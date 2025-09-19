Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.3 комментария
ЕС пригрозил наказать Грецию за мошенничество с сельхоз-субсидиями
Греческие власти получили предупреждение от Еврокомиссии о возможном прекращении агросубсидий, такие меры последуют, если Греция не представит усовершенствованный антикоррупционный план до 2 октября.
Греция рискует лишиться выплат по аграрным программам Евросоюза, если не предоставит подробный план борьбы с коррупцией, передает Politico.
В письме директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии отмечается, что предыдущий план Афин не решил ключевых проблем и не соответствует стандартам ЕС. Еврокомиссия предупредила о возможности приостановки выплат, если Греция не реформирует меры контроля и не усилит проверки при распределении субсидий.
Скандал с незаконным получением средств разгорелся после того, как выяснилось, что некоторые граждане получали выплаты за несуществующие пастбища и несделанную работу. По делу проходят расследования, ряд министров ушли в отставку.
Министр сельского хозяйства Греции Константинос Циарас заверил фермеров, что страна сохранит доступ к финансированию, а новое ведомство будет интегрировано в структуру налоговых органов для усиления контроля. Одновременно парламент Греции начал собственное расследование, оппозиция обвинила правящую партию в попытках затянуть процесс и исключить ключевых свидетелей из дела.
