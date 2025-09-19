  • Новость часаМинобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ

    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    @ Павел Лисицын/ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новое учреждение Министерства обороны создается внутри ведомства, оно займется военно-научными исследованиями в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в самом министерстве.

    Структура создается в связи с соответствующим решением главы Минобороны Андрея Белоусова, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Она будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования систем РЭБ и строительством войск РЭБ.

    Ранее учреждение было частью одного из высших учебных заведений Минобороны.

    Отдельная структура нужна для консолидации потенциала научной школы в системе РЭБ, для обеспечения гарантированных решений комплекса научно-технических и прикладных вопросов.

    Также учреждение призвано ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для максимально быстрой поставки в войска.

    В 2018 году в России создали новую структуру Минобороны – Военно-политическое управление ВС России.

    В феврале 2025 года Минобороны представило новую систему «Воентех», направленную на ускоренное внедрение инновационных технологий и развитие взаимодействия с гражданским научным сообществом.

    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

    Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель «Цирконом» на учениях «Запад-2025»

    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    В ходе учений «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», передает ТАСС. Пуск ракеты был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Дистанция от точки пуска до цели составила примерно 900 километров.

    «Ракета поразила назначенную цель прямым попаданием», – заявили в Министерстве обороны.

    В ведомстве также отметили, что пуск был произведен в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.

    Президент Владимир Путин на полигоне Мулино, где проходил основной этап учений «Запад-2025», осмотрел более 400 образцов вооружения, включая 125 единиц, которые уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

    Трамп заявил о попытках США вернуть контроль над базой Баграм

    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

    «Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

    Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форма для военнослужащих ВС России со следующего года должна производиться только на российской территории, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Форма с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями, чьи производственные мощности которых находятся на территории России, передает RT со ссылкой на документ.

    Указ затрагивает закупку вещевого имущества для нужд ВС России в контрактной системе и гособоронзаказах.

    Также к 2027 году ткань для формы российских военных должна быть российского производства.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. По этому документу к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    В 2024 году Минобороны предложило изменить в форму офицеров ВМФ.

    Силовики сообщили о разгроме бригады ВСУ в Серебрянском лесу

    Российские силовики заявили о полном разгроме 119-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры сообщили о полном уничтожении 119-й бригады теробороны ВСУ в Серебрянском лесничестве, где она потеряла технику и людей.

    О полном разгроме 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Ветеран силовых структур отметил: «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ полностью разбита и исчезла с лица земли».

    По его словам, киевское руководство пытается создать видимость, что подразделение отправилось в Сумскую область, однако фактически его выживших распределили для пополнения других подразделений ВСУ.

    Собеседник агентства рассказал, что родственники ликвидированных бойцов обвиняют командование бригады в неэффективных приказах, приведших к большим потерям.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что в ходе выполнения задач в Серебрянском лесу бригада почти полностью утратила технику и личный состав. Оставшихся солдат перевели на сумское направление для восполнения потерь других соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершают освобождение и зачистку территории Серебрянского лесничества на Украине.

    В районе Серебрянского лесничества оказались окружены две бригады украинских войск, в том числе элитные операторы беспилотников.

    Подразделения ВСУ за последние сутки около десяти раз предпринимали попытки вернуть утраченные позиции у населенного пункта Серебрянка в ДНР, атакуя с разных направлений.

    Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД

    Ростех поставил армии комплексы «Панцирь-СМД» с боекомплектом до 48 мини-ракет

    Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшие зенитные ракетные комплексы Панцирь-СМД с возможностью запуска до 48 мини-ракет переданы российской армии для усиления противовоздушной обороны.

    Поставка партии зенитных ракетных комплексов Панцирь-СМД и боевых машин Панцирь-С в войска произведена, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    В боекомплекте новейшей версии комплекса может размещаться до 48 мини-ракет, что позволяет гибко настраивать его вооружение в зависимости от задачи. Количество боеприпасов может изменяться за счет комбинации штатных ракет и мини-ракет.

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил: «Комплексы семейства Панцирь показывают высокую эффективность, защищая российское небо. Их расчетами в процессе боевого дежурства неоднократно обнаруживались и уничтожались сложные воздушные цели».

    Техника успешно прошла все необходимые испытания и была принята военной приемкой.

    Ранее представители Ростеха заявили, что российские танки формируют мировые стандарты, а западные, израильские и китайские инженеры перенимают ключевые разработки российских конструкторов.

    Ростех такжде сообщил о повышенной эффективности новой ракеты Х-39.

    На прошлой неделе компания  поставила военным новые партии БМП-3 и БМД-2.

    АПЛ «Красноярск» и «Омск» успешно поразили цели ракетами на учениях
    АПЛ «Красноярск» и «Омск» успешно поразили цели ракетами на учениях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Охотского моря многоцелевые атомные подводные лодки Тихоокеанского флота «Красноярск» и «Омск» провели пуски ракет «Оникс» и «Гранит» по мишеням, цели поражены, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    «Стрельба крылатыми ракетами велась из акватории Охотского моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении свыше 250 км», – говорится в сообщении.

    По информации пресс-службы флота, «все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями». Для обеспечения стрельб и закрытия района привлекались надводные корабли и морская авиация флота, передает ТАСС.

    Боевые упражнения проходили в рамках командно-штабного учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России. Учения были направлены на отработку охраны и обороны морских коммуникаций северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны.

    Командно-штабные учения Тихоокеанского флота стали итоговым мероприятием летнего периода боевой подготовки. В них участвовали более десяти кораблей и катеров, авиация, несколько атомных подводных лодок и расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной подлодка «Красноярск» выполнила пуск ракеты «Калибр» по береговой цели на Камчатке с расстояния свыше 1100 км во время учений в Тихом океане.

    Число пропавших без вести солдат в 425-м ОШП ВСУ «Скала» приблизилось к батальону

    Число пропавших без вести солдат в 425 ОШП ВСУ «Скала» приблизилось к батальону

    Tекст: Ирма Каплан

    Солдаты 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ числятся массово пропавшими без вести, что подтверждается сведениями из публикаций родственников в соцсетях, сообщили в российских силовых структурах.

    «Родные боевиков 425-го ОШП «Скала» собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», – рассказали ТАСС источники в российских силовых структурах.

    По имеющимся сведениям, подразделение участвует в боях на Сумском и Харьковском направлениях с весны 2025 года.

    Ранее сообщалось, что родственники пропавших солдат обращались к украинским  Минобороны и Службе безопасности с просьбой наказать командование полка из-за многочисленных случаев исчезновений.

    В силовых структурах России отметили, что новобранцев отправляют на передовую без подготовки, а отказавшихся подчиняться командиры избивают до смерти. Также отмечается, что людей с серьезными заболеваниями направляют в подразделения, отвлекающие противника во время штурмов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

    В августе родственники погибших и пропавших военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ собирались выйти на митинг, чтобы потребовать информацию о судьбе своих близких.

    Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не организует вывоз тел погибших бойцов с позиций возле Садков в Сумской области, скрывая реальное число потерь, сообщили в российских силовых структурах.

    На учениях «Запад-2025» отработали планирование применения ЯО

    Военные на учениях «Запад-2025» отработали планирование ядерных ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках учений «Запад-2025» белорусские и российские военные провели тренировки по планированию применения нестратегического ядерного оружия и развертыванию комплекса «Орешник», сообщил начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

    По его словам, военнослужащие Белоруссии и России отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник», передает ТАСС.

    Муравейко заявил: «Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».

    Он также сообщил, что военнослужащие активно использовали беспилотные летательные аппараты в различных сценариях боевых действий. По его словам, особое внимание уделялось гибридным приемам войны, эффективному ведению боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

    Российские военные, по словам Муравейко, поделились своим боевым опытом. Он отметил, что подразделения получают самую современную информацию, которая оперативно применяется на практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи при помощи беспилотных летательных аппаратов на учениях «Запад-2025». Самолеты Су-34 выполнили бомбометание по обозначенным целям в ходе маневров. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    Дрон «Кощей» начал использоваться в зоне спецоперации

    Дрон-бомбардировщик «Кощей» начал применяться в зоне спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Гексакоптер-бомбардировщик «Кощей» с максимальной нагрузкой до 15 кг начал выполнять задачи по доставке грузов и бомбардировке на Авдеевском направлении.

    Дрон-бомбардировщик «Кощей», разработанный тверской компанией ООО «Доминанта», начал использоваться в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

    Официальный представитель компании пояснил, что «Кощей» был создан инженерами как аналог украинской «Бабы-яги», но представляет собой совершенно другой по конструкции аппарат.

    В компании рассказали, что дрон является возвращаемым беспилотником и способен нести от трех до шести зарядов. «Партия аппаратов уже поступила на авдеевское направление, отзывы от военнослужащих получаем положительные», – заявили в «Доминанте».

    Полезная нагрузка «Кощея» может составлять до 15 кг. Разработчики отметили, что дрон также может использоваться для доставки грузов бойцам, которые оказались в труднодоступных районах. В будущем планируется применение беспилотника в МЧС в качестве «машины спасения».

    Максимальная дальность полета «Кощея» составляет до 30 км, однако с ретранслятором связи дрон способен преодолевать и большие расстояния.

    Напомним, в сентябре FPV-дроны подразделения «Днепр» сбили семь тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ.

    Ранее расчеты беспилотников уничтожили две точки запуска дронов «Баба-яга» ВСУ в районе Григоровки.

    Между тем использование тяжелых украинских гексакоптеров ограничилось из-за массового уничтожения этих аппаратов вскоре после взлета.

    Путину показали разработки Центра беспилотных систем на «Западе-2025»

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе учений «Запад-2025» президент России ознакомился с новейшими образцами техники и вооружения, включая разработки Центра беспилотных систем. Экспозицию ему представил руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

    Особое внимание Путин на учениях «Запад-2025» уделил экспозиции Центра беспилотных систем и технологий, созданного при поддержке партии «Единая Россия» и по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева. Презентацию новейших разработок провел руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, сообщается в Telegram-канале Сидякина.

    На выставочной площадке были представлены технологии, которые уже применяются в зоне спецоперации на Украине, а также перспективные образцы военной техники. По словам Сидякина, треть экспозиции составили разработки резидентов Центра.

    «ЦБСТ помогает решать задачи по ускоренному запуску и масштабированию проектов, значимых для фронта и тыла», – заявил Сидякин.

    В Центре сегодня насчитывается более 350 резидентов, которым оказывается поддержка, включая помощь в получении грантов, льготных программ и содействие в допуске к серийным закупкам Минобороны.

    Сидякин отметил участие разработчиков в техсоветах с Минобороны и ВМФ, а также сообщил, что сотни тысяч изделий уже используются на фронте, а вражеской техники уничтожено на сумму около 200 млрд рублей. Новейшие разработки ежедневно способствуют сохранению жизней бойцов и мирных жителей.

    Путин посетил учения «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области. Президент испытал тепловизионные очки «Стрекоза» во время этих учений.

    Президент Владимир Путин осмотрел более 400 образцов вооружения на полигоне Мулино, где прошел основной этап учений «Запад-2025», при этом 125 единиц уже используются в спецоперации на Украине.

    Ростех: Танки России задают тренды для бронетехники по всему миру

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские танки формируют мировые стандарты, а западные, израильские и китайские конструкторы перенимают ключевые разработки российских инженеров, заявили в Ростехе.

    Иностранные производители регулярно используют решения, впервые реализованные на российских машинах, заявили в госкорпорации, передает ТАСС.

    В качестве примеров в компании привели французский автомат заряжания на танках Leclerc, динамическую защиту на американских Abrams и активную защиту танков Израиля.

    В Ростехе добавили, что в США планируют создать аналоги дополнительной защиты от дронов, впервые опробованных на российской бронетехнике в зоне спецоперации на Украине, а китайские производители используют узнаваемые форм-факторы.

    В корпорации подчеркнули, что при всей копируемости технологий российские танки уникальны благодаря сплаву технических характеристик, производственному совершенству, адаптивности и традициям отечественной школы.

    Также Ростех напомнил, что выпускает современные основные танки – Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ, которые применяются в СВО.

    В августе Ростех сообщал, что внедрение танков в разведывательно-огневой контур позволило российской армии повысить оперативность и точность поражения целей с помощью современных систем.

    Ранее в этой госкорпорации заявляли о превосходстве танка Т-90 над западными танками Leopard.

    В Эстонии предложили закрыть границу с Россией из-за учений «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эстонская консервативная партия «Отечество» (Isamaa) выступила с инициативой временно прекратить работу пограничных переходов между Эстонией и Россией на фоне учений «Запад-2025».

    Эстонская консервативная партия «Отечество» (Isamaa) предложила закрыть все погранпункты на границе с Россией в связи с завершением белорусско-российских военных учений «Запад-2025», передает ТАСС. С такой инициативой выступил председатель партии Урмас Рейнсалу, которого цитирует портал гостелерадио ERR.

    Рейнсалу пояснил, что предложение связано с изменениями и обострением ситуации в сфере безопасности. Если парламент Эстонии Рийгикогу поддержит инициативу, окончательное решение о закрытии границы останется за правительством страны.

    Сейчас на границе между Эстонией и Россией действуют три пограничных пункта пропуска. КПП «Нарва» открыт только в дневные часы, а пункты «Лухамаа» и «Койдула» продолжают работу в обычном режиме.

    Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии «Запад-2025» начались 12 сентября и завершатся 16 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с помощью БПЛА на учениях «Запад-2025». Бомбардировщики Су-34 выполнили бомбометание по целям в рамках этих учений. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    Учения «Запад-2025» прошли с участием резервистов в Калининграде

    Резервисты впервые сформировали танковое подразделение на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках стратегических учений «Запад-2025» более 400 резервистов приняли участие в тренировках на пяти объектах Калининградской области.

    Совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» сопровождались учебными сборами с резервистами, сообщает ТАСС. Уточняется, что впервые в ходе таких сборов резервисты были объединены в отдельное танковое подразделение, подготовленное к выполнению боевых задач.

    В Министерстве обороны России заявили: «Впервые в ходе сборов было сформировано и подготовлено к выполнению боевых задач танковое подразделение, состоящее исключительно из резервистов».

    Кроме того, на занятиях с личным составом отряда «БАРС-39» по штурмовой подготовке был внедрен опыт боевых подразделений России по применению мотоциклов в штурмовых действиях. Всего для участия в сборах было призвано более 400 человек. Резервисты проходили подготовку на пяти объектах инфраструктуры Калининградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин осмотрел более 400 образцов вооружения на полигоне Мулино, где прошел основной этап учений «Запад-2025».

    Совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы России и Белоруссии, включая авиацию и корабли. Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим учениям в Мулино Нижегородской области.

    Минюст Украины сообщил о службе 10 тыс. осужденных в ВСУ

    В рядах ВСУ служили более 10 тыс заключенных по данным Минюста Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество осужденных, привлеченных к службе в украинской армии, превысило десять тысяч человек на начало сентября нынешнего года.

    Более 10 тыс. осужденных были освобождены условно-досрочно по статье 811 УК Украины и направлены в подразделения Национальной гвардии для доставки в центры комплектования, сообщает издание NV со ссылкой на официальный ответ Минюста Украины, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили: «По состоянию на 01.09.2025 освобождены условно-досрочно на основании статьи 811 УК Украины и переданы подразделениям Национальной гвардии Украины для доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки более 10 100 человек».

    В июле Государственная уголовно-исполнительная служба Украины информировала о том, что в рядах ВСУ находились около 9,5 тыс. осужденных, большинство из которых были отправлены на передовую. В мае численность осужденных в подразделениях ВСУ превышала 8,3 тыс. человек, за четыре месяца этот показатель вырос почти на 2 тыс. человек.

    Ранее украинские власти отмечали, что заключить контракт на службу в ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение могут 20–30% осужденных, находящихся в украинских тюрьмах. Закон, разрешающий мобилизацию заключенных, вступил в силу в мае 2024 года. Эта мера не распространяется на осужденных за терроризм, преступления против национальной безопасности, убийство двух и более человек, особо тяжкие коррупционные преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинских силовых структурах заявили о начале публичной подготовки населения к возможной мобилизации женщин в условиях сокращения численности личного состава ВСУ. Секретарь комитета Верховной рады Роман Костенко подчеркивал невозможность сформировать даже один эшелон обороны из-за острой нехватки военных.

    В ряды ВСУ уже мобилизовали почти 9,5 тыс. осужденных, среди которых 100 женщин, и эти люди выполняют различные задачи на фронте и в тылу.

    Шойгу подтвердил готовность развивать сотрудничество с Ираком в ОПК

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва заявила о намерении расширить военное и техническое сотрудничество с Ираком, акцентировав внимание на поставках современной техники и вооружений, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Ирака Табитом аль-Аббаси.

    «Готовы взаимодействовать по всем направлениям, включая поставку современных вооружений и военной техники. Готовы предложить иракской стороне самые современные образцы вооружений и военной техники российского производства, подтвердивших свои тактико-технические характеристики в реальных боевых условиях СВО», – цитирует Шойгу ТАСС.

    Секретарь Совбеза отметил, что Россия предлагает партнерам более широкий спектр оборонных решений, особенно в сфере ПВО и ракетных технологий, а также для авиационной и военно-морской техники.

    По мнению Шойгу, это может усилить оборонный потенциал Ирака и укрепить его позиции в регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в столицу Ирака, чтобы обсудить развитие сотрудничества в сфере безопасности.

