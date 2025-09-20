Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, удары были нанесены по складу боеприпасов и пункту размещения Вооружённых сил Украины в Николаевской области, передает РИА «Новости». Лебедев рассказал: «сообщают о прилетах в Снигиревском районе. Прилетело три раза, один из них по складу с боекомплектом, слышно было, и земля качнулась даже в Баштанке. Есть сильный прилет в расположение ВСУ».

Украинские СМИ и мэр Николаева Александр Сенкевич ранее сообщали о серии взрывов в городе в ночь на субботу. По данным подполья, с места удара по пункту дислокации ВСУ вывезли не менее двух грузовиков с телами погибших, а также зафиксировано большое количество автомобилей скорой помощи.

Лебедев отметил, что, по его оценке, число уничтоженных украинских военнослужащих может превышать 50 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье заявило о готовности противодействовать французским военным на Украине. Подполье также сообщило о взрывах на авиабазе вооруженных сил Украины под Одессой. Участники подполья заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.