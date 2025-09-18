В Польше задержали машинистов, помогавших скрывающимся от мобилизации украинцам

В Польше задержали машинистов, прятавших скрывающихся от мобилизации украинцев в локомотивах

Tекст: Денис Тельманов

Польская пограничная служба совместно с полицейскими задержала двух машинистов Украинской железной дороги, которые организовали канал переправки скрывающихся от мобилизации украинцев, передает ТАСС.

Задержание произошло на пункте пропуска в Медыке, где машинисты прятали молодых мужчин в локомотивах международных поездов, следующих с Украины в Пшемышль.

По данным польских властей, за содействие в пересечении границы машинисты брали с каждого клиента по 10 тыс. долларов. Им предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы. Также были задержаны двое украинцев, воспользовавшихся этим каналом.

В официальном заявлении отмечается: «Организаторы незаконной деятельности – машинисты Украинских железных дорог – прятали молодых мужчин в локомотивах международных поездов, курсирующих с Украины в Пшемышль».

