МИД Индии сообщил о позитивных переговорах по торговле с США

МИД Индии: Переговоры Дели и Вашингтона по торговому соглашению прошли позитивно
Переговоры по торговому соглашению между Индией и Соединенными Штатами прошли позитивно и перспективно, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
Делегацию США возглавлял помощник президента США Брендан Линч, который 16 сентября встретился с высокопоставленными должностными лицами министерства торговли Индии, передает РИА «Новости».
Переговоры касались различных аспектов будущей сделки и были направлены на продвижение текущих обсуждений. «Эти обсуждения были позитивными и перспективными, охватывали различные аспекты торговой сделки», – подчеркнул Джайсвал.
Стороны договорились активизировать свои усилия для скорейшего заключения взаимовыгодного торгового соглашения, добавил он.
В мае Индия предложила США соглашение о полной отмене пошлин в торговле.
В июле США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии.