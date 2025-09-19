Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.3 комментария
Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
Новое учреждение Министерства обороны создается внутри ведомства, оно займется военно-научными исследованиями в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в самом министерстве.
Структура создается в связи с соответствующим решением главы Минобороны Андрея Белоусова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Она будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования систем РЭБ и строительством войск РЭБ.
Ранее учреждение было частью одного из высших учебных заведений Минобороны.
Отдельная структура нужна для консолидации потенциала научной школы в системе РЭБ, для обеспечения гарантированных решений комплекса научно-технических и прикладных вопросов.
Также учреждение призвано ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для максимально быстрой поставки в войска.
В 2018 году в России создали новую структуру Минобороны – Военно-политическое управление ВС России.
В феврале 2025 года Минобороны представило новую систему «Воентех», направленную на ускоренное внедрение инновационных технологий и развитие взаимодействия с гражданским научным сообществом.