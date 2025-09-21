Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
Обстоятельства схода с рельсов восьми вагонов с углем устанавливаются на Сахалине
На Сахалине сошли с рельсов восемь вагонов с углем
Следователи Сахалинского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
«По предварительным данным, 20 сентября 2025 года на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 города Южно-Сахалинск Сахалинской области произошел сход восьми вагонов с углем, опрокидывание не допущено», – сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России.
Пострадавших при происшествии нет, размер ущерба устанавливается. Проводятся восстановительные работы.
Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сход с рельсов тепловоза произошел в Ленинградской области. На железной дороге в Амурской области погибли два человека и пострадали 12 человек в результате схода с рельсов двух вагонов платформ и укладочного крана.