Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ

Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель «Цирконом» на учениях «Запад-2025»

Tекст: Денис Тельманов

В ходе учений «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», передает ТАСС. Пуск ракеты был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Дистанция от точки пуска до цели составила примерно 900 километров.

«Ракета поразила назначенную цель прямым попаданием», – заявили в Министерстве обороны.

В ведомстве также отметили, что пуск был произведен в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025».

Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.

Президент Владимир Путин на полигоне Мулино, где проходил основной этап учений «Запад-2025», осмотрел более 400 образцов вооружения, включая 125 единиц, которые уже применяются в ходе спецоперации на Украине.