах в 1946 году.

    Напоминая о Московском перемирии 1944 года, Захарова подчеркнула, что Финляндия тогда отказалась от союза с Гитлером и выступила против недавних немецких союзников. По мнению Захаровой, если Стубб хочет следовать примеру 1944 года, ему стоит выступать против «киевского режима» и нынешних западных союзников.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Комментарии (7)
    19 августа 2025, 14:06 • Новости дня
    Главу азербайджанской общины Челябинской области лишили гражданства России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель азербайджанской общины в Челябинской области Аршад Ханкишиев лишился российского гражданства, ему запретили въезд в страну.

    Ханкишиева лишили российского гражданства и запретили ему въезд в Россию, передает Sputnik.

    Отмечается, что причиной стали обвинения в пропаганде этнического сепаратизма.

    Аршад Ханкишиев был известным бизнесменом, занимавшимся торговлей овощами и фруктами, ресторатором и учредителем компаний «Фруктдом», «Фрут-Хауз», «Нар Шараб» и «Каспий».

    Кроме того, он возглавлял Челябинскую областную социально-правовую общественную организацию «Азербайджан» и региональную национально-культурную автономию азербайджанцев области.

    Ранее предводителя азербайджанской общины Московской области Эльшана Ибрагимова лишили гражданства России. После этого он заявил о возможном роспуске организации.

    Комментарии (8)
    19 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News подчеркнул, что считает невозможным как возврат Крыма, так и присоединение Украины к НАТО.

    Президент США Дональд Трамп считает невозможными как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО, сообщает ТАСС. «Обе эти вещи невозможны», – отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал перспективу членства Украины в западном военном альянсе.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского.

    Комментарии (9)
    19 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Лавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
    Лавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на необходимость отмены законов, ущемляющих права русскоязычных, до начала возможных переговоров Киева с Москвой.

    Владимир Зеленский должен отменить принятые при нем законы, которые дискриминируют и буквально «истребляют» права русскоязычного населения на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    По словам Лаврова, именно при Зеленском были приняты законы, ограничивающие языковые и образовательные права, доступ к СМИ на русском языке, а также право на свою религию.

    Глава российского МИД подчеркнул: «Никто не говорит о том, что ему, прежде чем идти на переговоры, неплохо было бы эти законы отменить». Он отметил, что западные партнеры считают Зеленского тем, кто должен обеспечивать договоренности с Россией, не затрагивая вопрос дискриминационных законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности рассматривать любые форматы переговоров по урегулированию конфликта на Украине, включая двусторонние и трехсторонние встречи.

    Лавров подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц по Украине должны быть тщательно подготовлены.

    Он также отметил, что если Владимир Зеленский действительно заботится о соблюдении конституции, то должен выполнять статьи о правах русскоязычного населения. Лавров заявил, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    Комментарии (11)
    19 августа 2025, 19:19 • Новости дня
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей

    Мединский напомнил Стуббу о финских обстрелах Ленинграда в 1941 году

    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда, процитировав материалы финской прессы за осень 1941 года.

    Мединский в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба об «опыте взаимодействия с Россией» на переговорах в Вашингтоне. Помощник российского лидера отметил, что упомянутый финский опыт включал артиллерийские обстрелы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

    «Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей», – написал он. Мединский напомнил, что газета «Ууси Суоми» в 1941 году писала: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским».

    По словам Мединского, сейчас подобные действия в Финляндии называют «опытом взаимодействия».

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова, пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года.

    Комментарии (35)
    Сийярто сообщил о восстановлении перекачки по нефтепроводу «Дружба»
    США начали депортацию украинских беженцев
    Львов-Белова сообщила о нововведениях в школах с 1 сентября
    Завершено следствие по делу о хищениях при возведении фортификаций в Курской области
    Французский политик назвал фото с Макроном из Белого дома унижением Франции
    Хорватский фридайвер задержал дыхание под водой на рекордные 29 минут
    Участие в «Интервидении-2025» подтвердили 19 стран

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина

    «Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели. Подробности

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
