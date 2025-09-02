Поезд Ким Чен Ына прибыл в Пекин

Поезд с Ким Чен Ыном прибыл в Пекин

Tекст: Мария Иванова

Поезд, в котором, предположительно, находится лидер КНДР Ким Чен Ын, прибыл в район станции Пекин-Центральный около 17.00 по корейскому времени, передает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап. В сообщении уточняется, что поезд остановился в окрестностях вокзала.

Ранее в МИД КНДР подтвердили, что Ким Чен Ын выехал в Китай на специальном поезде для участия в торжествах, посвященных 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Лидера КНДР сопровождают высокопоставленные чиновники партии и правительства, включая министра иностранных дел Цой Сон Хи.

Пекин традиционно считается одним из главных внешнеполитических партнёров Пхеньяна. Визит Ким Чен Ына отмечается как знак укрепления двусторонних отношений между странами. Ожидается, что участие делегации КНДР в китайских праздничных мероприятиях будет иметь важное символическое значение.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность переговоров между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном будет обсуждаться после прибытия северокорейского лидера в Пекин.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит парад в Пекине вместе с лидерами 26 государств, что станет его первым участием в многостороннем дипломатическом форуме с 2011 года.